Segments mondiaux du marché de la bière, ventes, offre, demande, étude régionale et tendances à venir par prévision jusqu’en 2028

L’augmentation de la popularité et de la consommation des boissons à base de bière a entraîné une augmentation globale de l’offre et de la demande de bière. Data Bridge Market Research analyse que le marché mondial de la bière prévoit un TCAC de 4,56 % pour la période de prévision 2021-2028.

Le rapport sur le marché de la bière de classe mondiale est un résumé de l’état actuel du marché et de son évolution dans les années de prévision pour l’industrie de la bière. Le rapport d’activité donne des détails sur les principaux acteurs et marques qui animent le marché. Ce document de marché donne une connaissance approfondie des développements récents, des lancements de produits, tout en gardant une trace des récentes acquisitions, fusions, coentreprises et recherches concurrentielles dans l’industrie du marché mondial. Le rapport fournit également la connaissance de tous les moteurs et contraintes qui sont dérivés de l’analyse SWOT. La bière est un rapport professionnel et détaillé qui met en évidence les moteurs primaires et secondaires, la part de marché, les principaux segments et l’analyse géographique.

Un rapport sur le marché international de la bière prend en considération la dynamique de marché clé du secteur. Le scénario de marché actuel et les perspectives d’avenir du secteur ont également été examinés ici. En outre, il présente le profil de l’entreprise, les spécifications du produit, la valeur de production, les coordonnées du fabricant et les parts de marché de l’entreprise. Toutes les données numériques incluses dans le rapport sont étayées par d’excellents outils tels que l’analyse SWOT, l’analyse des cinq forces de Porter et autres. Les statistiques sont présentées sous forme graphique et tabulaire pour une compréhension claire des faits et des chiffres. Le rapport complet sur la bière analyse également les tendances émergentes ainsi que les principaux moteurs, défis et opportunités du marché.

Les principaux acteurs couverts par le rapport sur le marché de la bière sont ASAHI GROUP HOLDINGS, LTD., Anheuser-Busch Companies LLC, Carlsberg Group, Heineken NV, Sierra Nevada Brewing Co., UNITED BREWERIES LTD., The Smirnoff Co., Diageo, Squatters Pub, Dogfish Head Craft Brewery Inc., The Boston Beer Company, Inc., Constellation Brands, Inc., Kirin Holdings Company, Limited., Molson Coors Beverage Company, CCU, Guizhou Moutai Co., Ltd., Stone & Wood Brewing Company, Chine Resources Enterprise, Limited et Oettinger parmi d’autres acteurs nationaux et mondiaux. Les données sur les parts de marché sont disponibles séparément pour le monde, l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique (APAC), le Moyen-Orient et l’Afrique (MEA) et l’Amérique du Sud. Les analystes de DBMR comprennent les atouts concurrentiels et fournissent une analyse concurrentielle pour chaque concurrent séparément.

Le paysage concurrentiel du marché de la bière fournit des détails par concurrent. Les détails inclus sont la présentation de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, l’investissement dans la recherche et le développement, les nouvelles initiatives de marché, la présence mondiale, les sites et installations de production, les capacités de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise, le lancement du produit, la largeur et l’étendue du produit, l’application dominance. Les points de données ci-dessus fournis ne concernent que l’accent mis par les entreprises sur le marché de la bière.

Marché de la bière : l’analyse régionale comprend :

L’Amérique du Nord domine le marché en raison de la prévalence et de l’émergence rapide des brasseries dans les pays de cette région. En raison de l’énorme base de consommateurs, le marché de cette région a montré et continuera de montrer un potentiel élevé pour la croissance du marché de la bière. L’Asie-Pacifique, quant à elle, projettera le taux de croissance le plus élevé au cours de la période de prévision. Cela s’explique par le potentiel énorme pour les fabricants d’y installer des unités de fabrication en raison de la disponibilité d’une main-d’œuvre bon marché et de matières premières abondantes.

Table des matières

Chapitre un : Aperçu du rapport

1.1 Portée de l’étude

1.2 Segments de marché clés

1.3 Acteurs couverts : Classement par chiffre d’affaires de la bière

1.4 Analyse du marché par type

1.4.1 Taux de croissance de la taille du marché de la bière par type : 2020 VS 2028

1.5 Marché par application

1.5.1 Part de marché de la bière par Application : 2020 VS 2028

1.6 Objectifs de l’étude

1.7 Années envisagées

Chapitre deux: Tendances de croissance par régions

2.1 Perspective du marché de la bière (2015-2028)

2.2 Tendances de croissance de la bière par régions

2.2.1 Taille du marché de la bière par régions: 2015 VS 2020 VS 2028

2.2.2 Part de marché historique de la bière par régions (2015-2020)

2.2.3 Taille du marché prévue de la bière par régions (2021-2028)

2.3 Tendances de l’industrie et stratégie de croissance

2.3.1 Tendances principales du

marché 2.3.2 Moteurs du marché

2.3.3 Défis du marché

2.3.4 Analyse des cinq forces de Porter

2.3.5 Stratégie de croissance du marché de la bière

2.3.6 Entrevues principales avec des acteurs clés de la bière (leaders d’opinion)

Chapitre trois: Paysage de la concurrence par acteurs clés

3.1 Principaux acteurs de la bière par taille de marché

3.1.1 Principaux acteurs de la bière par chiffre d’affaires (2015-2020)

3.1.2 Part de marché des revenus de la bière par acteurs (2015-2020)

3.1.3 Part de marché de la bière par entreprise Type (Tier 1, Niveau Chapitre Deux : et Niveau 3)

3.2 Ratio de concentration du marché de la

bière 3.2.1 Ratio de concentration du marché de la bière

3.2.2 Top Chapter Ten : et Top 5 des entreprises par chiffre d’affaires de la bière en 2020

3.3 Acteurs clés de la bière Siège social et zone desservie

3.4 Acteurs clés Solution et service de produits de bière

3.5 Date d’entrée sur le marché de la bière

3.6 Fusions et acquisitions, plans d’expansion

