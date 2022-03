Segments en plein essor du marché de la protection balistique ; Investisseurs en quête de croissance 2028

La protection balistique offre une protection contre les fragments, les balles, les grenades, les missiles balistiques, les mortiers et les mines. Les équipements de protection balistique sont fabriqués à partir de composites de fibres de carbone, de céramique, de lexan, d’aramide et de verre. La protection balistique est utilisée dans le blindage des chars pour empêcher les attaques de missiles ou de canons antichars de pénétrer dans le corps du char. De plus, pour se protéger contre les balles entrantes, la sécurité balistique comprend des dispositifs de protection individuelle tels que des casques balistiques et des gilets pare-balles. Certains des facteurs qui devraient stimuler la croissance du marché de la protection balistique au cours de la période de prévision comprennent l’augmentation des budgets de défense dans les économies émergentes, la demande d’armes technologiquement avancées et la recherche et le développement pour rendre l’armure plus légère.

Le rapport vise à fournir une vue à 360 degrés du marché en termes de technologie de pointe, de développements clés, de moteurs, de contraintes et de tendances futures avec une analyse d’impact de ces tendances sur le marché à court, moyen et long terme. terme au cours de la période de prévision. En outre, le rapport couvre également le profilage des acteurs clés avec une analyse SWOT détaillée, des faits financiers et des développements clés de produits/services au cours des trois dernières années.

Principaux joueurs clés dominants :

1. Saab AB

2. Craig International Ballistics Pty Ltd

3. Systèmes BAE

4. 3M

5. Permali

6. Révision militaire

7. MKU limitée

8. Groupe Survitec Limitée

9. Entreprises à bout portant

10. Rheinmetall AG

Le marché mondial de la protection balistique est tiré par une augmentation des dépenses de défense, une augmentation de la demande d’équipements de protection balistique en raison de l’augmentation des activités terroristes et une augmentation de l’adoption de matériaux légers et composites pour la protection balistique. En outre, le marché devrait se développer en raison d’une augmentation de la demande de véhicules aériens résistants aux balistiques, de dispositifs de défense personnelle et de matériaux à haute résistance. Cependant, la croissance du marché est freinée par le coût élevé des équipements balistiques et le poids élevé des équipements, ce qui réduit la mobilité.

L’étude effectue une analyse SWOT pour évaluer les forces et les faiblesses des principaux acteurs du marché Protection balistique. En outre, le rapport procède à un examen approfondi des conducteurs et dispositifs de retenue opérant sur le marché. Le rapport évalue également les tendances observées sur le marché parent, ainsi que les indicateurs macroéconomiques, les facteurs dominants et l’attrait du marché selon différents segments. Le rapport prédit également l’influence de différents aspects de l’industrie sur les segments et les régions du marché de la protection balistique.

La recherche sur le marché de la protection balistique se concentre sur l’extraction de données précieuses sur les poches d’investissement, les opportunités de croissance et les principaux fournisseurs du marché pour aider les clients à comprendre les méthodologies de leurs concurrents. La recherche segmente également le marché de la protection balistique en fonction de l’utilisateur final, du type de produit, de l’application et de la démographie pour la période de prévision 2020-2028. Une analyse complète des aspects critiques tels que les facteurs d’impact et le paysage concurrentiel est présentée à l’aide de ressources vitales. , tels que des graphiques, des tableaux et des infographies.

