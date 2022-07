Segments du marché du transport intelligent, opportunité, croissance et prévisions par industrie d’utilisation finale 2022-2030

Selon MRH, le marché mondial des transports intelligents représente XX milliards de dollars en 2021 et devrait atteindre XX milliards de dollars d’ici 2030, avec un TCAC de XX % au cours de la période de prévision. La croissance des infrastructures de transport, la croissance des mégapoles et de la population et l’augmentation du nombre de véhicules routiers sont les principaux facteurs clés de la croissance du marché. Cependant, le manque de technologie standardisée et uniforme peut entraver la croissance du marché.

Le transport intelligent utilise les technologies de l’information et l’intelligence artificielle pour gérer et coordonner efficacement les systèmes de transport. Les systèmes de transport intelligents sont apparus comme une solution durable pour répondre aux problèmes de gestion du trafic. Ces solutions sont applicables aux transports publics et privés et sont essentielles à la croissance économique.

Par modèle de déploiement, le segment Cloud est susceptible d’avoir une énorme demande en raison du besoin croissant de stockage des données générées via ces systèmes. Les solutions cloud ont un impact majeur sur la gestion du trafic et la sécurité routière en utilisant Internet et le stockage pour la prise de décision liée au trafic. Sur la base de la géographie, l’Europe devrait connaître une croissance significative au cours de la période de prévision en raison des problèmes de stationnement croissants et des investissements croissants pour améliorer les transports urbains et les infrastructures de circulation dans cette région.

Parmi les principaux acteurs présentés sur le marché des transports intelligents figurent IBM Corporation, Siemens AG, Cisco Systems, Inc, General Electric Company, Cubic Corporation, Alstom, Thales Group, SAP, Accenture, Rockwell Collins, Huawei, Cubic, Amadeus, Indra Sistemas. et Navigation et positionnement avancés.

Modes de transport couverts : • Voies

aériennes

• Chemins de fer • Routes • Maritime

Services couverts :

• Support et maintenance

• Formation et conseil

• Déploiement et intégration

Produits couverts :

• Systèmes avancés de gestion des transports (ATMS)

• Systèmes avancés de transport public (APTS)

• Systèmes avancés d’information des voyageurs (ATIC)

• Systèmes avancés de tarification des transports (ATPS)

• Systèmes de véhicules coopératifs

Composants couverts :

• Logiciels

• Matériel

Plates-formes couvertes :

• Plates-formes dorsales d’infrastructure en tant que service (Iaas)

• Plates-formes d’extension logicielle grand public/entreprise

• Plates-formes de connectivité/M2M

• Plates-formes logicielles spécifiques au matériel

Déploiements couverts :

• Sur site

• Cloud

• Hybride

Technologies couvertes :

• Technologie de détection

• Système de positionnement global (GPS)

• Technologie sans fil

• Internet des objets (IoT)

Applications couvertes :

• Transports publics

• Gestion vidéo

• Hubs de transit

• Mobilité partagée

• Informations d’itinéraire et guidage d’itinéraire

• Véhicules autonomes/sans conducteur

• Système d’information des passagers

• Sécurité routière

• Autres applications

Régions couvertes :

• Amérique du Nord

o États-Unis

o Canada

o Mexique

• Europe

o Allemagne

o Royaume-Uni

o Italie

o France

o Espagne

o Reste de l’Europe

• Asie-Pacifique

o Japon

o Chine

o Inde

o Australie

o Nouvelle-Zélande

o Corée du Sud

o Reste de l’Asie-Pacifique

• Amérique du Sud

o Argentine

o Brésil

o Chili

o Reste de l’Amérique du Sud

• Moyen-Orient et Afrique

o Arabie saoudite

o Émirats arabes unis

o Qatar

o Afrique du Sud

o Reste du Moyen-Orient et Afrique

Ce que propose notre rapport :

– Évaluations des parts de marché pour les segments régionaux et nationaux

– Recommandations stratégiques pour les nouveaux entrants

– Prévisions du marché pour un minimum de 9 ans de tous les segments, sous-segments et marchés régionaux mentionnés

– Tendances du marché (pilotes, Contraintes, Opportunités, Menaces, Défis, Opportunités d’investissement et recommandations) – Analyse stratégique

: moteurs et contraintes, analyse produit/technologie, analyse des cinq forces de Porter, analyse SWOT, etc. aménagement paysager cartographiant les principales tendances communes – Profilage de l’entreprise avec des stratégies détaillées, des données financières et des développements récents