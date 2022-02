Segments du marché du système d’exécution de la fabrication dans le cloud (MES), croissance et prévisions par industrie d’utilisation finale 2021-2028

Le marché Cloud Manufacturing Execution System (MES) fournit une étude complète du marché, y compris sa dynamique, sa structure, ses caractéristiques, ses acteurs clés, ses moteurs de croissance et de demande, etc. En tant que rapport d’analyse complète, il couvre tous les détails de l’analyse et des perspectives selon aux partenaires Insight.

Les systèmes d’exécution de fabrication (MES) sont une classe spécialisée de logiciels axés sur la production qui surveille, gère et coordonne la mise en œuvre de processus physiques dans la conversion de matières premières en produits intermédiaires ou/et finaux en temps réel. Ces systèmes synchronisent l’exécution des bons de travail avec la planification de la production et les systèmes d’entreprise tels que la gestion du cycle de vie des produits (PLM) et l’ERP. Les applications MES fournissent également des informations sur les performances des processus et prennent en charge la généalogie, la traçabilité et l’intégration au niveau des matériaux et des composants avec l’historique des processus si nécessaire. Le développement du MES cloud et d’autres applications de fabrication cloud va de pair avec les avantages inhérents au cloud grâce à une infrastructure évolutive qui permet de tirer parti des données connectées et de les intégrer rapidement. Il est également associé aux changements du marché du cloud et du marché des plateformes IoT et d’autres applications de fabrication intelligentes.

Principaux acteurs clés étudiés sur le marché Cloud Manufacturing Execution System (MES):

Rockwell Automation, Inc.

Siemens SA

SAP SE

Compagnie générale d’électricité

Oracle Corporation

Emerson Electric Co.

Werum IT Solutions GmbH

ABB SA

Groupe AVEVA plc

Honeywell International Inc.

Ce rapport examine stratégiquement les micro-marchés et met en lumière l’impact des mises à niveau technologiques sur les performances du marché du Cloud Manufacturing Execution System (MES). Le rapport présente une évaluation large du marché et contient des informations précieuses, des données historiques et des données de marché étayées par des statistiques et validées par l’industrie. Le rapport propose des projections de marché à l’aide d’hypothèses et de méthodologies appropriées. Le rapport de recherche fournit des informations selon les segments de marché tels que les zones géographiques, les produits, les technologies, les applications et les industries.

Le rapport final ajoutera l’analyse de l’impact de Covid-19 dans ce rapport Cloud Manufacturing Execution System (MES) Market.

S’adaptant à la récente nouvelle pandémie de COVID-19, l’impact de la pandémie de COVID-19 sur le marché mondial du Cloud Manufacturing Execution System (MES) est inclus dans le présent rapport. L’influence de la nouvelle pandémie de coronavirus sur la croissance du marché Cloud Manufacturing Execution System (MES) est analysée et décrite dans le rapport.

SEGMENTATION DU MARCHÉ :

Sur la base du déploiement, le marché est segmenté en cloud, sur site.

Sur la base des composants, le marché est segmenté en logiciels et services.

Sur la base de la taille de l’entreprise, le marché est segmenté en PME et grandes entreprises.

Sur la base de la verticale de l’industrie, le marché est segmenté en informatique et télécommunications, télécommunications, fabrication, transport et logistique, défense, gouvernement, BFSI, autres.

La recherche sur le marché du Cloud Manufacturing Execution System (MES) se concentre sur l’extraction de données précieuses sur les poches d’investissement, les opportunités de croissance et les principaux fournisseurs du marché pour aider les clients à comprendre les méthodologies de leurs concurrents. Une analyse complète des aspects critiques tels que les facteurs d’impact et le paysage concurrentiel est présentée à l’aide de ressources vitales, telles que des graphiques, des tableaux et des infographies.

La recherche apporte des réponses aux questions clés suivantes :

Quel est le taux de croissance estimé du marché pour la période de prévision 2021-2028 ? Quelle sera la taille du marché au cours de la période estimée ? Quelles sont les principales forces motrices responsables de façonner le sort du marché Cloud Manufacturing Execution System (MES) au cours de la période de prévision? Quels sont les principaux fournisseurs du marché et quelles sont les stratégies gagnantes qui les ont aidés à s’implanter solidement sur le marché Cloud Manufacturing Execution System (MES)? Quelles sont les principales tendances du marché qui influencent le développement du marché Cloud Manufacturing Execution System (MES) dans différentes régions? Quels sont les principales menaces et défis susceptibles de faire obstacle à la croissance du marché Cloud Manufacturing Execution System (MES)? Quelles sont les principales opportunités sur lesquelles les leaders du marché peuvent s’appuyer pour gagner en succès et en rentabilité ?

