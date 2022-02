Segments du marché du marketing de proximité, opportunité, croissance et prévisions par industrie d’utilisation finale 2022-2028

The Insight Partners ajoute « Proximity Marketing Market Forecast to 2028 – COVID-19 Impact and Global Analysis » à son magasin, fournissant une analyse de la concurrence actuelle et future sur le marché. Examen approfondi des principaux moteurs, opportunités, obstacles et défis de l’industrie. Chaque tendance fait l’objet d’une recherche indépendante afin de fournir une analyse qualitative de ses implications.

Le marché mondial de la proximité gagne du terrain à mesure que les appareils mobiles deviennent plus répandus aujourd’hui et que les gens comptent de plus en plus sur eux pour accéder au matériel numérique. Le marketing de proximité utilise la technologie cellulaire pour communiquer avec les utilisateurs d’appareils mobiles qui se trouvent à proximité d’une entreprise. Les spécialistes du marketing utilisent les technologies Bluetooth et Wi-Fi pour transmettre une gamme de messages marketing aux consommateurs qui sont à la fois à proximité et, sur le marché, pour acheter quelque chose. Pour des services tels que la consultation, le support et la maintenance des applications, le déploiement et l’intégration, des méthodes de marketing de proximité sont utilisées.

Le marché mondial du marketing de proximité devrait connaître une croissance rapide en raison de la demande croissante de marketing de proximité dans le monde. La concurrence croissante sur le marché du marketing de proximité a en outre entraîné une augmentation des besoins en marketing de proximité. La renommée croissante du marketing de proximité chez les jeunes devrait contribuer à la croissance du marché du marketing de proximité.

Certains des principaux acteurs du marché sont :

Apple Inc.

Google LLC

Microsoft Corporation

Qualcomm Inc.

Zebra Technologies Corporation

Bluvision Inc.

Estimote Inc.

ROXIMITÉ

Non diffusé

Proxama PLC

Le rapport final ajoutera l’analyse de l’impact de Covid-19 dans ce rapport Marché du marketing de proximité.

S’adaptant à la récente nouvelle pandémie de COVID-19, l’impact de la pandémie de COVID-19 sur le marché mondial du marketing de proximité est inclus dans le présent rapport. L’influence de la nouvelle pandémie de coronavirus sur la croissance du marché Marketing de proximité est analysée et décrite dans le rapport.

SEGMENTATION DU MARCHÉ :

Le marché mondial du marketing de proximité est segmenté en fonction des composants, de l’emplacement, de la technologie et de l’application. Sur la base du composant, le marché du marketing de proximité est segmenté en matériel, logiciel, services. Basé sur l’emplacement, le marché du marketing de proximité est segmenté en intérieur et extérieur. Sur la base de la technologie, le marché du marketing de proximité est segmenté en Wi-Fi, Near Field Communication (NFC), autres. Sur la base de l’application, le marché du marketing de proximité est segmenté en commerce de détail, soins de santé, transport et logistique, hôtellerie, autres.

Régions et pays prometteurs mentionnés dans le rapport sur le marché du marketing de proximité:

Amérique du Nord

L’Europe

Asie-Pacifique

Amérique latine

Le Moyen-Orient et l’Afrique

Table des matières:

introduction

1.1. Portée de l’étude

1.2. Guide du rapport de recherche d’Insight Partners

1.3. Segmentation du marché

1.3.1 Marché du marketing de proximité – Par composant

1.3.2 Marché du marketing de proximité – Par emplacement

1.3.3 Marché du marketing de proximité – Par technologie

1.3.4 Marché du marketing de proximité – par application

1.3.5 Marché du marketing de proximité – Par région

1.3.5.1 Par pays

Points clés à retenir

Méthodologie de la recherche

Paysage du marché du marketing de proximité

4.1. Aperçu

4.2. Analyse des cinq forces de Porter

4.2.1 Pouvoir de négociation des acheteurs

4.2.1 Pouvoir de négociation des fournisseurs

4.2.1 Menace de remplacement

4.2.1 Menace de nouveaux entrants

4.2.1 Rivalité concurrentielle

4.3. Analyse de l’écosystème

4.4. Avis d’experts

Marché du marketing de proximité – Dynamiques clés du marché

5.1. Principaux moteurs du marché

5.2. Principales contraintes du marché

5.3. Opportunités de marché clés

5.4. Tendances futures

5.5. Analyse d’impact des moteurs et des contraintes

Marché du marketing de proximité – Analyse du marché mondial

6.1. Proximité – Aperçu du marché mondial

6.2. Proximité – Marché mondial et prévisions jusqu’en 2028

6.3. Positionnement sur le marché/Part de marché

…

