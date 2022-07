Segments du marché des systèmes de notification de masse, opportunité, croissance et prévisions par industrie d’utilisation finale 2022-2030

La montée en puissance de la mise en œuvre de systèmes de notification de masse (MNS) dans les pays développés et émergents est motivée par une combinaison de facteurs. MNS fournit une technologie de communication de première ligne qui informe à l’avance les individus des dangers potentiels. Le marché des systèmes de notifications de masse devrait connaître une croissance régulière au cours de la période de prévision.

L’adoption du MNS pour les situations d’urgence se développe à un rythme soutenu en raison de l’attention croissante portée à la prévention des dommages à la vie humaine lors de catastrophes naturelles. L’utilisation du marché des systèmes de notification de masse est particulièrement plus prononcée dans les régions sujettes aux catastrophes naturelles, telles que les tremblements de terre, les inondations et les tempêtes.

L’utilisation de systèmes de notification de masse ne se limite pas au seul paysage de calamités naturelles. De plus, les systèmes de notifications de masse sont utiles pour traiter les messages commerciaux et offrent un délai satisfaisant pour déployer et garantir des mesures de cohérence commerciale. De cette manière, ils acquièrent l’attrait du marché dans toutes les entreprises pour son utilisation en raison de leurs points forts particuliers de la gestion de la cohérence des activités en cas de catastrophe en plus d’une urgence.

Le marché est également déterminé par les avancées technologiques offertes par les systèmes de notification de masse, par exemple, une plate-forme évolutive et puissante qui permet l’autorisation de politique et de planification. De plus, un message une fois créé sur le MNS pourrait être partagé entre-temps dans de nombreux formats : e-mail, SMS, médias sociaux, RSS, Web, etc. L’absence de réglementation concernant les systèmes de notification de masse dans les secteurs verticaux séparés du secteur de l’éducation et de la défense freine le développement du marché. De plus, l’accessibilité de solutions sous-standardisées qui ne sont pas conformes à la plus récente norme NFPA 72 : National Signalling Code and Fire Alarm, est considérée comme un obstacle au développement du marché dans les années à venir.

Différents secteurs d’utilisateurs finaux du marché comprennent l’éducation, le commerce, la santé, l’énergie et l’électricité, la défense, l’automobile, la logistique et les transports, ainsi que les bureaux gouvernementaux. Les secteurs de la défense et de l’éducation sont censés prévoir un développement principalement déterminé par la demande croissante de MNS dans des opérations sophistiquées et critiques. D’autre part, d’autres catégories telles que les soins de santé, l’énergie et l’électricité, la logistique et le transport et les bureaux gouvernementaux présenteront également des opportunités potentielles dans les années à venir.

À l’heure actuelle, l’Europe et l’Amérique du Nord sont les premières régions à prévoir la mise en œuvre des systèmes de notification de masse. Les principaux aspects attribuant à l’expansion du marché dans ces régions sont l’adoption et le développement de technologies pionnières, une plus grande distribution des technologies mobiles, ainsi que l’existence d’entreprises de premier plan dans cette région.

Avec des politiques de conformité et de réglementation croissantes, ainsi que le besoin croissant de solutions de communication ininterrompues et robustes tout au long des urgences, les pays émergents, par exemple, les BRICS (Brésil, Russie, Chine, Inde et Afrique du Sud) devraient prévoir une explosion de la mise en œuvre de MNS dans les années à venir.

Les principaux acteurs du marché des systèmes de notifications de masse sont Eaton Corporation (Cooper Industries Pvt. Ltd.), ATHOC, Honeywell International, Inc., Siemens AG, IBM Corporation, Everbridge, Inc., Mir3, Inc., Metis Secure Solutions, Xmatters, Inc. et Omnilert LLC. Le marché mondial est principalement de nature agressive, caractérisé par les fusions et acquisitions et les innovations de nouveaux produits, qui sont les principales stratégies mises en œuvre par les acteurs du marché pour renforcer leur place sur le marché.