Segments du marché des services de sécurité gérés, opportunité, croissance et prévisions par industrie d’utilisation finale 2022-2030

Le monde informatique fait face à des risques plus élevés d’interférences et de failles de sécurité qui continuent de coûter des millions s’ils ne sont pas résolus en priorité. Et, le domaine en plein essor de l’information et de la technologie exhorte ses entreprises participantes à le faire avec diligence, mais pas par elles-mêmes. Le succès de l’efficacité des systèmes de sécurité internes est constamment contesté par l’adoption accrue de services de sécurité gérés externalisés auprès de fournisseurs externes. Alors qu’il a commencé à fournir un maigre dispositif de pare-feu pour les fournisseurs de services Internet du milieu à la fin des années 90, le marché mondial des services de sécurité gérés s’est développé de manière effrénée et devrait atteindre une valeur marchande de XX milliards de dollars américains d’ici la fin de 2021.

Accédez à un exemple de rapport PDF @ https://marketreporthub.com/sample.php?id=00864

« Marché des services de sécurité gérés d’ici 2030 » est un rapport développé par Market Report Hub qui met l’accent sur la prolifération rapide des services de sécurité gérés dans le monde Industrie informatique. Selon le rapport, le marché mondial des services de sécurité gérés atteindra une valeur marchande de plus de XX milliards de dollars américains d’ici 2028, avec une croissance à un TCAC exceptionnel de XX %.

Le remplacement de la sécurité interne par des services de sécurité gérés accélérera non seulement les progrès des entreprises informatiques, mais éliminera également les risques d’exposer leurs activités aux vols de données clients, aux contraintes de ressources et au piratage ciblé de logiciels malveillants, entre autres. En tant qu’approche systématique et pragmatique pour la gestion de la sécurité de presque toutes les organisations, les services de sécurité gérés sont promus par plusieurs géants de la technologie tels qu’IBM, AT&T et Dell, entre autres, qui participent également au marché nord-américain des services de sécurité gérés. en tant que prestataires de services.

Vérifiez la remise instantanée @ https://marketreporthub.com/discount.php?id=00864

Le marché des services de sécurité gérés en Amérique du Nord s’aventurera dans une expansion impressionnante et enregistrera un TCAC privilégié de XX % au cours de la période de prévision de 2021 à 2030. À la fin de la période, le marché des services de sécurité gérés en Amérique du Nord sera évalué à plus de XX milliards de dollars américains. , selon le rapport. Les États-Unis représenteront plus de XX % de ces progrès, faisant de l’Amérique du Nord la seule région dominante sur le marché mondial des services de sécurité gérés.

La revente de produits, le conseil sur site et la gestion des périmètres du réseau d’une entreprise cliente sont les principales exigences qui poussent à l’adoption de services de sécurité gérés pour les entreprises informatiques. Alors que la protection avancée de plusieurs formes de cyber-violations et de menaces reste le moteur de la croissance du marché mondial des services de sécurité gérés, le maintien d’un budget modeste incite également les entreprises informatiques à externaliser la gestion de leurs systèmes de sécurité. La cybercriminalité organisée connaîtrait une recrudescence à l’échelle mondiale, ce qui a encore stimulé la mise en œuvre de services de sécurité gérés pour sécuriser l’infrastructure du réseau contre l’évolution des technologies. Le manque de professionnels qualifiés dans les systèmes de sécurité internes propulse davantage la croissance de la demande de services de sécurité gérés. Mais, la rareté des éléments d’infrastructure, des plates-formes,

Accenture PLC, Intel Corporation, Checkpoint Software Technologies, Fortinet, Inc., Symantec Corporation et Cisco Systems, entre autres, font partie des acteurs actifs du marché des services de sécurité gérés. Le rapport a fragmenté la croissance du marché mondial des services de sécurité gérés en fonction du type de service, du modèle de déploiement, du type d’organisation cliente et des applications. Les services de sécurité des terminaux devraient supporter un TCAC de XX % jusqu’en 2028, tandis que les logiciels de déploiement basés sur le cloud gagneront en popularité tout au long de la période de prévision. Les entreprises associées aux services de sécurité gérés peuvent utiliser le rapport développé par Trends Market Research pour obtenir une prévision du marché mondial des services de sécurité gérés jusqu’en 2030.