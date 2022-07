Segments du marché des médicaments contre le cancer du sein, opportunités, croissance et prévisions par industrie d’utilisation finale 2022-2030

Selon MRH, le marché mondial des médicaments contre le cancer du sein représente XX milliards de dollars en 2021 et devrait atteindre XX milliards de dollars d’ici 2030, avec un TCAC de XX % au cours de la période de prévision. La prévalence élevée du cancer du sein, les investissements croissants en R&D et l’augmentation des dépenses de santé et de la sensibilisation sont quelques-uns des principaux facteurs qui influencent la croissance du marché. Cependant, des directives réglementaires strictes et l’expiration des médicaments brevetés freinent la croissance du marché.

Le cancer du sein est le cancer le plus souvent diagnostiqué chez les femmes dans le monde et est également l’une des principales causes de décès. Le cancer du sein est une maladie où la croissance incontrôlée de cellules malignes dans le tissu mammaire se produit le plus souvent chez les femmes que chez les hommes. Le cancer du sein est le résultat d’une division cellulaire incontrôlée des cellules mammaires, le plus souvent des cellules du lobule et des canaux mammaires.

Sur la base des médicaments, la croissance du segment des médicaments de chimiothérapie est due au développement dans les domaines de l’administration de médicaments et de l’oncologie, ainsi qu’à l’augmentation du financement et des initiatives gouvernementales visant à sensibiliser au diagnostic et au traitement du cancer. Par géographie, l’Amérique du Nord va avoir une croissance lucrative en raison de la prévalence des maladies chroniques, concentration croissante des sociétés pharmaceutiques mondiales dans cette région.

Parmi les acteurs clés présentés sur le marché des médicaments contre le cancer du sein figurent Novartis AG, Celgene Corporation, Janssen Global Services LLC, Onyx Pharmaceuticals Inc., AbbVie, Inc., Eli Lilly and Company, Celldex Therapeutics, BioNumerik Pharmaceuticals, Inc., AstraZeneca, Merck & Co., Inc., Genzyme Corporation, MacroGenics, Inc., F. Hoffmann-La Roche Ltd. et Biocon.

Procédures couvertes :

• Inhibiteur mitotique • Inhibiteur de l’

aromatase • Rec

hormonal

• Inhibiteur HER2

• Anti-métabolites

• Inhibiteur CDK 4/6

Médicaments couverts :

• Médicaments de thérapie ciblée

• Médicaments de chimiothérapie

• Médicaments d’hormonothérapie

• Autres médicaments

Médicaments couverts :

• Cliniques

• Pharmacies en ligne

• Centres de chirurgie ambulatoire

• Hôpitaux

• Pharmacies de détail

Régions couvertes :

• Amérique du Nord

o États-Unis

o Canada

o Mexique

• Europe

o Allemagne

o Royaume-Uni

o Italie

o France

o Espagne

o Reste de l’Europe

• Asie-Pacifique

o Japon

o Chine

o Inde

o Australie

o Nouvelle-Zélande

o Corée du Sud

o Reste de l’Asie-Pacifique

• Amérique du Sud

o Argentine

o Brésil

o Chili

o Reste de l’Amérique du Sud

• Moyen-Orient et Afrique

o Arabie saoudite

o Émirats arabes unis

o Qatar

o Afrique du Sud

o Reste du Moyen-Orient et Afrique

