Segments du marché des emballages personnalisés, opportunité, croissance et prévisions par industrie d’utilisation finale 2022-2030

Selon le nouveau rapport de marché publié par Trends market research intitulé « Marché de l’emballage personnalisé » : analyse et prévisions de l’industrie mondiale 2021-2030 », le marché mondial de l’emballage personnalisé a atteint une valeur de XX millions de dollars américains en 2021 et prospérera probablement à un TCAC prometteur. de XX % sur la période de prévision (2021-2030). Le marché mondial des emballages personnalisés a connu une croissance solide au cours des dernières décennies, en raison de la tendance croissante des emballages de luxe. La personnalisation croissante des emballages à travers les pays a donné une impulsion majeure au marché des emballages personnalisés.

Sur la base du type de matériau, le marché mondial des emballages personnalisés a été segmenté en verre, papier et carton, plastique et métal. Le segment du papier et du carton est en outre classé comme étant le carton ondulé, le carton et le papier ; le segment du plastique est segmenté en HDPE, LDPE, LLDPE, PP, PET et autres. Par type d’emballage, le marché mondial des emballages personnalisés est segmenté en bouteilles, contenants et bocaux, sacs et pochettes, cartons, enveloppes et boîtes. Par utilisation finale, seuls les boissons et le segment alimentaire sont pris en compte, le segment des boissons est encore segmenté en boissons alcoolisées et non alcoolisées, le segment alimentaire est segmenté en aliments pour bébés, sauces et vinaigrettes et condiments, produits laitiers, boulangerie et confiserie, et autres sous- segments. Les boissons alcoolisées sont en outre classées en bière, vin et spiritueux,

Parmi les types d’emballages, le segment des bouteilles devrait dominer le marché au cours de la période de prévision, avec une part de marché estimée à XX %, en 2021. Cependant, le segment des sacs et pochettes devrait être le segment le plus attractif en termes de taux de croissance. pendant la période de prévision. Parmi les segments d’utilisation finale, le segment des boissons devrait dominer le marché tout au long de la période de prévision. La personnalisation croissante des bouteilles de bière en verre devrait stimuler la croissance du marché des emballages personnalisés.

Parmi les segments de marché géographiques, la région APAC devrait dominer le marché mondial des emballages personnalisés au cours de la période de prévision. Le marché des emballages personnalisés en APAC devrait enregistrer le TCAC le plus élevé de XX %, au cours de la période de prévision, en termes de valeur.

Les principaux acteurs présentés dans le rapport sur le marché mondial des emballages personnalisés de TMR incluent Owens Illinois Inc., Salazar Packaging, Inc., Design Packaging, Inc., PrimeLine Packaging, International Packaging Inc., Elegant Packaging, Pak Factory Inc., ABOX Packaging , ACG Ecopak, CB Group, SoOPAK Company, Huhtamaki Oyj, The Mondi Group plc., Smurfit Kappa Group, Glenroy Inc. et ProAmpac LLC.

Le rapport analyse les principaux moteurs et contraintes, ainsi que les tendances du marché des emballages personnalisés, et effectue une analyse des prix basée sur le modèle pondéré moyen.

À l’échelle mondiale, le marché des emballages personnalisés a été segmenté en fonction du type de matériau, du type d’emballage, de l’utilisation finale et de la région.

La segmentation est la suivante :

Par type de matériel

• Verre

• Papier et carton

o Ondulé

o Carton

o Papier

• Plastique

PEHD

PEBD

LLDPE

polypropylène

ANIMAUX

Les autres

• Métal

Par type d’emballage

• Bouteilles

• Contenants et bocaux

• Sacs et pochettes

• Cartons

• Enveloppes

• Des boites

Par utilisation finale

• Breuvages

Boissons alcoolisées

Bière

Vin

Spiritueux

• Boissons non alcoolisées

Un soda

Jus

Du lait

Eau en bouteille

• Aliments

Nourriture pour bébés

Sauces & Vinaigrettes & Condiments

Les produits laitiers

Boulangerie & Confiserie

Les autres

À l’étranger

Chemin de fer

Par région

Amérique du Nord

• Amérique latine

• L’Europe 

• Asie-Pacifique (APAC)

• Moyen-Orient et Afrique (MEA)