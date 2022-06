Segments du marché de la thérapie par cellules souches, analyse régionale et analyse concurrentielle – Prévisions jusqu’en 2029

Le rapport significatif sur le marché de la thérapie par cellules souchesprésente la liste des principaux concurrents et donne un aperçu de l’analyse stratégique de l’industrie des principaux facteurs affectant le marché. Le rapport sur le marché de l’industrie de la thérapie par cellules souches a été structuré après une étude approfondie de divers segments de marché clés tels que la taille du marché, la part, la croissance, la demande, les dernières tendances, les menaces du marché et les principaux moteurs qui animent le marché. L’examen des principaux défis auxquels l’entreprise est actuellement confrontée et les défis futurs probables auxquels l’entreprise pourrait être confrontée tout en opérant sur ce marché sont également pris en compte. Les informations et données collectées sont testées et vérifiées par des experts du marché avant d’être transmises à l’utilisateur final. Le rapport complet Thérapie par cellules souches Industry a été préparé avec l’expérience d’une équipe habile et inventive.

Osiris Therapeutics, Inc. (filiale de Smith+Nephew), JCR Pharmaceuticals Co., Ltd, Orthofix Medical Inc., MEDIPOST, Takeda Pharmaceutical Company Limited, CORESTEM, Inc., PHARMICELL Co., Ltd., STEMPEUTICS RESEARCH PVT LTD, ANTEROGEN.CO., LTD, Holostem Terapie Avanzate Srl, US Stem Cell, Inc, BrainStorm Cell Limited, Pluristem Inc., International Stem Cell Corporation

Les maladies chroniques, notamment le cancer, les troubles musculo-squelettiques et les troubles neurologiques, les blessures chroniques, les maladies cardiovasculaires et gastro-intestinales, peuvent entraîner une hospitalisation, une invalidité de longue durée, une réduction de la qualité de vie et la mort.

Les cellules souches mésenchymateuses pénètrent et s’intègrent dans de multiples organes, réparent les lésions cardiovasculaires, pulmonaires et médullaires et améliorent l’état des maladies auto-immunes, des maladies du foie, des os et du cartilage. Les cellules souches sont un outil puissant pour le traitement des infections causées par une inflammation, une défaillance du système immunitaire et/ou une dégénérescence des tissus.

Les moteurs responsables de la croissance du marché mondial de la thérapie par cellules souches sont l’incidence accrue des maladies chroniques, l’augmentation des approbations de certification GMP pour les installations de production de thérapie cellulaire, la croissance du secteur de la biotechnologie et l’augmentation des essais cliniques pour les thérapies à base de cellules souches. Cependant, les facteurs qui devraient freiner la croissance du marché sont l’augmentation du coût de la recherche sur les cellules souches, les risques encourus lors de la thérapie par cellules souches et la disponibilité d’alternatives.

La thérapie globale par cellules souches est de soutien et vise à réduire la sévérité des symptômes. Data Bridge Market Research analyse que le marché mondial de la thérapie par cellules souches devrait atteindre la valeur de 398,54 millions USD et croître à un TCAC de 9,7 % au cours de la période de prévision de 2022 à 2029.

Par type de produit (cellules mésenchymateuses dérivées de la moelle osseuse, cellules souches placentaires ou ombilicales, cellules souches mésenchymateuses dérivées du tissu adipeux et autres), type (thérapie par cellules souches allogéniques et thérapie par cellules souches autologues), application (troubles musculo-squelettiques, greffe aiguë contre Maladie de l’hôte (AGVHD), blessures et blessures, maladies cardiovasculaires, chirurgies, maladies gastro-intestinales et autres), utilisateur final (hôpitaux et centres chirurgicaux, sociétés thérapeutiques, sociétés de services et autres), canal de distribution (appel d’offres direct, distributeurs tiers)

Sur le plan géographique, l’analyse détaillée de la consommation, des revenus, de la part de marché et du taux de croissance des régions suivantes :

Le Moyen-Orient et l’Afrique (Afrique du Sud, Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Israël, Égypte, etc.)

Amérique du Nord (États-Unis, Mexique et Canada)

Amérique du Sud (Brésil, Venezuela, Argentine, Equateur, Pérou, Colombie, etc.)

Europe (Turquie, Espagne, Turquie, Pays-Bas Danemark, Belgique, Suisse, Allemagne, Russie Royaume-Uni, Italie, France, etc.)

Asie-Pacifique (Taïwan, Hong Kong, Singapour, Vietnam, Chine, Malaisie, Japon, Philippines, Corée, Thaïlande, Inde, Indonésie et Australie).

-Analyser et prévoir soigneusement la taille du marché Thérapie par cellules souches en valeur et en volume.

-Estimer les parts de marché des principaux segments de la thérapie par cellules souches

– Présenter le développement du marché de la thérapie par cellules souches dans différentes parties du monde.

-Analyser et étudier les micro-marchés en termes de leurs contributions au marché de la thérapie par cellules souches, leurs perspectives et les tendances de croissance individuelles.

-Offrir des détails précis et utiles sur les facteurs affectant la croissance de la thérapie par cellules souches

-Fournir une évaluation méticuleuse des stratégies commerciales cruciales utilisées par les principales entreprises opérant sur le marché de la thérapie par cellules souches, qui comprennent la recherche et le développement, les collaborations, les accords, les partenariats, les acquisitions, les fusions, les nouveaux développements et les lancements de produits.

