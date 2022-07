Segments du marché de la pizza surgelée en Asie-Pacifique, opportunité, croissance et prévisions par industrie d’utilisation finale 2022-2030

Le marché de la pizza surgelée en Asie-Pacifique était évalué à XX milliards de dollars américains en 2022 et devrait atteindre XX milliards de dollars américains d’ici 2030, à un TCAC de XX % au cours d’une période de prévision.

Une pizza surgelée peut être conservée au réfrigérateur et consommée au besoin. Sa durée de conservation est indépendante de la méthode de préparation, qui peut être d’environ six mois à un an. La congélation est l’une des méthodes de conservation des aliments les plus couramment utilisées car elle conserve longtemps la texture, le goût et la valeur nutritionnelle des aliments.

L’augmentation du revenu disponible, l’augmentation du niveau de vie et l’essor rapide d’un certain nombre de chaînes de vente au détail stimulent la croissance du marché mondial de la pizza surgelée. La pénétration croissante des médias sociaux tels que Facebook et d’autres sites alimentaires sensibilise aux tendances alimentaires, ce qui encourage la croissance du marché mondial des pizzas surgelées.

La pizza surgelée est spécieuse car moins nutritive et est supposée contenir une grande quantité de sodium et les conservateurs limitent la croissance du marché. De mauvaises installations de congélation dans les zones semi-urbaines et rurales freinent la croissance du marché de la pizza surgelée en Asie-Pacifique.

Le manque de transports et d’infrastructures est le défi du marché de la pizza surgelée en Asie-Pacifique.

La pizza est un plat d’origine italienne pour la nourriture, consistant en une base plate et ronde de pain cuit avec une couverture et du fromage, normalement avec de la viande, du poisson et des légumes ajoutés. Les pizzas surgelées sont actuellement perçues comme des produits alimentaires d’exception.

Les pizzas fraîches et surgelées sont préparées en consommant des céréales contenant du gluten. Le gluten est une protéine que l’on trouve principalement dans le blé, l’orge et certains autres produits alimentaires. Augmenter le nombre de personnes atteintes de la maladie coeliaque, qui est une maladie de l’intestin grêle qui entraîne l’incapacité de traiter le gluten présent dans les aliments. Sensibilisant davantage le public à la santé, la demande de pizzas surgelées sans gluten augmente la croissance du marché des surgelés en Asie-Pacifique.

Les pizzas surgelées à croûte mince ordinaires devraient connaître une croissance significative sur le marché des pizzas surgelées. Cette croissance peut être attribuée à ses calories compactes et à l’association santé des pizzas surgelées surchargées et en plat profond. La conscience croissante de la santé des consommateurs est le moteur du marché régulier des pizzas surgelées à croûte mince.

L’Inde devrait connaître une croissance significative du marché de la pizza surgelée en Asie-Pacifique en raison d’une augmentation de la population active, d’une augmentation des revenus disponibles et de l’adoption du mode de vie moderne de la population. En Inde, les gens sont enclins à suivre la tendance du mode de vie occidental, ce qui propulse également la croissance du marché des pizzas surgelées. Dans les pays occidentaux, la pizza est l’un des aliments les plus populaires, vendu au détail sous forme de produit de restauration rapide frais ou surgelé.

Portée du rapport pour le marché de la pizza surgelée en

Asie-Pacifique Marché de la pizza surgelée en Asie-Pacifique, par type de produit

Pizza à croûte mince

Pan Pizza Pizza

à croûte farcie

Autres

Marché de la pizza surgelée en Asie-Pacifique, par canal de distribution

Services de la chaîne alimentaire Vente

au détail en ligne

Autres

Marché de la pizza surgelée en Asie-Pacifique, par Garnitures

Fruits & Légumes

o Capsicum

o Maïs

o Oignon

o Champignons

o Ananas

o Autres

viandes

o Poulet

o Pepperoni

o Bacon

o Jambon

o Autres

Marché de la pizza surgelée en Asie-Pacifique, par taille

Régulier

Moyen

Grand

Marché de la pizza surgelée en Asie-Pacifique, par géographie

Chine

Inde

Japon

Corée du Sud

Australie

Reste de l’Asie-Pacifique

Acteurs clés en Asie Pacific Frozen Pizza Market

Dr. Oetker

General Mills

Nestle

FRoSTA AG

HJ Heinz

California Pizza Kitchen

Connies Pizza

Atkins Nutritionals

Marques Conagra

Daiya Foods

McCain Foods Ltd

BISMI FOODS

VITTO-THE ITALIA