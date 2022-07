Segments de marché des disjoncteurs rotatifs, opportunités, croissance et prévisions par industrie d’utilisation finale 2022-2030

Marché des disjoncteurs rotatifs : Introduction

Les broyeurs rotatifs sont de grands gobelets cylindriques, qui sont utilisés pour briser le matériau d’alimentation en tailles exploitables. Les broyeurs rotatifs sont parmi les équipements les plus appropriés pour effectuer le broyage et le scalpage des matériaux indésirables en une seule opération. Le broyeur rotatif est conçu pour traiter les matières premières, telles que le charbon, l’alumine, les sables bitumineux, les scories d’aluminium et autres pour un traitement ultérieur. Les broyeurs rotatifs sont souvent utilisés pour fabriquer des produits finaux livrables. Cependant, dans certains cas, ils sont utilisés dans des applications comme concasseur primaire, scalpant la roche et la refusant et la retirant du processus en aval, prolongeant ainsi la durée de vie de l’équipement et des composants d’usure.

Marché des disjoncteurs rotatifs : dynamique

Le principal moteur du marché mondial des broyeurs rotatifs est le secteur incessant de l’énergie de traitement et de la construction, qui a entraîné la demande croissante de broyeurs rotatifs dans toutes les principales économies en développement et développées. Les facteurs macroéconomiques, tels que la croissance des activités de construction couplée à l’augmentation de la population et à l’augmentation de la demande de minéraux raffinés dans de nombreux pays, stimulent encore la demande de broyeurs rotatifs. La forte augmentation de la demande de concasseurs rotatifs en raison des préoccupations croissantes concernant les opérations de traitement efficaces et efficientes du sable, du charbon, des minerais et des agrégats devrait propulser le marché mondial des concasseurs rotatifs. En outre, La croissance considérable du secteur minier en Asie de l’Est et du Sud et la gradation technologique dans la fabrication des concasseurs rotatifs devraient créer une opportunité remarquable pour le marché mondial des concasseurs rotatifs. De plus, les caractéristiques de performance résilientes des concasseurs rotatifs, telles qu’un broyage très efficace, un contrôle facile, une grande résistance et un faible entretien, devraient stimuler la demande de concasseurs rotatifs. Comme le concasseur rotatif est conçu pour broyer des matériaux solides en terre, les concasseurs rotatifs gagnent en popularité dans les secteurs de la construction et de l’énergie dans toutes les régions. Tous les paramètres d’influence vitaux mentionnés ci-dessus sont très attendus pour stimuler le marché mondial des broyeurs rotatifs au cours de la période de prévision. Les principaux facteurs de restriction, tels que le coût élevé,

Marché des disjoncteurs rotatifs : segmentation

Le marché mondial des concasseurs rotatifs est segmenté en fonction de la capacité, de l’application, du secteur d’utilisation finale et de la région.

Sur la base de la capacité, le marché mondial des broyeurs rotatifs est segmenté comme suit :

Jusqu’à 30 TPH

30 – 80 TPH

Au dessus de 80 TPH

Sur la base du secteur d’utilisation finale, le marché mondial des broyeurs rotatifs est segmenté comme suit :

Construction

Énergie

Exploitation minière

Déchets et recyclage

Les autres

Les broyeurs rotatifs de 30 à 80 TPH (tonnes par heure) devraient afficher un taux de croissance remarquable au cours de la période de prévision en raison de leur efficacité opérationnelle plus élevée et de leur débit de traitement maximal. D’autre part, parmi les segments du secteur d’utilisation finale, le secteur de la construction devrait connaître une croissance du marché plus élevée au cours de la période de prévision en raison de l’application croissante de sable fin dans la production de béton pour la construction.

Marché des disjoncteurs rotatifs : perspectives régionales

Le marché mondial des broyeurs rotatifs est segmenté en sept régions : Amérique du Nord, Europe, MEA, Asie de l’Est (Japon, Chine, Corée du Sud), Asie du Sud (Inde, Thaïlande, Malaisie, Indonésie, Philippines, Reste), Océanie (Australie, Nouvelle Zélande) et l’Amérique latine. Parmi les pays susmentionnés, on estime que l’Asie de l’Est représente une part de marché importante en raison d’une augmentation des activités industrielles dans des pays tels que la Chine, le Japon et la Corée du Sud. L’Asie du Sud devrait connaître une forte croissance du marché mondial des broyeurs rotatifs en raison de l’augmentation des activités minières dans la région. De plus, le Moyen-Orient et l’Afrique devraient afficher la croissance la plus optimiste sur le marché mondial des broyeurs rotatifs en raison de l’augmentation des activités de construction et d’une révolution industrielle dans la région.

Marché des disjoncteurs rotatifs : acteurs de premier plan

Les principaux acteurs du marché mondial des broyeurs rotatifs sont McLanahan, TRF Ltd., Tsubakimoto Chain Co., Elgin Separation Solutions, Elecon Engineering Company Limited, Metso Corporation, Astec Industries, Inc., Thyssenkrupp AG. FLSmidth & Co. A/S, Tenova SpA et Famur SA, entre autres acteurs clés du marché. Le marché des concasseurs rotatifs se compose d’acteurs mondiaux et régionaux bien diversifiés, les fournisseurs régionaux gouvernant leur marché régional respectif.

Le rapport de recherche présente une évaluation complète du marché des broyeurs rotatifs et contient des informations réfléchies, des faits, des données historiques et des données de marché étayées par des statistiques et validées par l’industrie. Il contient également des projections utilisant un ensemble approprié d’hypothèses et de méthodologies. Le rapport sur le marché des broyeurs rotatifs fournit une analyse et des informations selon les segments de marché tels que les zones géographiques, les applications et l’industrie.

Le rapport sur le marché des disjoncteurs rotatifs couvre une analyse exhaustive sur:

Les segments du marché

Dynamique du marché

La taille du marché

Offre et la demande

Tendances/problèmes/défis actuels

Concurrence & Entreprises impliquées

Technologie

Chaîne de valeur

L’analyse régionale du marché Disjoncteurs rotatifs comprend :

Amérique du Nord (États-Unis, Canada)

Amérique latine (Mexique, Brésil, Argentine, reste de l’Amérique latine)

Europe (Allemagne, Italie, France, Royaume-Uni, Espagne, BENELUX, Pays nordiques, Europe de l’Est)

Asie de l’Est (Japon, Chine, Corée du Sud)

Asie du Sud (Inde, Thaïlande, Malaisie, Indonésie, Philippines, Reste)

Océanie (Australie, Nouvelle-Zélande)

Moyen-Orient et Afrique (pays du CCG, Afrique du Sud, Turquie, Iran, Israël)

Le rapport Rotary Breakers est une compilation d’informations de première main, d’évaluations qualitatives et quantitatives par des analystes du secteur, de contributions d’experts du secteur et de participants du secteur tout au long de la chaîne de valeur. Le rapport Rotary Breakers fournit une analyse approfondie des tendances du marché parent, des indicateurs macroéconomiques et des facteurs directeurs ainsi que de l’attractivité du marché selon les segments. Le rapport sur les disjoncteurs rotatifs cartographie également l’impact qualitatif de divers facteurs de marché sur les segments de marché et les zones géographiques.