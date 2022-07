Segmentation géographique du marché du rhum, taille et part de l’industrie, analyse complète jusqu’en 2028

Le rhum est une liqueur obtenue par fermentation puis distillation du jus de canne à sucre. Le rhum peut augmenter la densité minérale osseuse. De plus, une consommation modérée peut aider à prévenir l’ostéoporose et à atténuer les symptômes de l’arthrite. Le rhum peut augmenter le bon cholestérol, le cholestérol HDL et combattre les blocages des artères, aidant ainsi à prévenir les crises cardiaques et les maladies cardiaques.

Le rapport vise à fournir un aperçu du marché du rhum avec un type de segmentation de marché détaillé, un canal de distribution et une géographie. Le marché mondial du rhum devrait connaître une forte croissance au cours de la période de prévision. Le rapport fournit des statistiques clés sur l’état du marché des principaux acteurs du marché du rhum et présente les principales tendances et opportunités du marché.

La liste des entreprises :

1. Asahi Group Holdings Ltd.

2. Bacardi et Compagnie Limitée

3. Davide Campari-Milano N.V.

4. Demerara Distillers Ltd.

5. Diageo Plc

6. Kollaras et Cie

7. Nova Scotia Spirit Co.

8. Pernod Ricard SA

9. Suntory Holdings Ltd.

10. William Grant and Sons Ltd.

Le marché du rhum a connu une croissance significative en raison de facteurs tels que la demande croissante de variétés de rhum haut de gamme, la croissance des ventes en ligne de rhum et le nombre croissant de lancements de rhum aromatisé. De plus, le rhum fonctionne comme agent aromatisant et gélifiant pour les produits alimentaires tels que la confiture et les bonbons et maintient le pH et l’acidité dans les boissons, offrant une énorme opportunité de marché aux principaux acteurs opérant sur le marché du rhum.

Cependant, les préoccupations croissantes en matière de santé parmi les consommateurs, le nombre croissant de campagnes contre la consommation d’alcool, les réglementations strictes et les lourdes taxes devraient entraver la croissance globale du marché du rhum. Le marché mondial du rhum est segmenté en fonction du type et du canal de distribution. Sur la base du type, le marché mondial du rhum est divisé en doré, noir, blanc et épicé. Sur la base du canal de distribution, le marché mondial du rhum est divisé en on-trade et off-trade.

Le rapport comprend également les profils des principales entreprises ainsi que leur analyse SWOT et leurs stratégies de marché sur le marché du rhum. En outre, le rapport se concentre sur les principaux acteurs de l’industrie avec des informations telles que les profils d’entreprise, les composants et les services offerts, les informations financières des 3 dernières années, le développement clé au cours des cinq dernières années.

