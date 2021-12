Segmentation du marché mondial des technologies de la santé numérique, analyse par tendances récentes, développement par régions jusqu’en 2028

Le rapport sur le marché mondial des technologies de santé numérique aide à identifier les tendances dans la dynamique des consommateurs et de la chaîne d’approvisionnement et à interpréter en conséquence les stratégies de marketing, de promotion et de vente pour la croissance de l’entreprise et un succès optimal. Le rapport aide à développer une stratégie marketing réussie pour l’entreprise. Ce rapport d’analyse de l’industrie a été préparé sur la base d’une analyse de marché détaillée avec des contributions d’experts de l’industrie. Il comprend des données historiques, les tendances actuelles du marché, l’environnement, l’innovation technologique, les technologies à venir et les progrès techniques dans l’industrie connexe.

Ce rapport d’analyse de l’industrie est orienté objet et est produit en combinant une expérience splendide de l’industrie, des solutions de talent, une connaissance de l’industrie et les outils et technologies les plus récents.

Le marché des technologies de santé numérique devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision de 2021 à 2028. Data Bridge Market Research analyse le marché pour représenter 68,17 milliards de dollars d’ici 2028 et augmentera à un TCAC de 4,80% au cours de la période de prévision mentionnée ci-dessus. .

L’augmentation de l’ intelligence artificielle , de l’IoT et du big data fait partie des facteurs importants qui devraient alimenter la croissance et la demande du marché des technologies de santé numériques. En outre, l’augmentation de l’adoption des soins de santé numériques et les progrès technologiques dans les technologies de la santé numérique devraient également stimuler la croissance du marché mondial des technologies de la santé numérique au cours de la période de prévision de 2021 à 2028. De même, la forte adoption des applications de santé mobile et les initiatives de soutien et l’augmentation des alliances stratégiques devraient également stimuler la croissance du marché. De plus, la forte pénétration des smartphones et l’amélioration de l’infrastructure informatique des soins de santé dans les pays industrialisés devrait également constituer un facteur important qui favorisera la croissance du marché des technologies de santé numériques.

Cependant, les dépenses d’investissement et les exigences de maintenance élevées et les problèmes de sécurité concernant les données des patients devraient limiter la croissance du marché des technologies de santé numérique, alors que la technologie de santé numérique est incapable de fournir les résultats promis qui peuvent remettre en cause la croissance de la santé numérique. marché des technologies.

Certains des principaux acteurs/fabricants impliqués sur le marché sont :

Les principaux acteurs couverts par le rapport sur le marché des technologies de santé numériques sont Koninklijke Philips NV, AT&T Intellectual Property, Cerner Corporation, athenahealth, Inc., BioTelemetry, Inc., eClinicalWorks, Agfa-Gevaert Group, Allscripts Healthcare, LLC, Epic Systems Corporation, GENERAL ELECTRIC COMPANY, Abbott, Bosch Healthcare Solutions GmbH, Bayer AG, F. Hoffmann-La Roche Ltd., Johnson & Johnson Services, Inc., Huawei Technologies Co., Ltd., OMRON Corporation, AdvancedMD, Inc., iHealth Labs Inc. , et IBM parmi d’autres acteurs nationaux et mondiaux. Les données sur les parts de marché sont disponibles séparément pour le monde, l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique (APAC), le Moyen-Orient et l’Afrique (MEA) et l’Amérique du Sud. Les analystes DBMR comprennent les points forts de la concurrence et fournissent une analyse concurrentielle pour chaque concurrent séparément.

Segmentation du marché :

Marché mondial des technologies de santé numérique, par technologie (télésanté, mHealth, analyse de la santé, systèmes de santé numériques), mode de livraison (sur site, basé sur le cloud), composant (logiciel, services, matériel), application (cardiologie, diabète, neurologie, Apnée du sommeil, oncologie, autres), Utilisateur final (prestataires de soins de santé, payeurs de soins de santé, sociétés pharmaceutiques, autres) Pays (États-Unis, Canada, Mexique, Allemagne, Italie, Royaume-Uni, France, Espagne, Pays-Bas, Belgique, Suisse, Turquie, Russie, Reste de l’Europe, Japon, Chine, Inde, Corée du Sud, Australie, Singapour, Malaisie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique, Brésil, Argentine, Reste de l’Amérique du Sud, Afrique du Sud, Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Égypte, Israël, reste du Moyen-Orient et Afrique) Tendances et prévisions de l’industrie jusqu’en 2028

Portée du marché mondial des technologies de la santé numérique et taille du marché

Le marché des technologies de santé numériques est segmenté en fonction de la technologie, du mode de livraison, du composant, de l’application et de l’utilisateur final. La croissance de ces segments vous aidera à analyser les segments de croissance maigres dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu du marché et des informations sur le marché précieux pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour l’identification des applications de marché de base.

Sur la base de la technologie, le marché des technologies de santé numériques est segmenté en télésanté, msanté, analyse de la santé et systèmes de santé numériques. Les télésanté ont en outre été segmentés en télésoins et télésanté. Les télésoins ont en outre été sous-segmentés en surveillance d’activité et gestion à distance des médicaments. La télésanté a en outre été subdivisée en surveillance des SLD et en consultation vidéo. mHealth a en outre été segmenté en appareils portables et applications. Les appareils portables ont en outre été sous-segmentés en moniteur de pression artérielle, glucomètre, oxymètre de pouls, moniteurs d’apnée du sommeil, moniteurs neurologiques et autres. Les applications ont en outre été sous-segmentées en applications médicales et applications de fitness. Les systèmes de santé numériques ont ensuite été segmentés en dossiers de santé électroniques et en systèmes de prescription électronique. Le marché des technologies de santé numériques peut être segmenté sur la base du mode de livraison en local et en cloud.



Le segment des composants du marché des technologies de santé numériques est segmenté en logiciels , services et matériel .

Sur la base des applications, le marché des technologies de santé numériques est segmenté en cardiologie, diabète, neurologie, apnée du sommeil, oncologie et autres.

Basé sur l’utilisateur final, le marché des technologies de santé numérique est segmenté en prestataires de soins de santé, payeurs de soins de santé, sociétés pharmaceutiques et autres.

Analyse au niveau du pays du marché des technologies de la santé numérique

Le marché des technologies de santé numérique est analysé et des informations et tendances sur la taille du marché sont fournies par pays, technologie, mode de livraison, composant, application et utilisateur final, comme indiqué ci-dessus.

Les pays couverts dans le rapport sur le marché des technologies de santé numériques sont les États-Unis, le Canada et le Mexique en Amérique du Nord, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l’Italie, l’Espagne, la Turquie, le reste de l’Europe en Europe, la Chine, le Japon, Inde, Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) en Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, Reste du Moyen-Orient et l’Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA), le Brésil, l’Argentine et le reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud.

La région Amérique du Nord est en tête du marché des technologies de santé numériques en raison de l’augmentation des coûts de santé, de l’adoption élevée des smartphones, des progrès des réseaux de couverture et de l’augmentation rapide de la demande de services de télésanté. L’Asie-Pacifique devrait se développer à un taux de croissance significatif au cours de la période de prévision de 2021 à 2028 en raison de l’augmentation rapide de la pénétration des smartphones, de l’adoption élevée d’appareils portables intelligents et d’une augmentation de la demande de DME et de DSE.

