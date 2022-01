Segmentation du marché mondial de la facturation directe par l’opérateur par sociétés : Bango PLC, Boku, Inc., Centili, Comviva Technologies Limited, DIMOCO, Fortumo

Le marché de la facturation directe par l’opérateur devrait passer de 36,1 milliards de dollars US en 2021 à 70,0 milliards de dollars US d’ici 2027 ; on estime qu’il croîtra à un TCAC de 11,5 % de 2021 à 2027.

Les jeux over-the-top et mobiles sont dus à la croissance du marché. Les sociétés de développement de jeux mobiles connaissent une énorme demande pour leurs produits et services. En ce qui concerne la pénétration prodigieuse des smartphones, le jeu mobile est devenu une industrie omniprésente dans le monde. Le marché mondial des jeux a dépassé la valeur de 150 milliards de dollars américains en 2019, dont 45 % générés par les jeux mobiles. Ces dernières années, les jeux mobiles ont représenté plus de 30 % de tous les téléchargements d’applications, 74 % des dépenses des consommateurs et 10 % de tout le temps passé dans l’application. Ces statistiques reflètent la demande de jeux mobiles et l’augmentation continue de la pénétration de ceux-ci. Les joueurs de jeux mobiles ont accès aux jeux à tout moment et peuvent acheter plusieurs fonctionnalités via différents canaux de paiement. La demande d’achat d’une fonctionnalité de jeu et l’ajout du prix de la fonctionnalité à la facture de l’opérateur est l’une des options les plus simples à la disposition des joueurs. Ainsi, la plupart des acteurs des pays développés et en développement utilisent le même canal de paiement, ce qui catalyse le marché de la facturation directe par l’opérateur.

Marché de la facturation directe par l’opérateur – Profils d’entreprise

Bango PLC

Boku, Inc.

Centili

Comviva Technologies Limited

DIMOCO

Fortumo

Infomedia Services Limited

NTH Mobile,

TELECOMING SA

txtNation Limited

La pénurie de contenu sur la télévision (TV) et la prolifération de l’Internet haut débit ont entraîné une augmentation de l’adoption du contenu over the top (OTT) ces derniers temps. Les smartphones sont actuellement les plateformes clés pour l’adoption des contenus OTT. L’acceptation fulgurante des services OTT a persuadé de nombreux fournisseurs de services réseau d’accepter la facturation directe par l’opérateur comme méthode de paiement. Cela stimule la croissance du marché de la facturation directe par l’opérateur. Du point de vue des clients, l’avantage de s’abonner ou de payer pour une fonctionnalité ou un contenu multimédia hors ligne génère une demande importante pour l’option de facturation directe par l’opérateur. Ce facteur agit également comme un catalyseur sur le marché de la facturation directe par l’opérateur.

Impact de la pandémie de COVID-19 sur le marché de la facturation directe par l’opérateur

La crise du COVID-19 a eu un impact positif sur la croissance de certains secteurs tels que le commerce électronique, la visioconférence et les paiements mobiles. La demande de services numériques, en particulier le streaming vidéo et audio, a augmenté à un rythme élevé au cours des derniers mois. De même, les achats d’applications et de jeux en ligne ont également augmenté en raison du fait que la plupart des personnes travaillent à domicile et restent à l’intérieur pour contenir la propagation du COVID-19. Cependant, la diminution des activités commerciales telles que les partenariats visant à accroître l’adoption de la facturation directe par l’opérateur dans divers pays devrait avoir un impact négatif sur la croissance de la plate-forme de facturation directe et de l’expansion des fournisseurs de services. Par conséquent, il y aura un impact mitigé en raison duquel la croissance diminuera un peu en 2020 et 2021.

Les acteurs opérant sur le marché de la facturation directe par l’opérateur se concentrent principalement sur le développement de produits avancés et efficaces.

En 2020, Bango a annoncé l’expansion du partenariat avec NHN Corp, le partenariat vise à donner aux clients les moyens d’innover et de tirer le maximum de leurs données.

En 2020, iTaxi a lancé un nouveau modèle de billetterie pris en charge par la facturation directe par l’opérateur, qui permet à ses clients de facturer les trajets en taxi sur leurs forfaits postpayés avec Play. Centili a réalisé le travail d’intégration technique de ce modèle.

Le marché de la facturation directe par l’opérateur a été segmenté comme suit :

Marché de la facturation directe par l’opérateur – par type

Limité DCB

Pure DCB

MSISDN Forwarding

PIN ou MO Base Window

Marché de la facturation directe par l’opérateur – par

plate-forme

iOS

Android

Autres plates-formes

Marché de la facturation directe par l’opérateur – par utilisateur final

Applications et jeux

Médias en ligne

Autres utilisateurs finaux

Marché de la facturation directe par l’opérateur – par géographie

Amérique du Nord États-

Unis

Canada

Mexique

Europe

France

Allemagne

Italie

Russie

Royaume-Uni

Reste de l’Europe

Asie-Pacifique (APAC)

Japon

Chine

Australie

Inde

Corée du Sud

Reste de l’APAC

Moyen-Orient et Afrique (MEA)

Arabie saoudite

Émirats arabes unis

Afrique du Sud

Reste de la MEA

Amérique du Sud (SAM)

Brésil

Argentine

Reste de SAM

