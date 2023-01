Segmentation du marché Émulsion d’asphalte, statistiques, analyse historique et perspectives de l’industrie

L’exécution des rapports d’études de marché devient très fondamentale pour que les entreprises réussissent, car elle offre de nombreux avantages, notamment des informations sur la croissance des revenus et l’initiative de durabilité. Marché Émulsion d’asphalte rapport propose également aux entreprises le profil de l’entreprise, les spécifications du produit, la valeur de production, les coordonnées du fabricant et les parts de marché de l’entreprise. Ce rapport d’étude de marché est un aperçu absolu du marché qui prend en compte divers aspects de la définition du produit, de la segmentation du marché en fonction de divers paramètres et du paysage marchand établi. De plus, un document d’étude de marché digne de confiance Émulsion d’asphalte combine une analyse globale de l’industrie avec des estimations et des prévisions particulières pour fournir des solutions de recherche complètes avec la plus grande clarté pour la prise de décision stratégique.

Le marché mondial de l’émulsion d’asphalte était évalué à 1 486,80 millions USD en 2021 et devrait atteindre 2 405,74 millions USD d’ici 2029, enregistrant un TCAC de 6,20 % au cours de la période de prévision 2022-2029. En plus des informations sur le marché telles que la valeur du marché, le taux de croissance, les segments de marché, la couverture géographique, les acteurs du marché et le scénario de marché, le rapport de marché organisé par l’équipe Data Bridge Market Research comprend également une analyse approfondie par des experts, une analyse des importations / exportations. , analyse des prix, analyse de la consommation de production et scénario de chaîne climatique. L’Asie-Pacifique domine le marché de l’émulsion d’asphalte en termes de part de marché et de revenus du marché et continuera de prospérer au cours de la période de prévision 2022-2029. La croissance du marché dans cette région est attribuée à la forte utilisation d’émulsions d’asphalte modifié par l’industrie de la construction, à la grande taille du marché intérieur et à l’expansion du secteur manufacturier.

Une émulsion d’asphalte est une émulsion liquide de ciment d’asphalte qui a été émulsifiée dans l’eau. Elle est composée d’asphalte, d’eau et d’un émulsifiant. L’agent émulsifiant, également appelé tensioactif, est composé de grosses molécules. Les émulsions d’asphalte sont généralement des émulsions huile dans l’eau qui se cassent lorsqu’elles sont appliquées sur une surface de pierre ou de terre, provoquant l’adhérence de l’huile à la pierre et la disparition de l’eau.

Dynamique du marché des émulsions d’asphalte

Cette section traite de la compréhension des moteurs du marché, des avantages, des opportunités, des contraintes et des défis. Tout cela est discuté en détail ci-dessous :

Chauffeurs

Utilisation élevée pour les applications de toiture

L’asphalte est principalement utilisé pour l’imperméabilisation des toitures. Il est également utilisé dans les feutres saturés d’asphalte, les toitures en rouleau et les bardeaux en tant que produit saturé. Les bardeaux d’asphalte sont l’un des matériaux de toiture les moins chers et ils sont très demandés en Amérique du Nord et en Europe. En conséquence, la demande d’émulsions d’asphalte devrait augmenter car elles améliorent la durée de vie et la durabilité de l’asphalte dans les applications de toiture.

Adoption accrue pour d’autres applications

L’utilisation croissante des chaussées en asphalte récupérées (RAP) dans les allées résidentielles et commerciales, les parkings et les bitumes des écoles et des terrains de jeux alimente la croissance du marché. Il est également utilisé comme émulsion pour reconstruire les autoroutes et les anciens trottoirs. De plus, la demande industrielle croissante pour les produits de toiture à faible pente tels que les membranes de bitume modifié, les asphaltes de nettoyage et les toitures en rouleau propulse le marché vers l’avant. La demande croissante de l’industrie pétrolière et gazière est également l’un des facteurs de croissance du marché.

En outre, des facteurs tels que le besoin croissant de modernisation industrielle, l’urbanisation rapide et l’adoption croissante de l’asphalte émulsifié ainsi que de l’asphalte modifié aux polymères contribuent également aux perspectives positives du marché. Les bardeaux d’asphalte, qui sont utilisés pour imperméabiliser les toits, sont en forte demande en raison de la croissance démographique. De plus, l’asphalte est une alternative plus rentable et plus durable au béton, qui est couramment utilisé dans l’industrie de la construction.

Opportunités

Croissance des initiatives et des investissements

L’accent mis par le gouvernement sur les initiatives de recyclage et les investissements dans l’asphalte recyclé (RAP) peut être utilisé pour reconstruire les surfaces d’autoroute usées et réparer les routes endommagées, ce qui offrira des opportunités rentables aux acteurs du marché de 2022 à 2029. De plus, l’augmentation des investissements dans le secteur des infrastructures étendra encore la croissance future du marché de l’émulsion d’asphalte.

Les principaux acteurs mentionnés dans le rapport d’étude de marché Émulsion d’asphalte sont :

BASF SE (Allemagne), Dupont (États-Unis), SOLVAY (Belgique), 3M (États-Unis), Honeywell International Inc. (États-Unis), Corporate.Evonik (Allemagne), Huntsman International LLC (États-Unis), GCP Applied Technologies Inc. (États-Unis ) RPM International (États-Unis), Fosroc Inc., (Royaume-Uni), Dow (États-Unis), Saint-Gobain (France), Arkem S.A. (France), Ashland Inc (États-Unis), Mapei S.p.A (Italie), , MUHU (Chine) , Construction Materials Co., Ltd., (Chine), Holcim (Suisse), Nouryon (Pays-Bas), KRATON CORPORATION. (États-Unis), Ingevity (États-Unis)

Émulsion d’asphalte Segmentation du marché:

Le marché de l’émulsion d’asphalte est segmenté en fonction du type de produit et de l’utilisateur final. La croissance de ces segments vous aidera à analyser les segments de faible croissance dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu précieux du marché et des informations sur le marché pour les aider. prendre des décisions stratégiques pour identifier les principales applications du marché.

Type de produit

Émulsion d’asphalte modifié SBS

Émulsion d’asphalte modifié SBR

Émulsion d’asphalte modifié au caoutchouc chloroprène

Émulsion d’asphalte modifié au caoutchouc naturel

Autres

Utilisateur final

Construction et pavage de routes

Toiture

Autres

Émulsion d’asphalte Analyse / aperçu régional du marché

Le marché Émulsion d’asphalte est analysé et des informations et tendances sur la taille du marché sont fournies par pays, dérivé, utilisation finale et secteur vertical, comme indiqué ci-dessus.

Les pays couverts dans le rapport de marché Émulsion d’asphalte sont les États-Unis, le Canada et le Mexique en Amérique du Nord, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l’Italie, l’Espagne, la Turquie, le reste de l’Europe en Europe, la Chine, le Japon, l’Inde, Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) dans la région Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, Reste du Moyen-Orient et Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA), du Brésil, de l’Argentine et du reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud.

Réponses aux questions clés dans le rapport :

Quel sera le rythme de développement du marché du Émulsion d’asphalte marché?

Quels sont les facteurs clés qui animent le marché mondial Émulsion d’asphalte?

Qui sont les principaux fabricants sur le marché ?

Quelles sont les ouvertures de marché, les risques de marché et les grandes lignes du marché?

Quelles sont les ventes, les revenus et l’analyse des prix des principaux fabricants du marché Émulsion d’asphalte ?

Qui sont les distributeurs, commerçants et revendeurs du marché Émulsion d’asphalte ?

Quelles sont les Émulsion d’asphalte opportunités de marché et les menaces auxquelles sont confrontés les fournisseurs des Émulsion d’asphalte industries mondiales ?

Quels sont les offres, les revenus et l’examen de la valeur par types et utilisations du marché?

Quels sont les transactions, les revenus et l’examen de la valeur par domaines d’entreprises ?

Méthodologie de recherche : marché mondial Émulsion d’asphalte

La collecte de données et l’analyse de l’année de référence sont effectuées à l’aide de modules de collecte de données avec des échantillons de grande taille. Les données de marché sont analysées et estimées à l’aide de modèles statistiques et cohérents de marché. L’analyse des parts de marché et l’analyse des tendances clés sont également les principaux facteurs de succès du rapport sur le marché. Pour en savoir plus, veuillez demander un appel d’analyste ou pouvez déposer votre demande.

La méthodologie de recherche clé utilisée par l’équipe de recherche DBMR est la triangulation des données qui implique l’exploration de données, l’analyse de l’impact des variables de données sur le marché et la validation primaire (expert de l’industrie). En dehors de cela, les modèles de données incluent la grille de positionnement des fournisseurs, l’analyse de la chronologie du marché, l’aperçu et le guide du marché, la grille de positionnement de l’entreprise, l’analyse de la part de marché de l’entreprise, les normes de mesure, l’analyse globale par rapport à la part des fournisseurs. Pour en savoir plus sur la méthodologie de recherche, déposez une demande pour parler à nos experts de l’industrie.

