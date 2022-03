Segmentation du marché du plastique d’impression 3D, analyse de l’industrie par production, consommation, chiffre d’affaires et taux de croissance d’ici 2027

Le marché mondial du plastique d’impression 3D devrait valoir 4 480,0 millions USD d’ici 2027, selon une analyse actuelle d’Emergen Research. Le marché du plastique d’impression 3D observe un taux de croissance accéléré attribué à sa demande croissante de l’industrie automobile. L’impression 3D offre l’avantage de remplacer les coûts prohibitifs et les délais d’exécution plus longs dans la fabrication CNC, ce qui permet de réduire les coûts de production, en particulier dans le processus de production impliquant des pièces et des composants complexes. De plus, le prototypage 3D en interne aide à réglementer les violations de la propriété intellectuelle (PI) ou les fuites de données, car tout est fabriqué sur place.

Le plastique d’impression 3D est considéré comme une méthode de production durable principalement en raison de sa capacité à réduire la production de déchets et à être considérablement économe en énergie. L’impression 3D utilise uniquement la quantité de matériau nécessaire pour ajouter couche par couche afin de produire des structures imprimées garantissant un gaspillage de plastique au minimum. Par exemple, les constructeurs d’avions rejettent environ 90,0 % du matériau, qui ne sera pas nécessaire à des fins futures. Ainsi, le plastique d’impression 3D joue un rôle essentiel dans les économies substantielles des fabricants

. En outre, le rapport fournit une analyse complète de l’impact de la crise du COVID-19 sur le marché. Il offre des informations détaillées sur l’impact de COVID-19 sur l’industrie au niveau régional et au niveau de l’industrie. Le rapport couvre également les développements et les réglementations gouvernementales liées au COVID-19. Le rapport analyse en outre l’impact actuel et futur du COVID-19 sur le marché mondial et donne un aperçu de la situation post-COVID-19.

Obtenez un échantillon du rapport @ https://www.emergenresearch.com/request-sample/220

En outre, le rapport fournit un aperçu complet du marché du plastique d’impression 3D ainsi que le portefeuille de produits et les performances du marché. Le rapport offre des informations clés sur la part de marché, l’analyse de la chaîne d’approvisionnement, le rapport entre l’offre et la demande, les détails d’importation / exportation et les modèles de produits et de consommation. Pour mieux comprendre, le rapport est en outre segmenté en sections telles que les types de produits offerts par le marché, le spectre d’applications, les entreprises et les régions géographiques clés où le marché a établi sa présence.

Analyse régionale :

Le rapport met en lumière la région qui devrait dominer le marché du plastique d’impression 3D dans les années à venir. Le rapport estime la taille du marché en termes de volume et de valeur et offre une estimation précise de la part de marché que chaque région devrait détenir au cours de la période de prévision. Le rapport analyse la propagation du marché du plastique d’impression 3D dans des zones géographiques clés couvrant l’Amérique du Nord, l’Amérique latine, l’Europe, l’Asie-Pacifique, le Moyen-Orient et l’Afrique. L’analyse régionale donne une idée du modèle de production et de consommation, des importations / exportations, du rapport de l’offre et de la demande, de la contribution aux revenus, de la part et de la taille du marché et de la présence d’acteurs de premier plan dans chaque région.

Aperçu du marché:

Le rapport de recherche sur le marché du plastique d’impression 3D est formulé à partir de recherches primaires et secondaires approfondies ainsi que d’une analyse qualitative et quantitative des aspects vitaux du marché. Les données pertinentes sont ensuite validées et vérifiées par les professionnels de l’industrie. Le rapport s’efforce d’offrir des informations plus approfondies sur le scénario de marché global de la sphère commerciale Impression 3D en plastique.

Demander une remise sur le rapport @ https://www.emergenresearch.com/request-discount/220

Quelques faits saillants du rapport

En mars 2020, Stratasys a annoncé la signature d’un accord de partenariat avec m2nxt Solutions, une entreprise impliquée dans la fabrication intelligente et une filiale de Bharat Fritz Werner Ltd., pour se développer dans le secteur manufacturier en Inde. La collaboration vise à démarrer une entreprise pour l’industrie 4.0 en fusionnant l’expertise dans la fabrication intelligente, l’impression 3D et les consultations d’applications.

Le polyamide est susceptible de croître au rythme le plus rapide au cours de la période de prévision et est un plastique d’impression 3D polyvalent, en raison de sa robustesse, de sa résistance à l’abrasion et de sa durabilité améliorée par rapport aux plastiques PLA et ABS.

Le filament détenait la plus grande part de marché en 2019. Le filament ABS est un plastique couramment utilisé dans l’impression 3D et est très durable. Il est largement utilisé dans les paramètres de prototypage rapide et d’impression 3D pour tester la résistance aux chocs et la durabilité des produits.

Les principaux participants sont Stratasys Ltd., CRP Group, 3D Systems Corporation, Royal DSM NV, Oxford Performance Materials, EOS GmbH, Arkema SA, Envisiontec GmbH, Evonik Industries AG et SABIC, entre autres.

Pour en savoir plus sur le rapport, visitez @ https://www.emergenresearch.com/industry-report/3d-printing-plastic-market

Emergen Research a segmenté le plastique d’impression 3D mondial sur la base du type, de la forme, de la verticale de l’industrie et de la région :

Type Outlook (Revenu, USD Billion ; 2017-2027) ABS Photopolymer PLA Polyamide Others

Form Outlook (Revenu, USD Billion ; 2017-2027) Liquid/Ink Filament Powder

Application Outlook (Revenu, USD Billion ; 2017-2027) Aerospace & Defense Healthcare Automotive Electronics Others

Regional Outlook ( Chiffre d’affaires, milliards USD ; 2017-2027)

Amérique du Nord Unis Canada Mexique Europe Allemagne Uni France BENELUX Reste de l’Europe Asie-Pacifique Chine Japon Corée du Sud Reste de l’APAC Amérique latine Brésil Reste de la région LATAM MEA Arabie saoudite Émirats arabes unis Reste de la MEA



Contactez-nous :

Eric Leec

Spécialiste des ventes

Emergen Research | La toile: www.emergenresearch.com

Ligne directe : +1 (604) 757-9756c

E-mail : sales@emergenresearch.com

Visitez pour plus d’informations : https://www.emergenresearch.com/insights

Explorez notre Services de renseignements personnalisés | Services de conseil en croissance

Lire le communiqué de presse complet @ https://www.emergenresearch.com/press-release/global-3d-printing-plastic-market