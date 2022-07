Segmentation du marché du disulfure de molybdène, analyse de l’industrie par production, consommation, chiffre d’affaires et taux de croissance d’ici 2030

enregistrer

Selon le dernier rapport de Reports and Data, la du marché mondial du disulfure de molybdène devrait atteindre 589,24 millions USD en 2030 etun TCAC de 3,68 % sur la période de prévision. Le disulfure de molybdène est largement utilisé dans les pales de rotor d’hélicoptère, les ascenseurs, les cellules solaires laser, les semi-conducteurs, les ogives, les buses et les revêtements par impact. La demande croissante de graisse au bisulfure de molybdène dans les applications automobiles est un facteur clé qui stimulera la croissance des revenus du marché. Le disulfure de molybdène, également connu sous le nom de MoS2, est un composé inorganique noir argenté qui peut être utilisé comme lubrifiant sec dans les peintures, les dispersions et les revêtements. Il présente diverses excellentes propriétés telles qu’une résistance à la traction élevée, un faible coefficient de frottement, une radioprotection et une stabilité dans la plupart des solvants.

Le disulfure de molybdène trouve une application dans l’industrie pétrochimique en tant que catalyseur de désulfuration et dans d’autres réactions organiques en tant que catalyseur d’hydrogénation. Dans l’industrie électronique, il est utilisé dans les transistors à très faible puissance, les transistors à effet de champ, les photodétecteurs et les capteurs d’image en raison de ses propriétés semi-conductrices. Les transistors au disulfure de molybdène devraient dépasser les performances des transistors à effet de champ à base de silicium en termes d’efficacité énergétique et de rapport marche/arrêt. Le MoS2 peut protéger un composant de la corrosion lorsqu’il est combiné avec des résines ou des liants. Dans le secteur médical, le potentiel des nanocomposites de disulfure de molybdène dans la détection du cancer, la guérison et les matériaux antibactériens est au stade de la recherche.

Obtenez un échantillon du rapport @ https://www.reportsanddata.com/sample-enquiry-form/2487

L’adoption rapide de l’IA, du ML et de l’IoT et des processus de gestion des données robustes a rendu les hôpitaux et les établissements cliniques plus intelligents. Les nouvelles technologies et solutions ont amélioré les processus médicaux normaux tels que le diagnostic clinique, le traitement, la gestion des maladies et le suivi du rétablissement du patient après sa sortie. La numérisation rapide et l’adoption croissante des soins virtuels et de la télémédecine devraient en outre avoir un impact positif sur la croissance des revenus du marché à l’avenir.

L’émergence de nouvelles startups de soins de santé et de télémédecine, le nombre croissant de collaborations entre les établissements de santé et les instituts de recherche et l’attention croissante portée aux solutions d’engagement des patients ont encore alimenté la croissance des revenus du marché. Des entreprises clés forment des alliances stratégiques et des entreprises collaboratives telles que des fusions et acquisitions, des coentreprises, des partenariats, des accords de fabrication et de licence et des lancements de produits, entre autres.

Commandez ce rapport @ https://www.reportsanddata.com/report-pricing/2487

Principaux acteurs analysés dans le rapport :

Moly Metal LLP, Rose Mill Company, China Molybdenum Co., Ltd, Yogi Dye Chem Pvt. Ltd., Omkar Specialty Chemicals Ltd., Sisco Research Laboratories Pvt. Ltd., US Research Nanomaterials, Inc., American Elements, Fuchs Petrolub SE, DuPont de Nemours, Inc., entre autres.

De plus, pour offrir une meilleure compréhension du paysage concurrentiel, une analyse SWOT approfondie et une analyse des cinq forces de Porter sont incluses dans le rapport. Parallèlement à cela, l’analyse de faisabilité et l’analyse du retour sur investissement sont également couvertes dans le rapport.

Le rapport examine en outre en détail la répartition régionale du marché mondial du disulfure de molybdène ainsi que l’analyse des modèles de production et de consommation, l’analyse des importations / exportations, le rapport de l’offre et de la demande, la part de marché et la taille en fonction du volume et de la valeur, des tendances et des demandes, part des revenus , et présence des acteurs clés du marché.

Régions clés étudiées dans le rapport :

Amérique du Nord (États-Unis, Canada, Mexique)

Europe (Royaume-Uni, Italie, Allemagne, France, Reste de l’Europe)

Asie-Pacifique (Inde, Japon, Chine, Corée du Sud, Australie, Reste de l’APAC)

Amérique latine (Chili, Brésil, Argentine, reste de l’Amérique latine)

Moyen-Orient et Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, reste de la MEA)

Segmentation basée sur les types :

Formulaire Perspectives (volume, tonnes ; 2019-2030 et chiffre d’affaires, millions USD ; 2019-2030)

poudre

cristaux

(volume, tonnes ; 2019-2030 et chiffre d’affaires, millions USD ; 2019-2030)

Graisses Pièces de machines Autres (transport et exploitation minière)

Pâtes Pièces de machines Cannelures Engrenages Joints universels Formage des métaux

Pétrole et fluides synthétiques Engrenages Réducteurs Cames Autres

eau Suspensions lubrification Filets Tranches Emballage Moulage

sous pression Revêtements Filets Outils Commutateurs Serrures Vannes glissement Processus de Travail des

métaux Composés Extrusion Formage à froid Tréfilage Emboutissage profond

Poudres pures/mixtes de lignes de poinçonnage Formage Emboutissage Relais Commutateurs Emballage



Perspectives d’utilisation finale (volume, tonnes ; 2019-2030 et chiffre d’affaires, millions USD ; 2019-2030)

Chimie et pétrochimie

Automobile

Utilisation industrielle

Aérospatiale et défense

Construction

Électronique Capteurs électrochimiques Biocapteur Autres

Métal & Mines

Autres

Demander une personnalisation du rapport @ https://www.reportsanddata.com/request-customization-form/2487

Merci d’avoir lu notre rapport. Pour en savoir plus sur la personnalisation du rapport ou pour toute autre question sur le rapport, veuillez nous contacter. Notre équipe veillera à ce que le rapport soit bien adapté à vos exigences.

Parcourir plus de rapports ;

Marché du traitement de la polykystose rénale @ ésoméprazole

sodique @ https://www.biospace.com/article/esomeprazole-sodium-market-size-share-industry-growth-trend-business-opportunities-challenges-drivers-and-restraint-research-report-by-2027/

Burn Care Marché @ https://www.biospace.com/article/burn-care-market-analysis-by-current-industry-status-and-growth-opportunities-top-key-players-target-audience-and-forecast-to- 2028 /

Marché des services d’anticorps @ https://www.biospace.com/article/antibody-services-market-trends-revenue-key-players-growth-share-and-forecast-till-2028/

À propos des rapports et des données Les

rapports et les données sont une étude de marché et société de conseil qui fournit des rapports de recherche syndiqués, des rapports de recherche personnalisés et des services de conseil. Nos solutions se concentrent uniquement sur votre objectif de localiser, cibler et analyser les changements de comportement des consommateurs à travers les données démographiques, à travers les industries et aider les clients à prendre une décision commerciale plus intelligente. Nous proposons des études d’intelligence de marché garantissant des recherches pertinentes et factuelles dans de multiples secteurs, notamment la santé, la technologie, les produits chimiques, l’énergie et l’énergie. Nous mettons constamment à jour nos offres de recherche pour nous assurer que nos clients sont au courant des dernières tendances existantes sur le marché. Reports and Data dispose d’une base solide d’analystes expérimentés dans divers domaines d’expertise.

Contactez-nous :

John W

Responsable des

rapports et des données sur le développement commercial | La toile: www.reportsanddata.com

Ligne directe : +1-212-710-1370

E-mail : sales@reportsanddata.com