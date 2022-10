Segmentation du marché du diagnostic de la septicémie en Europe, croissance, taille, principaux acteurs, part, développement, tendances futures et demande

Le marché européen du diagnostic de septicémie devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision de 2022 à 2029. Data Bridge Market Research analyse que le marché croît avec un TCAC de 6,9 ​​% au cours de la période de prévision de 2022 à 2029 et devrait atteindre 456,18 USD millions d’ici 2029 contre 249,49 millions USD en 2021.

La septicémie est une maladie potentiellement mortelle qui survient lorsque la réponse de l’organisme à une infection endommage ses propres tissus. Lorsque les processus de lutte contre les infections s’activent sur le corps, ils entraînent un fonctionnement médiocre et anormal des organes. La septicémie peut évoluer vers un choc septique. Il s’agit d’une baisse spectaculaire de la pression artérielle qui peut entraîner de graves problèmes d’organes et la mort. Pour être diagnostiqué avec une septicémie, il est nécessaire de confirmer l’infection par des signes tels qu’un changement de l’état mental, de la pression artérielle systolique, de la fréquence respiratoire. Le plus souvent, la septicémie survient chez les personnes hospitalisées ou récemment hospitalisées. Les personnes dans une unité de soins intensifs sont plus susceptibles de développer des infections pouvant ensuite entraîner une septicémie. Pour le diagnostic de septicémie avec test sanguin, d’autres tests de laboratoire doivent être effectués. Des échantillons de sang sont utilisés pour tester les signes d’infection, problèmes de coagulation, fonctionnement anormal du foie ou des reins, diminution de la disponibilité de l’oxygène, déséquilibres électrolytiques. Les personnes atteintes de septicémie nécessitent une surveillance étroite et un traitement dans une unité de soins intensifs d’un hôpital. Des mesures vitales peuvent être nécessaires pour stabiliser la fonction respiratoire et cardiaque.

Métrique du rapport Détails Période de prévision 2022 à 2029 Année de base 2021 Années historiques 2019-2020 (personnalisable à 2019 – 2014) Unités quantitatives Chiffre d’affaires en millions USD, volumes en unités, prix en USD Segments couverts Par techniques (immunodosage, diagnostic moléculaire, microbiologie et cytométrie en flux), type de test (tests en laboratoire et tests au point de service) Pays couverts Allemagne, France, Royaume-Uni et reste de l’Europe en Europe Acteurs du marché couverts Les principales entreprises présentes sur le marché sont Trinity Biotech (Irlande), Meridian Bioscience (États-Unis), Omega Diagnostics Group PLC. (Royaume-Uni), Xcyton Diagnostics Limited (Inde), Diasorin SpA (Italie), Seegene Inc. (Corée du Sud), EKF Diagnostics Holdings plc (Royaume-Uni), Axis-Shield Diagnostics Ltd. (Royaume-Uni), Immunexpress Inc. (États-Unis), Luminex Corporation (États-Unis), bioMérieux SA (France), BD (États-Unis), Thermo Fisher Scientific Inc. (États-Unis), Abbott (États-Unis), Roche Diagnostics (États-Unis), Cepheid (États-Unis), Beckman Coulter, Inc. (États-Unis) , T2 Biosystems, Inc. (États-Unis), Bruker (États-Unis) et Ortho Clinical Diagnostics (États-Unis).

Dynamique du marché du diagnostic de septicémie

Conducteurs

Augmentation de l’incidence des infections nosocomiales

Avec l’augmentation rapide des infections nosocomiales dans le monde, la demande de produits de diagnostic appropriés pour le sepsis augmentera dans les années à venir. Par conséquent, l’incidence croissante des infections nosocomiales devrait agir comme un moteur de la croissance du marché du diagnostic de la septicémie.

Hausse des dépenses de santé

Un autre facteur important influençant le taux de croissance du marché du diagnostic de la septicémie est la hausse des dépenses de santé qui contribue à améliorer son infrastructure.

Prévalence croissante de la septicémie

La prévalence croissante de la septicémie dans diverses régions du monde et diverses infections qui y sont associées devraient agir comme moteurs de la croissance du marché du diagnostic de la septicémie

En outre, les progrès de la technologie médicale, les initiatives croissantes d’organisations publiques et privées pour sensibiliser le public et le financement gouvernemental croissant sont les facteurs qui élargiront le marché du diagnostic du sepsis.

Opportunités

Évolution de nouveaux biomarqueurs pour le diagnostic du sepsis

La septicémie est l’une des principales causes de mortalité et de morbidité, même avec la disponibilité actuelle d’antibiotiques à spectre étendu et de soins médicaux avancés. Les biomarqueurs offrent un outil pour faciliter le diagnostic précoce, pour identifier les populations de patients à haut risque de complications et pour surveiller la progression de la maladie, qui sont des évaluations essentielles pour un traitement approprié et une amélioration des résultats pour les patients.

En outre, le lancement de thérapies efficaces et d’essais cliniques continus offrira des opportunités bénéfiques pour le marché du diagnostic de la septicémie au cours de la période de prévision 2022-2029. En outre, le besoin élevé non satisfait de traitement actuel et les développements dans les technologies de la santé augmenteront le taux de croissance du marché du diagnostic de la septicémie à l’avenir.

Contraintes/Défis

Cependant, le coût élevé du diagnostic et le manque de tests appropriés pour le sepsis entraveront le taux de croissance du marché du diagnostic du sepsis. De plus, le manque de sensibilisation à la septicémie mettra davantage le marché au défi au cours de la période de prévision mentionnée ci-dessus.

Ce rapport sur le marché du diagnostic de la septicémie fournit des détails sur les nouveaux développements récents, la réglementation commerciale, l’analyse import-export, l’analyse de la production, l’optimisation de la chaîne de valeur, la part de marché, l’impact des acteurs du marché national et localisé, analyse les opportunités en termes de poches de revenus émergentes, les changements de marché réglementations, analyse stratégique de la croissance du marché, taille du marché, croissance du marché des catégories, niches et dominance des applications, approbations de produits, lancements de produits, expansions géographiques, innovations technologiques sur le marché. Pour obtenir plus d’informations sur le marché du diagnostic de la septicémie, contactez Data Bridge Market Research pour un résumé d’ analyste , notre équipe vous aidera à prendre une décision de marché éclairée pour atteindre la croissance du marché.

Impact post-COVID-19 sur le marché du diagnostic de septicémie

Le COVID-19 a eu un impact négatif sur le marché. Les confinements et l’isolement pendant les pandémies compliquent la gestion de la maladie et l’observance des médicaments. Le manque d’accès aux établissements de soins de santé pour les traitements de routine et l’administration des médicaments affectera davantage le marché. L’isolement social augmente le stress, le désespoir et le soutien social, ce qui peut entraîner une réduction de l’adhésion aux médicaments contre la septicémie pendant la pandémie.

Analyse/aperçus régionaux du marché du diagnostic de septicémie

Le marché du diagnostic de la septicémie est analysé et des informations et tendances sur la taille du marché sont fournies par pays, techniques et type de test, comme indiqué ci-dessus.

Les pays couverts par le rapport sur le marché du diagnostic de la septicémie en Europe sont l’Allemagne, le Royaume-Uni, la France et le reste de l’Europe.

L’Allemagne domine le marché européen du diagnostic de la septicémie en termes de part de marché et de revenus du marché et continuera de faire prospérer sa domination au cours de la période de prévision. Cela est dû au fait que les résidents de statut socio-économique inférieur ainsi qu’une plus faible proximité des services médicaux en Allemagne sont associés à leur incidence accrue de septicémie. Le nombre croissant d’acteurs du marché et de leurs installations de fabrication dans le pays renforce encore la croissance du marché.

La section pays du rapport fournit également des facteurs individuels ayant un impact sur le marché et des modifications de la réglementation sur le marché qui ont un impact sur les tendances actuelles et futures du marché. Les points de données, tels que les ventes neuves et de remplacement, la démographie des pays, l’épidémiologie des maladies et les tarifs d’import-export, sont quelques-uns des principaux indicateurs utilisés pour prévoir le scénario de marché pour chaque pays. En outre, la présence et la disponibilité des marques mondiales et les défis auxquels elles sont confrontées en raison de la forte concurrence des marques locales et nationales, ainsi que l’impact des canaux de vente sont pris en compte tout en fournissant une analyse prévisionnelle des données nationales.

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché de Diagnostic de septicémie

Le paysage concurrentiel du marché Diagnostic de la septicémie fournit des détails par les concurrents. Les détails inclus sont la présentation de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, l’investissement dans la recherche et le développement, les nouvelles initiatives de marché, la présence mondiale, les sites et installations de production, les capacités de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise, le lancement du produit, la largeur et l’étendue du produit, et domination des applications. Les points de données ci-dessus fournis ne sont liés qu’à l’accent mis par les entreprises sur le marché du diagnostic de la septicémie.

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché du diagnostic de la septicémie sont Trinity Biotech (Irlande), Meridian Bioscience, Omega Diagnostics Group PLC., Xcyton Diagnostics Limited, Diasorin SpA, Seegene Inc., EKF Diagnostics Holdings plc., Axis-Shield Diagnostics Ltd. , Immunexpress Inc., Luminex Corporation, bioMérieux SA, BD, Thermo Fisher Scientific Inc. Abbott, Roche Diagnostics, Cepheid, Beckman Coulter, Inc., T2 Biosystems, Inc. et Bruker Ortho Clinical Diagnostics, entre autres.

