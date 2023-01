Segmentation du marché des tuyaux industriels en Amérique du Nord, part, portée future, statistiques commerciales, stratégie innovante et prévisions d’ici 2030

Data Bridge Market Research analyse que le marché des tuyaux industriels en Amérique du Nord devrait atteindre une valeur de 6 514,44 millions USD d’ici 2030, à un TCAC de 6,4 % au cours de la période de prévision. Ce rapport de marché couvre également de manière exhaustive l’analyse des prix, l’analyse des brevets et les avancées technologiques.

Les tuyaux industriels sont largement utilisés dans divers secteurs verticaux de l’industrie pour leurs larges offres. Ces tuyaux fonctionnent dans des environnements défavorables causant des dommages tels que l’abrasion, la rupture et une défaillance prématurée. Pour travailler dans ces conditions, il est important de sélectionner correctement le type de tuyau nécessaire à l’application. Pour le transfert à haute pression, les tuyaux hydrauliques sont les plus appropriés et fonctionnent sur des millions de pression Psi. Le secteur pétrolier et gazier utilise des flexibles pour transférer des carburants et des gaz et nécessite des flexibles de construction de haute qualité pour répondre aux spécifications et à la sécurité standard. L’utilisation de tuyaux répond à un large éventail d’ applications, devenant ainsi un élément essentiel pour divers secteurs verticaux de l’industrie.

Analyse du marché des tuyaux industriels en Amérique du Nord :

Ce rapport sur le marché des tuyaux industriels en Amérique du Nord fournit des détails sur les nouveaux développements récents, la réglementation commerciale, l’analyse import-export, l’analyse de la production, l’optimisation de la chaîne de valeur, la part de marché, l’impact des acteurs du marché national et localisé, analyse les opportunités en termes de poches de revenus émergentes, les changements dans la réglementation du marché, l’analyse stratégique de la croissance du marché, la taille du marché, la croissance du marché des catégories, les niches d’application et la domination, les approbations de produits, les lancements de produits, les expansions géographiques, les innovations technologiques sur le marché. Pour obtenir plus d’informations sur le marché des tuyaux industriels en Amérique du Nord, contactez Data Bridge Market Research pour un résumé d’analyste, notre équipe vous aidera à prendre une décision de marché éclairée pour atteindre la croissance du marché.

Les principaux acteurs opérant sur le marché des tuyaux industriels en Amérique du Nord comprennent:

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché des tuyaux industriels en Amérique du Nord sont Eaton, PARKER HANNIFIN CORP, RYCO Hydraulics, Kurt Manufacturing, NORRES Schlauchtechnik GmbH, Transfer Oil SpA, ContiTech AG (une filiale de Continental AG), Kanaflex Corporation Co., ltd ., Pacific Echo, Colex International Limited, Royaume-Uni, Gates Corporation, Semperit AG Holding, Dixon Valve & Coupling Company, LLC et Titan Fittings, entre autres.

DEVELOPPEMENTS récents

En juillet 2021, NORRES Schlauchtechnik GmbH, un fabricant, développeur et distributeur de solutions de systèmes de tuyaux flexibles, a acquis Baggerman Group (« Baggerman »), un fabricant et distributeur de tuyaux industriels, de raccords et d’accessoires. Cette acquisition aiderait l’entreprise à accroître sa présence en Amérique du Nord et contribuerait également à élargir le marché.

En septembre 2020, la société KURIYAMA OF AMERICA a développé un nouveau produit appelé Tigerflex® Tiger Aquaâ « Suction and Discharge Hose. Ce nouvel ajout d’un produit améliorerait non seulement le portefeuille de produits de l’entreprise, mais contribuerait également à stimuler les ventes globales.

Segmentation du marché des tuyaux industriels en Amérique du Nord :

Par type

Tuyaux hydrauliques

Tuyaux WRAS

Tuyaux résistants à l’huile

Tuyaux plats

Tuyaux enroulés et ondulés

Thermo-Duct

Autres

Par type de matériel

Silicone

Chlorure de polyvinyle

Polyuréthane

Caoutchouc nitrile

Élastomères

Thermoplastiques

Métal

Composite

Autres

Par média

Pétrole

L’eau

Gaz

Par type de fil

Fil en spirale

Fil tressé

Par pression

Basse pression (moins de 3000 psi)

Moyenne pression (entre 3000 et 6000)

Haute pression (plus de 6000)

Par industrie

Automobile

Médicaments

Pétrole et gaz

Aliments et boissons

L’eau

Exploitation minière

Agriculture

Autres

Analyse au niveau du pays du marché des tuyaux industriels en Amérique du Nord

Les pays couverts dans ce rapport de marché sont les États-Unis, le Canada et le Mexique. Les États-Unis dominent la région Amérique du Nord en raison de la forte demande de tuyaux industriels. De plus, la forte demande de matériaux pour tuyaux en PVC devrait agir comme un moteur de croissance du marché.

La section pays du rapport fournit également des facteurs individuels ayant un impact sur le marché et des changements dans la réglementation du marché qui ont un impact sur les tendances actuelles et futures du marché. Des points de données tels que l’analyse de la chaîne de valeur en aval et en amont, les tendances techniques, l’analyse des cinq forces de Porter et les études de cas sont quelques-uns des indicateurs utilisés pour prévoir le scénario de marché pour chaque pays. En outre, la présence et la disponibilité des marques nord-américaines et les défis auxquels elles sont confrontées en raison de la concurrence importante ou rare des marques locales et nationales, de l’impact des tarifs intérieurs et des routes commerciales sont pris en compte tout en fournissant une analyse prévisionnelle des données nationales.

Table des matières : Marché des tuyaux industriels en Amérique du Nord

Introduction Segmentation du marché Résumé Aperçus premium Aperçu du marché Marché des tuyaux industriels en Amérique du Nord, par types Marché des tuyaux industriels en Amérique du Nord, par application Marché des tuyaux industriels en Amérique du Nord, par utilisateur final Marché des tuyaux industriels en Amérique du Nord, paysage des entreprises Analyse SWOT Profil de l’entreprise Questionnaire Rapports connexes

