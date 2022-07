Segmentation du marché des systèmes d’imagerie du cancer, analyse de l’industrie par production, consommation, chiffre d’affaires et taux de croissance d’ici 2027

Le rapport de recherche sur le marché mondial des systèmes d’imagerie du cancer fournit un bref aperçu du paysage concurrentiel et des principaux développements, politiques, coûts de fabrication et processus. Le rapport fournit également l’analyse des importations/exportations, du ratio de production et de consommation, de l’offre et de la demande, des coûts, des prix, des revenus estimés et des marges brutes. Le rapport examine en outre en détail les facteurs moteurs influençant la croissance du marché actuellement et dans les années à venir.

Le marché mondial des systèmes d’imagerie du cancer devrait représenter 12,24 milliards de dollars d’ici 2027, selon une analyse actuelle d’Emergen Research. Le marché des systèmes d’imagerie du cancer observe une forte demande attribuée à l’incidence croissante du cancer. Le cancer a un impact significatif sur la croissance sociétale et économique aux États-Unis et dans le monde et est un contributeur majeur au fardeau des coûts de la maladie. On prévoit que 1 806 590 nouveaux cas de cancer seront probablement diagnostiqués aux États-Unis en 2020 et que 606 520 décès surviendront en raison de la maladie.

Les progrès technologiques croissants et les investissements accrus dans l’imagerie du cancer sont à l’origine de la croissance rapide du marché. En novembre 2019, Hologic, Inc. a reçu l’approbation de la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis pour sa technologie d’imagerie 3DQuorum™, pilotée par Genius AI™. La technologie fonctionne simultanément avec la technologie d’imagerie haute résolution Clarity HD™ d’Hologic et aide les radiologues à réduire le volume d’images de tomosynthèse de 66,0 %. Grâce à ces avancées, le système d’imagerie mammaire produirait des images 3D à plus haute résolution, un meilleur flux de travail et une expérience de mammographie améliorée pour les patients nécessitant une faible dose de rayonnement.

Le rapport est une étude de recherche approfondie du marché mondial des systèmes d’imagerie du cancer, y compris les dernières tendances, les facteurs de croissance, les développements, les opportunités et le paysage concurrentiel. L’étude de recherche comprend une analyse approfondie du marché à l’aide de méthodologies de recherche avancées telles que l’analyse SWOT et l’analyse des cinq forces de Porter. Le rapport est formulé à partir de données recueillies à partir de recherches primaires et secondaires examinées et validées par des experts de l’industrie. Le rapport donne un aperçu des leaders du marché, de la segmentation par type, application et région, et des avancées technologiques.

Le rapport explore en outre les principaux acteurs commerciaux ainsi que leur profilage approfondi, leur catalogue de produits et leurs décisions commerciales stratégiques. Les principaux acteurs étudiés dans le rapport sont GE Healthcare, Hitachi Medical, Becton, Dickinson et Company, Thermo Fisher Scientific Inc., CR Bard Inc., Agilent Technologies, Abbott, Illumina Inc., Roche et Philips Healthcare, entre autres.

Emergen Research a segmenté le marché mondial des systèmes d’imagerie du cancer sur la base des systèmes d’imagerie, de l’application, des utilisateurs finaux et de la région :

Imaging Systems Outlook (Revenu, USD Billion ; 2017-2027)

Mammographie

Tomographie informatisée (TDM)

Imagerie par résonance magnétique (IRM)

Échographie

Tomographie par émission de positrons (TEP)

Autres

perspectives d’application (chiffre d’affaires, milliards USD ; 2017-2027)

Cancer du sein

Cancer du poumon

Cancer colorectal

Mélanome

Autres

perspectives des utilisateurs finaux (chiffre d’affaires, milliards USD ; 2017-2027)

Hôpitaux & Cliniques

Centres de diagnostic

Autres

La bifurcation régionale du marché des systèmes d’imagerie du cancer comprend :

Amérique du Nord (États-Unis, Canada)

Europe (Royaume-Uni, Italie, Allemagne, France, Reste de l’UE)

Asie-Pacifique (Inde, Japon, Chine, Corée du Sud, Australie, Reste de l’APAC)

Amérique latine (Chili, Brésil, Argentine, reste de l’Amérique latine)

Moyen-Orient et Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, reste de la MEA)

Le rapport vise à fournir une analyse complète du marché mondial des systèmes d’imagerie du cancer avec des détails importants sur les principaux acteurs du marché à partir de données de recherche primaires et secondaires pertinentes. Le rapport vise également à bénéficier à l’utilisateur en fournissant des données constructives pour mieux comprendre la croissance, la taille et les approches d’investissement du marché. En outre, le rapport fournit une analyse approfondie du marché Systèmes d’imagerie du cancer, y compris des données clés, telles que les facteurs influençant la croissance du marché, les acheteurs et les vendeurs, la production et la consommation, et les revenus.

Faits saillants de la table des matières (TOC) :

Aperçu du marché mondial des systèmes d’imagerie du cancer

Analyse concurrentielle du marché Systèmes d’imagerie du cancer

Analyse régionale de la production et des revenus du marché mondial des systèmes d’imagerie du cancer

Analyse régionale de l’offre, de la consommation, de l’exportation et de l’importation du marché mondial des systèmes d’imagerie du cancer

Analyse de marché basée sur le type des tendances mondiales de la production, des revenus et des prix des systèmes d’imagerie du cancer

Analyse basée sur les applications du marché mondial des systèmes d’imagerie du cancer

Profils des fabricants, coût de fabrication et analyse en amont et en aval du marché mondial Systèmes d’imagerie du cancer

Prévisions du marché mondial des systèmes d’imagerie du cancer (2020-2027)

Conclusion du rapport de recherche

Annexe

