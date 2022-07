Segmentation du marché des soins de santé connectés, analyse de l’industrie par production, consommation, revenus et taux de croissance d’ici 2027

Le marché des soins de santé connectés est un modèle socio-technique de gestion de la santé et de prestation de soins à distance qui gagne rapidement du terrain dans le monde entier. Également présenté comme des soins basés sur la technologie (TEC), les soins de santé connectés visent à optimiser les ressources de soins de santé et à offrir aux patients des opportunités améliorées et plus flexibles pour gérer eux-mêmes leurs soins d’une manière meilleure et plus personnalisée. Aujourd’hui, les soins de santé connectés sont une force de transformation importante pour l’espace mondial des soins de santé.améliorée permet de plus en plus aux hôpitaux et aux professionnels de la santé de tirer parti des nouvelles technologies, d’augmenter la satisfaction des patients et d’améliorer les résultats cliniques. Les soins de santé connectés impliquent largement l’utilisation de technologies grand public facilement disponibles pour fournir des soins aux patients, même en dehors d’un cadre clinique. Les services de santé connectés traitent principalement des maladies chroniques et infectieuses, aident les médecins à prendre de meilleures décisions axées sur les soins aux patients et réduisent les erreurs de diagnostic, de traitement et de prescription des maladies.

Cependant, le manque de confidentialité des données des utilisateurs, les problèmes de sécurité et les risques élevés de perte de données en raison de l’incidence croissante des cyberattaques peuvent avoir un impact négatif sur la croissance de l’industrie dans les années à venir.

Quelques points saillants du rapport

Les stratégies clés adoptées par les concurrents du marché pour l’expansion des entreprises comprennent l’innovation de produits, les fusions et acquisitions, les coentreprises et les collaborations.

En février 2016, Airstrip avait conclu un accord de distribution avec Extension Healthcare pour étendre ses services de santé connectés.

En juin 2016, Philips avait introduit la solution intuitive de technologie de santé sans fil, appelée Carepoint 5.0, pour améliorer la gestion de la santé et la sécurité des résidents âgés aux États-Unis et au Canada.

Le rapport propose une analyse complète du marché mondial des soins de santé connectés à l’échelle mondiale et régionale et propose une prévision du marché sur 8 ans. Le rapport fournit une couverture étendue des moteurs, des contraintes, des limites, des perspectives de croissance, des menaces, des opportunités et des tendances actuelles et émergentes du marché. Le rapport propose également une analyse approfondie des acteurs du marché ainsi que leur aperçu des activités, leur portefeuille de produits, leurs avancées technologiques, leurs plans d’expansion, leur situation financière et leur position mondiale. Il met également en lumière les collaborations dans le paysage concurrentiel, telles que les fusions et acquisitions, les coentreprises, les collaborations, les lancements de produits, les promotions de marques, les accords d’entreprise et gouvernementaux, les accords de licence, etc.

Les principaux acteurs opérant dans le secteur mondial des soins de santé connectés sont :

Microsoft, Boston Scientific Corporation, Apple Inc., Cerner, Koninklijke Philips NV, GE Healthcare, Agamatrix, Inc., Airstrip Technologies, Athenahealth Inc., Alivecor Inc., Medtronics, Qualcomm, Honeywell Life Care Solutions, Persistent Systems, Allscripts, Vivify Health, Inc. et Sanofi, entre autres.

Research a segmenté le marché mondial des soins de santé connectés sur la base du type de produit, de la fonction, de l’application, de l’utilisateur final et

Perspectives du type de produit (chiffre d’affaires, milliards USD ; 2017-2027)

Dispositifs

de santé mobile Services de santé

de prescription électronique

(revenus, milliards USD ; 2017-2027)

Surveillance clinique Surveillance

à domicile

Télémédecine

Autres

perspectives d’application (revenus, milliards USD ; 2017-2027)

Applications de surveillance

Diagnostic et Traitement

Gestion

Éducation et sensibilisation

Autres

La bifurcation régionale du marché des soins de santé connectés comprend :

Amérique du Nord (États-Unis, Canada)

Europe (Royaume-Uni, Italie, Allemagne, France, reste de l’UE)

Asie Pacifique (Inde, Japon, Chine, Corée du Sud, Australie, reste de l’APAC)

Amérique latine (Chili, Brésil, Argentine, reste de l’Amérique latine)

Moyen-Orient Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, reste de la MEA)

Faits saillants des rapports :

Le rapport offre au lecteur un examen approfondi du marché mondial des soins de santé connectés, avec un accent particulier sur la dynamique et la segmentation du marché.

Les segments géographiques du marché ont été examinés de près dans le rapport.

Le rapport détaille davantage la portée concurrentielle du marché, mettant en évidence les principaux concurrents du marché, leurs portefeuilles de produits et leurs stratégies de croissance des entreprises.

Merci d’avoir lu le rapport de recherche. Pour obtenir plus d’informations sur le rapport personnalisé et le plan de personnalisation, veuillez nous contacter et nous vous fournirons le rapport personnalisé bien adapté.

