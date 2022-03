Segmentation du marché des rubans imprimés, analyse par production, consommation, chiffre d’affaires et taux de croissance d’ici 2027

Le marché mondial des rubans imprimés devrait atteindre 44,56 milliards USD d’ici 2027, selon un nouveau rapport de Reports and Data. La demande croissante de l’industrie alimentaire et des boissons aux fins d’activités d’emballage, de promotion et de marque entraîne une demande accrue pour le marché des rubans imprimés. Le produit offre une protection des matériaux en transit, ainsi qu’une facilité de classification, ce qui entraîne une demande accrue pour celui-ci.

Le ruban imprimé trouve des applications pour l’impression de logos et de noms, ainsi que pour les emballages d’entreprises présentes dans l’industrie, ce qui entraîne une pénétration plus élevée des produits dans de nombreux secteurs. Les fabricants sont désormais passés à des technologies centrées sur les logiciels, ce qui a conduit à l’impression de bandes de qualité améliorée avec une impression multicolore. Les innovations croissantes ont également conduit à une impression rapide de haute précision, ce qui a entraîné une croissance plus importante du marché.

Principaux acteurs évalués dans le rapport :

3M, Windmill Tapes, Bron Tapes, Kilby Packaging, Print-O-Tape, Fabo s.p.a., Supertape, Le Mark Group, Dalpo sp. z.o.o., and Shurtape Technologies, LLC, among others.

Portée de l’étude:

Une étude approfondie de l’application du produit et des services menée par des experts en la matière évaluant le marché Ruban imprimé aidera les propriétaires de produits à prendre une décision judicieuse. De l’analyse des produits que les entreprises devraient produire à la façon dont les marques devraient positionner leur produit, l’étude couvre tout ce dont les propriétaires d’entreprise ont besoin pour répondre aux exigences des acheteurs. Les performances du produit et des services dans différents segments et zones géographiques sont soigneusement évaluées au cours de la recherche. En dehors de cela, la recherche met en lumière des données en temps réel sur les opportunités qui transformeront complètement la trajectoire de l’environnement des affaires dans les années à venir.

D’autres conclusions clés du rapport suggèrent : La

flexographie devrait croître à un TCAC de 6,0 % au cours de la période de prévision. La raison principale derrière cela est les avantages qu’offre la flexographie, comme la possibilité d’être appliquée sur n’importe quel substrat non absorbant dans une grande variété de couleurs. Cependant, la flexographie n’est pas en mesure d’imprimer des illustrations complexes, ce qui peut entraver la croissance du segment.

Les rubans imprimés trouvent de nombreuses applications dans la sécurité des risques et la barricade. Les nouvelles technologies utilisées dans les bandes imprimées permettent des bandes multicolores et bicolores, qui aident à indiquer divers types de dangers et de signaux dans des couleurs spécifiques au danger. Pour cette raison, la demande d’applications de sécurité contre les dangers et de construction de routes devrait augmenter au cours de la période de prévision.

Le ruban d’étanchéité pour cartons en caoutchouc naturel devrait croître à un taux de 5,6 % au cours de la période de prévision. Le produit contient de longues chaînes de polymère qui, lorsqu’elles sont mélangées à de la résine, fournissent un adhésif extrêmement flexible, ce qui donne une adhérence à haute résistance. De plus, le caoutchouc naturel peut rester flexible même à basse température, ce qui devrait entraîner une demande accrue pour le produit.

L’Amérique du Nord occupait la troisième plus grande part de marché avec plus de 20,0 % en 2019. La principale raison en est la demande croissante d’emballages, ainsi que les nouvelles technologies qui impriment des illustrations complexes. Les pays présents dans la région, tels que les États-Unis, contribuent le plus à la part de marché, en termes de revenus, en raison d’applications étendues dans le transport et la logistique.

L’héliogravure détenait une part de marché importante en 2019. Cela est dû aux propriétés de l’héliogravure, telles qu’une qualité d’impression exceptionnelle, ainsi qu’une vitesse d’impression élevée. Il utilise un processus d’impression simple, la flexibilité des structures des machines d’impression et une utilisation précise de l’encre, c’est pourquoi il est populaire parmi les fabricants.

Points focaux du rapport sur le marché mondial des rubans imprimés:

Couverture du marché: Cette section du rapport couvre des détails importants sur les principaux fabricants, les segments de marché vitaux, la portée de l’innovation des produits et les années de prévision. En outre, il décrit en détail la gamme de produits et la segmentation du marché mondial des rubans imprimés en fonction du type de produit et du spectre d’application.

Résumé analytique: Dans ce chapitre, le taux de croissance du marché mondial, le paysage concurrentiel, les moteurs et les contraintes, les tendances, les limites et les segments de marché clés ont été longuement discutés.

Analyse régionale : Le rapport offre des informations significatives sur les tendances d’importation et d’exportation, les capacités de production et de consommation, la part de revenus estimée et les principaux acteurs de chaque région dominant le marché

Paysage concurrentiel: Le rapport examine également le cours du développement de chaque acteur du marché dans ce verticale de l’industrie au cours de la période de prévision. Il donne plus de détails sur les entreprises, les industries, les organisations, les fournisseurs et les fabricants locaux engagés dans cette industrie. Les principaux produits et services permettant de gagner des parts de marché mondiales et régionales forment le paysage concurrentiel de l’industrie des rubans imprimés.

Portefeuilles des fabricants : cette section comprend des informations détaillées sur le portefeuille de produits de chaque fabricant local et mondial, leurs forces et leurs faiblesses, les profils de produits, la valeur et la capacité de production, ainsi que d’autres informations vitales.

