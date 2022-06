Segmentation du marché des robots médicaux, demande, croissance, tendance, opportunité et prévisions jusqu’en 2029

Dans cette industrie en révolution rapide, les études de marché ou la recherche secondaire sont la meilleure approche pour collecter rapidement les informations et, par conséquent , le rapport de recherche sur le marché des robots médicaux est vital. Ce rapport de marché expose ces objectifs commerciaux et offre les meilleures études et analyses de marché réalisées avec les outils et techniques avancés. Le rapport d’analyse de l’industrie se compose de données d’études de marché bien définies et bien catégorisées qui mettent clairement l’accent sur le marché. Le rapport XYZ important aide l’industrie des soins de santé à décider de diverses stratégies telles que la production, le marketing, les ventes ou la promotion d’un produit particulier sur le marché ou du nouveau produit à lancer.

Le marché mondial des robots médicaux devrait connaître une croissance significative au cours de la période de prévision de 2022 à 2029. Data Bridge Market Research analyse que le marché mondial des robots médicaux croît avec un TCAC de 15,7% au cours de la période de prévision de 2022 à 2029 et devrait atteindre 34 470,62 millions USD d’ici 2029 contre 11 656,32 millions USD en 2021. La hausse des dépenses de santé et l’escalade de l’innovation et des technologies sont les principaux moteurs qui devraient contribuer à la croissance du marché au cours de la période de prévision.

L’augmentation de la population gériatrique propulse la croissance du marché car elle conduit à une utilisation accrue des robots dans l’exécution de nombreuses tâches telles que la recherche d’eau ou de nourriture, le rappel de médicaments, l’entraînement cognitif, le divertissement, la communication par téléprésence, la surveillance des signes vitaux, etc.

Étendue du marché mondial des robots médicaux et taille du marché

Le marché mondial des robots médicaux est segmenté en fonction du type, du produit, de la modalité, des composants, de l’application, de l’utilisateur final et du canal de distribution. La croissance entre les segments vous aide à analyser les niches de croissance et les stratégies pour approcher le marché et déterminer vos principaux domaines d’application et la différence entre vos marchés cibles.

Sur la base du type, le marché mondial des robots médicaux est segmenté en grands robots externes, robots gériatriques, robots d’assistance et robots in vivo miniatures. En 2022, le segment des grands robots externes devrait dominer le marché mondial des robots médicaux en raison de la forte augmentation des lancements d’applications de robots médicaux et de l’émergence de COVID-19.

Sur la base du produit, le marché mondial des robots médicaux est segmenté en robots chirurgicaux, robots de rééducation, robots hospitaliers et pharmaceutiques , biorobotique, robots de radiochirurgie non invasive, robots de téléprésence, robots de transport médical, robots sanitaires et désinfectants. En 2022, le segment des robots chirurgicaux devrait dominer le marché mondial des robots médicaux, car les chirurgies robotiques sont des chirurgies peu invasives qui permettent une récupération rapide.

Sur la base de la modalité, le marché mondial des robots médicaux est segmenté en compact et portable. En 2022, le segment portable devrait dominer le marché mondial des robots médicaux en raison de la diminution des erreurs, de l’augmentation de l’efficacité globale et de la gestion proactive de l’environnement réglementaire en constante évolution.

Sur la base des composants, le marché mondial des robots médicaux est segmenté en actionneurs, capteurs, contrôleur de robot, chariot patient, console de chirurgien, chariot de vision, système de distribution et produits supplémentaires. En 2022, le segment des composants des actionneurs devrait dominer le marché des robots médicaux en raison de la demande croissante de robots médicaux technologiquement avancés à travers le monde.

Sur la base des applications, le marché mondial des robots médicaux est segmenté en recherche, clinique, pharmacie et autres. En 2022, le segment de la recherche devrait dominer le marché mondial des robots médicaux en raison de l’augmentation prévue de la demande de robots médicaux.

Sur la base du type d’utilisateur final, le marché mondial des robots médicaux est segmenté en hôpitaux, cliniques spécialisées, instituts de recherche, centres de chirurgie ambulatoire , laboratoires, centres de réadaptation et autres. En 2022, le segment des instituts de recherche devrait dominer le marché mondial des robots médicaux en raison du financement croissant et des progrès technologiques croissants dans les robots médicaux

Sur la base du canal de distribution, le marché mondial des robots médicaux est segmenté en appels d’offres directs, ventes au détail, distributeurs tiers, autres. En 2022, l’appel d’offres direct devrait dominer le marché mondial des robots médicaux en raison d’une livraison rapide et de multiples options de choix de produits

Analyse au niveau du pays du marché mondial des robots médicaux

Le marché mondial des robots médicaux est segmenté en fonction du type, du produit, de la modalité, des composants, de l’application, de l’utilisateur final et du canal de distribution.

Les pays couverts par le rapport sur le marché mondial des robots médicaux sont l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique, l’Amérique du Sud, le Moyen-Orient et l’Afrique. Ces régions sont ensuite segmentées en grands pays tels que les États-Unis, le Canada, le Mexique, le Royaume-Uni, l’Allemagne, l’Italie, la France, l’Espagne, la Russie, les Pays-Bas, la Suisse, la Turquie, la Belgique, le reste de l’Europe, la Chine, l’Inde, le Japon, l’Australie, le Sud Corée, Singapour, Indonésie, Thaïlande, Malaisie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique, Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Israël, Égypte, Afrique du Sud, Reste du Moyen-Orient et Afrique, Brésil, Argentine, Reste de l’Amérique du Sud.

L’Asie-Pacifique devrait dominer le marché mondial des robots médicaux en raison des progrès technologiques croissants dans la région et l’Asie-Pacifique devrait croître avec le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision en raison des progrès technologiques croissants dans la région. L’Asie-Pacifique domine le marché et mène la croissance du marché mondial des robots médicaux en raison de La région Asie-Pacifique devrait croître avec le taux de croissance le plus prometteur au cours de la période de prévision de 2022 à 2029 en raison de l’augmentation du population gériatrique qui conduit à une plus grande utilisation des robots dans l’exécution de nombreuses tâches. La Chine domine le marché de l’Asie-Pacifique en raison de l’augmentation du revenu disponible dans le pays. Le marché en Europe devrait croître de manière significative au cours de la période de prévision de 2022 à 2029 en raison des progrès technologiques dans la région.

La section pays du rapport fournit également des facteurs individuels ayant un impact sur le marché et des modifications de la réglementation sur le marché national qui ont un impact sur les tendances actuelles et futures du marché. Les points de données tels que les nouvelles ventes, les ventes de remplacement, la démographie des pays, les actes réglementaires et les tarifs d’import-export sont quelques-uns des principaux indicateurs utilisés pour prévoir le scénario de marché pour chaque pays. En outre, la présence et la disponibilité des marques mondiales et les défis auxquels elles sont confrontées en raison de la concurrence importante ou rare des marques locales et nationales, l’impact des canaux de vente sont pris en compte tout en fournissant une analyse prévisionnelle des données nationales.

L’augmentation de la population gériatrique, les progrès récents de la technologie du système de fabrication de robots, l’augmentation de l’utilisation de ces applications robotiques dans les centres de réadaptation créent de nouvelles opportunités pour les acteurs du marché

Le marché mondial des robots médicaux vous fournit également une analyse de marché détaillée pour la croissance de chaque pays dans une industrie particulière avec les ventes du marché mondial des robots médicaux, l’impact de l’avancement sur le marché mondial des robots médicaux et les changements dans les scénarios réglementaires avec leur soutien au marché mondial des robots médicaux. . Les données sont disponibles pour la période historique de 2011 à 2020.

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché mondiale des robots médicaux

Le paysage concurrentiel du marché mondial des robots médicaux fournit des détails par le concurrent. Les détails inclus sont la présentation de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, l’investissement dans la recherche et le développement, les nouvelles initiatives de marché, les sites et installations de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise, le lancement du produit, les pipelines d’essais de produits, les approbations de produits, les brevets, la largeur du produit, et l’étendue, la dominance des applications et la courbe de la ligne de vie technologique. Les points de données ci-dessus fournis ne sont liés qu’à l’accent mis par les entreprises sur le marché mondial des robots médicaux

Les principaux acteurs couverts par le rapport sont ARxIUM, Ekso Bionics, Capsa Healthcare, ReWalk Robotics, Renishaw plc, Hocoma, Asensus Surgical US, Inc., Paro Robots US, Inc., Yukai Engineering Inc., Stryker, Accuray Incorporated, Corindus (A Siemens Healthineers Company), Kuka AG, Auris Health, Inc. (filiale de Johnson and Johnson), CMR Surgical Ltd., Stereotaxis, Inc., InTouch Health Inc. (filiale de Teladoc Health, Inc.), entre autres nationaux et mondiaux joueurs. Les analystes de DBMR comprennent les atouts concurrentiels et fournissent une analyse concurrentielle pour chaque concurrent séparément.

De nombreux lancements de produits et accords sont également initiés par les entreprises du monde entier, ce qui accélère encore le marché mondial des robots médicaux.

En novembre 2021, Renishaw a annoncé qu’un accord avait été conclu entre eux et Verisurf Software Inc., en Amérique du Nord. Cela aide l’entreprise à étendre l’avancement de la technologie et à planifier la prise en charge d’autres capteurs REVO.

En février 2020, Medtronic (États-Unis) a acquis Digital Surgery, un pionnier de l’ intelligence artificielle chirurgicale , des données et de l’analyse. Cela a entraîné l’expansion de la plate-forme et du portefeuille de chirurgie assistée par robot de Medtronic.

