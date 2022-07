Segmentation du marché des produits et services de soins numériques pour animaux de compagnie, opportunité, taille, croissance, demande, développement, prévisions, recherche, affaires, part, tendances et analyse Rapport de recherche jusqu’en 2029

Le marché des soins pour animaux de compagnie est principalement composé d’aliments pour animaux de compagnie et de soins de santé pour animaux de compagnie. Les propriétaires d’animaux domestiques utilisent de plus en plus des aliments de haute qualité et des produits de toilettage innovants pour s’occuper de leurs animaux domestiques. Les produits et services numériques de soins pour animaux de compagnie connaissent une expansion significative du marché en raison de l’évolution constante de la numérisation.

Data Bridge Market Research analyse que le marché des produits et services numériques de soins pour animaux de compagnie, qui s’élevait à 72,68 milliards USD en 2021, atteindrait 148,04 milliards USD d’ici 2029 et devrait subir un TCAC de 9,3 % au cours de la période de prévision 2022 à 2029. En plus des informations sur le marché telles que la valeur du marché, le taux de croissance, les segments de marché, la couverture géographique, les acteurs du marché et le scénario de marché, le rapport de marché organisé par l’équipe Data Bridge Market Research comprend également une analyse approfondie par des experts, l’épidémiologie des patients, le pipeline l’analyse, l’analyse des prix et le cadre réglementaire.

Obtenez un exemple de PDF du rapport – https://www.databridgemarketresearch.com/request-a-sample/?dbmr=global-digital-pet-care-products-and-services-market

Dynamique du marché des produits et services de soins numériques pour animaux de compagnie

Conducteurs

Demande croissante de technologie de télémédecine

La demande croissante de technologie de télémédecine, qui améliore l’accès aux nutritionnistes animaliers, aux vétérinaires et aux autres professionnels des animaux par le biais de chats vidéo et d’applications mobiles en ligne, est un autre facteur important qui stimule l’expansion du marché. Les principaux facteurs, entre autres, qui stimulent le marché des produits et services numériques de soins pour animaux de compagnie sont l’augmentation des dépenses pour les animaux de compagnie, en particulier l’augmentation des dépenses d’aliments pour animaux de compagnie, le passage croissant d’ingrédients alimentaires pour animaux de compagnie produits en masse à des ingrédients biologiques et l’adoption croissante de colliers de haute technologie qui aident à suivre le rythme cardiaque d’un animal.

Augmentation des taux d’adoption d’animaux de compagnie

L’augmentation des taux d’adoption d’animaux de compagnie et l’augmentation des dépenses par habitant pour les animaux de compagnie dans toutes les régions contribuent également à la demande de produits et de services de soins de luxe pour animaux de compagnie. De plus, l’accélération rapide de l’urbanisation des pays en développement est un moteur majeur de l’industrie des soins pour animaux de compagnie.

Hausse de la population gériatrique

Les taux de prévalence croissants de troubles du mode de vie comme le diabète et l’obésité, l’augmentation des dépenses de santé et l’industrie du diagnostic en pleine croissance stimulent l’expansion des produits et services numériques de soins pour animaux de compagnie dans le monde entier. En outre, la population âgée croissante, la demande accrue d’automatisation des laboratoires et une plus grande sensibilisation aux soins de santé préventifs font tous avancer le marché des produits et services numériques de soins pour animaux de compagnie.

Opportunités

Augmentation du nombre d’activités de recherche et développement

En outre, le marché des produits et services numériques de soins pour animaux de compagnie verra de nouvelles opportunités de croissance en raison de l’accent croissant mis sur les produits naturels et sans céréales, de l’augmentation des dépenses en aliments pour animaux de compagnie dans les marchés émergents et des avancées technologiques croissantes pour améliorer le développement des produits au cours de la période de prévision de 2022–2029.

Portée du marché mondial des produits et services de soins numériques pour animaux de compagnie

Le marché des produits et services numériques de soins pour animaux de compagnie est segmenté en fonction du produit, du type, de l’animal, de la source et de l’utilisateur final. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de croissance faibles dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu précieux du marché et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les principales applications du marché.

Des produits

Clôture virtuelle, alimentation et abreuvement intelligents, bacs à litière intelligents

Jouets intelligents

Spécialistes du marketing de produits intelligents multi-produits centrés sur les animaux de compagnie

Sermon

Tu as triché

Je m’embrasse

Fournitures numériques pour autres animaux de compagnie

Animal

Chiens

Chats

Des oiseaux

Des poissons

Les chevaux

Taper

La nourriture pour animaux

Produits de soins pour animaux de compagnie

Prestations de service

La source

D’origine animale

À base de plantes

Synthétique

Pour obtenir plus d’informations sur l’analyse du marché, parcourez le résumé du rapport de recherche @ – https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-digital-pet-care-products-and-services-market

Produits et services de soins numériques pour animaux de compagnie Analyse / aperçus régionaux du marché

Le marché des produits et services numériques de soins pour animaux de compagnie est analysé et des informations et tendances sur la taille du marché sont fournies par pays, produit, type, animal, source et utilisateur final, comme indiqué ci-dessus. Les pays couverts par le rapport sur le marché des produits et services de soins numériques pour animaux de compagnie sont les États-Unis, le Canada et le Mexique en Amérique du Nord, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l’Italie, l’Espagne, la Turquie, le reste de l’Europe en Europe, la Chine. , Japon, Inde, Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) dans la région Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, Reste du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA), du Brésil, de l’Argentine et du reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud.

L’Amérique du Nord domine le marché des produits et services numériques de soins pour animaux de compagnie en raison de l’adoption croissante de colliers de haute technologie qui aident à enregistrer la fréquence cardiaque de l’animal et à l’augmentation des dépenses en produits de soins pour animaux de compagnie dans cette région. L’Asie-Pacifique devrait connaître le taux de croissance le plus élevé au cours de la période de prévision de 2022 à 2029 en raison de la sensibilisation croissante et de l’adaptabilité mobile accrue, des propriétaires férus de technologie et de la forte préférence pour les achats en ligne dans cette région.

La section pays du rapport fournit également des facteurs individuels ayant un impact sur le marché et des modifications de la réglementation sur le marché national qui ont un impact sur les tendances actuelles et futures du marché. Des points de données tels que l’analyse de la chaîne de valeur en aval et en amont, les tendances techniques et l’analyse des cinq forces du porteur, les études de cas sont quelques-uns des indicateurs utilisés pour prévoir le scénario de marché pour chaque pays. En outre, la présence et la disponibilité des marques mondiales et les défis auxquels elles sont confrontées en raison de la concurrence importante ou rare des marques locales et nationales, l’impact des tarifs intérieurs et des routes commerciales sont pris en compte tout en fournissant une analyse prévisionnelle des données nationales.

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché des produits et services de soins numériques pour animaux de compagnie

Le paysage concurrentiel du marché des produits et services de soins numériques pour animaux de compagnie fournit des détails par concurrent. Les détails inclus sont la présentation de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, l’investissement dans la recherche et le développement, les nouvelles initiatives de marché, la présence mondiale, les sites et installations de production, les capacités de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise, le lancement du produit, la largeur et l’étendue du produit, l’application dominance. Les points de données ci-dessus fournis ne sont liés qu’à l’accent mis par les entreprises sur le marché des produits et services numériques de soins pour animaux de compagnie.

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché des produits et services numériques de soins pour animaux de compagnie sont :

Petplan Ltd. (Royaume-Uni)

Hartville Group, Inc. (États-Unis)

Petfirst Healthcare LLC (États-Unis)

Anicom Holdings Inc. (Japon)

RSA (Royaume-Uni)

Ligne directe (Royaume-Uni)

Nationwide Building Society (États-Unis)

Trupanion (États-Unis)

Pethealth Inc. (États-Unis)

Babel Bark (États-Unis)

Banfield Pet Hospital (États-Unis)

Chewy, Inc (États-Unis)

Costco Wholesale Corporation (États-Unis)

Hill’s Pet Nutrition, Inc. (États-Unis)

Parcourez la table des matières complète sur- https://www.databridgemarketresearch.com/toc/?dbmr=global-digital-pet-care-products-and-services-market

Meilleurs rapports sur les soins de santé : –

Marché de la thérapie par compression en Amérique du Nord – Taille, parts, tendances et perspectives de croissance du secteur https://www.databridgemarketresearch.com/reports/north-america-compression-therapy-market

Marché de la thérapie par compression en Europe – Taille, parts, tendances et perspectives de croissance du secteur https://www.databridgemarketresearch.com/reports/europe-compression-therapy-market

Marché de la thérapie par compression en Asie-Pacifique – Taille, parts, tendances et perspectives de croissance du secteur https://www.databridgemarketresearch.com/reports/asia-pacific-compression-therapy-market

Marché de la thérapie par compression à froid – Taille, parts, tendances et perspectives de croissance du secteur https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-cold-compression-therapy-market

Marché des dispositifs de prélèvement sanguin capillaire – Taille, parts, tendances et perspectives de croissance du secteur https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-capillary-blood-collection-devices-market

Marché des dispositifs de prélèvement sanguin veineux – Taille, parts, tendances et perspectives de croissance du secteur https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-venous-blood-collection-devices-market

Marché des appareils de mesure du débit sanguin au laser Doppler – Taille, parts, tendances et perspectives de croissance de l’ industrie

À propos de l’étude de marché sur les ponts de données :

An absolute way to forecast what future holds is to comprehend the trend today! Data Bridge Market Research set forth itself as an unconventional and neoteric Market research and consulting firm with unparalleled level of resilience and integrated approaches. We are determined to unearth the best market opportunities and foster efficient information for your business to thrive in the market. Data Bridge endeavours to provide appropriate solutions to the complex business challenges and initiates an effortless decision-making process. Data Bridge is an aftermath of sheer wisdom and experience which was formulated and framed in the year 2015 in Pune.

Data Bridge Market Research compte plus de 500 analystes travaillant dans différents secteurs. Nous avons servi plus de 40 % des entreprises Fortune 500 dans le monde et avons un réseau de plus de 5 000 clients dans le monde. Data Bridge sait créer des clients satisfaits qui comptent sur nos services et comptent sur notre travail acharné avec certitude. Nous sommes satisfaits de notre glorieux taux de satisfaction client de 99,9 %.

Nous contacter:-

Étude de marché sur les ponts de données

États-Unis : +1 888 387 2818

Royaume-Uni : +44 208 089 1725

Hong-Kong : +852 8192 7475

E-mail :- corporatesales@databridgemarketresearch.com