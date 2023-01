Segmentation du marché des plaquettes de carbure de silicium en Amérique du Nord, part, portée future, statistiques commerciales, stratégie innovante et prévisions d’ici 2029

Le marché nord-américain des plaquettes de carbure de silicium devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision de 2022 à 2029. Data Bridge Market Research analyse que le marché croît avec un TCAC de 22,2% au cours de la période de prévision de 2022 à 2029 et devrait atteindre 1 061 978,67 milliers de dollars d’ici 2029.

Les principaux facteurs qui devraient stimuler la croissance du marché des plaquettes de carbure de silicium sont l’utilisation croissante de l’électronique de puissance et la transition vers la production d’énergie renouvelable, alimentant la demande de produits de plaquettes de carbure de silicium. D’autre part, la libération de gaz toxiques pendant la production peut constituer une contrainte majeure pour le marché des plaquettes de carbure de silicium. La demande croissante de carbure de silicium pour l’électronique de puissance EV devrait créer des opportunités pour la croissance du marché. Cependant, une évolution vers les plaquettes de nitrure de gallium dans les applications des semi-conducteurs peut constituer un défi majeur pour la croissance du marché.

Analyse du marché des plaquettes de carbure de silicium en Amérique du Nord:

Ce rapport sur le marché nord-américain des plaquettes de carbure de silicium fournit des détails sur les nouveaux développements récents, les réglementations commerciales, l’analyse import-export, l’analyse de la production, l’optimisation de la chaîne de valeur, la part de marché, l’impact des acteurs du marché nationaux et localisés, analyse les opportunités en termes de poches de revenus émergentes, changements dans la réglementation du marché, analyse stratégique de la croissance du marché, taille du marché, croissance du marché des catégories, niches et dominance des applications, approbations de produits, lancements de produits, expansions géographiques, innovations technologiques sur le marché. Pour obtenir plus d’informations sur le marché nord-américain des plaquettes de carbure de silicium, contactez Data Bridge Market Research pour une note d’analyste, notre équipe vous aidera à prendre une décision de marché éclairée pour atteindre la croissance du marché.

Les principaux acteurs opérant sur le marché nord-américain des plaquettes de carbure de silicium comprennent:

WOLFSPEED, INC.

II-VI Incorporé

MTI Corporation

CTEC Solar Energy Holdings Co., Ltd.

Éléments américains

STMicroelectronics

TankeBlue CO., LTD.

Synlight

Matériaux SICC Co., Ltd

PI-KEM Limitée

Entégris

SHOWA DENKO KK

Atecom Technology Co., Ltd

Technologies latentes

ROHM CO., LTD.

Fuji Electric Co., Ltd.

Mitsubishi Electric Corporation

Texas Instruments Incorporé

Infineon Technologies SA

SEMIKRON

Développement récent

En décembre 2021, Entegris a annoncé l’expansion de l’entreprise en investissant dans sa nouvelle usine de fabrication ultramoderne à Taïwan pour environ 500 millions USD au cours des trois prochaines années. Conformément à l’engagement de l’entreprise envers Taïwan, la nouvelle installation, lorsqu’elle sera opérationnelle, générera un chiffre d’affaires de 500 millions de dollars.

En 2021, MTI Corporation a emménagé dans une nouvelle installation de 30 000 pieds carrés, dans la région de Richmond, en Californie, aux États-Unis, pour augmenter son activité. Cette relocalisation dans une installation plus grande a aidé les entreprises à développer leurs activités et à réaliser des ventes record

Segmentation du marché des plaquettes de carbure de silicium en Amérique du Nord :

Sur la base de la taille des plaquettes, le marché nord-américain des plaquettes de carbure de silicium est segmenté en 2 pouces, 4 pouces et 6 pouces et plus. En 2022, le segment 4 pouces devrait dominer le marché car il est très utilisé pour la fabrication de dispositifs très haute tension et haute puissance tels que les diodes, les transistors de puissance et les dispositifs hyperfréquences haute puissance. De plus, le carbure de silicium est largement utilisé pour les applications MMIC haute puissance.

Sur la base du dispositif, le marché des plaquettes de carbure de silicium en Amérique du Nord est segmenté en dispositifs discrets SiC et puces nues SiC . En 2022, le segment des dispositifs discrets SiC devrait dominer le marché, car les dispositifs d’alimentation à base de SiC ont une vitesse de commutation plus rapide, des tensions plus élevées, des résistances parasites plus faibles, une taille plus petite, moins de refroidissement requis en raison de la capacité à haute température. De plus, des dispositifs à base de carbure de silicium ont été utilisés pour des applications optoélectroniques à courte longueur d’onde, à haute température et résistantes aux rayonnements .

Sur la base de l’application, le marché nord-américain des plaquettes de carbure de silicium est segmenté en dispositif de réseau électrique, entraînement de moteur industriel, entraînement de moteur EV, dispositif RF et station de base cellulaire, énergie solaire, énergie éolienne, systèmes de transmission CA flexibles, haute tension, courant continu, système de combat électronique, contrôle d’éclairage, charge EV, alimentation et onduleur, détecteur de flamme, et autres. En 2022, le segment des dispositifs de réseau électrique devrait dominer le marché. Les réseaux électriques utilisent la technologie des réseaux intelligents, y compris les systèmes de contrôle et l’automatisation qui aident les nouvelles technologies à fonctionner ensemble, prenant en charge un réseau électrique capable de répondre numériquement à l’évolution rapide de la demande d’électricité.

Sur la base de l’industrie, le marché nord-américain des plaquettes de carbure de silicium est segmenté en télécommunications, énergie et électricité, production d’énergie renouvelable, automobile, électronique de puissance, défense et autres. En 2022, le segment des télécommunications devrait dominer le marché car l’industrie est devenue une infrastructure indispensable pour le divertissement, les actualités, la connectivité sociale et le commerce électronique. Les réseaux de télécommunications doivent être suffisamment évolutifs pour s’adapter à la croissance future. La croissance implique plus d’appareils finaux exécutant plus d’applications qui nécessitent une plus grande bande passante, des temps de réponse prévisibles et une faible latence offerte par les appareils basés sur SiC .

Analyse au niveau du pays du marché des plaquettes de carbure de silicium en Amérique du Nord

Les pays couverts par le rapport sur le marché des plaquettes de carbure de silicium en Amérique du Nord sont les États-Unis, le Canada et le Mexique.

Les États-Unis devraient représenter la part maximale du marché nord-américain des plaquettes de carbure de silicium en raison de facteurs tels que la présence d’un grand nombre d’entreprises fournissant des plaquettes de carbure de silicium.

La section par pays du rapport sur le marché des plaquettes de carbure de silicium en Amérique du Nord fournit également des facteurs individuels ayant un impact sur le marché et des modifications de la réglementation sur le marché national qui ont un impact sur les tendances actuelles et futures du marché. Les points de données tels que les nouvelles ventes, les ventes de remplacement, la démographie des pays, les actes réglementaires et l’analyse des importations-exportations sont quelques-uns des principaux indicateurs utilisés pour prévoir le scénario de marché pour chaque pays. En outre, la présence et la disponibilité des marques nord-américaines et les défis auxquels elles sont confrontées en raison de la concurrence importante ou rare des marques locales et nationales, l’impact des canaux de vente sont pris en compte tout en fournissant une analyse prévisionnelle des données nationales.

Table des matières: Marché des plaquettes de carbure de silicium en Amérique du Nord

Introduction Segmentation du marché Résumé Aperçus premium Aperçu du marché Marché des plaquettes de carbure de silicium en Amérique du Nord, par types Marché des plaquettes de carbure de silicium en Amérique du Nord, par application Marché des plaquettes de carbure de silicium en Amérique du Nord, par utilisateur final Marché des plaquettes de carbure de silicium en Amérique du Nord, paysage des entreprises Analyse SWOT Profil de l’entreprise Questionnaire Rapports connexes

