Segmentation du marché des noix de cajou biologiques, demande, croissance, tendance, opportunité et prévisions jusqu’en 2028

L’anacardier est un arbre tropical qui produit les graines ou noix de cajou et la pomme de cajou. Il peut atteindre 14 m de haut, mais l’anacardier nain pousse jusqu’à 6 m, ce qui s’est avéré plus rentable avec une maturité plus précoce et des rendements plus élevés. L’espèce est originaire d’Amérique centrale, des îles des Caraïbes et du nord de l’Amérique du Sud. Les colons portugais au Brésil ont commencé à exporter des noix de cajou au début des années 50. Mais, en 2020, le Vietnam, l’Inde et la Côte d’Ivoire étaient les principaux producteurs de noix de cajou.

Les noix de cajou biologiques sont produites par les producteurs sans utiliser d’engrais chimiques, de pesticides et d’insecticides. Les agriculteurs utilisent des herbicides et des engrais organiques tout en cultivant les anacardiers. Avec l’augmentation des problèmes de santé parmi les consommateurs du monde entier, il existe une énorme demande d’aliments biologiques, de confiseries et d’aliments pratiques, qui à leur tour influencent le marché des noix de cajou biologiques. Les noix de cajou biologiques sont largement utilisées par les industries agro-alimentaires. Il est utilisé comme confiserie, dans les produits de boulangerie, dans le beurre et les pâtes à tartiner, les boissons et les desserts laitiers et glacés. L’huile de noix de cajou biologique est utilisée dans les cosmétiques et les produits de soins personnels.

La liste des entreprises :

1. ACHAL

2. Ajanta Industries

3. Internationale aryenne

4. Delphi Organic GmbH

5. Aliments divins

6. Nature Bio-Foods Ltd.

7. Profil Mitra Abadi (PMA)

8. TRANSFORMATEURS DE NOIX DE CAJOU SAHYADRI

9. Samruddhi Organic Farm (Inde) Private Limited

10. Ferme Tierra.

Le marché des noix de cajou biologiques a connu une croissance importante en raison de facteurs tels que la préférence croissante des consommateurs pour les produits alimentaires biologiques tels que les collations prêtes à consommer et les aliments pratiques nutritifs. En outre, la disponibilité de diverses noix de cajou aromatisées telles que salées, fumées, poivrées et beurre, qui stimulent davantage la demande du marché. De plus, les consommateurs soucieux de leur santé préfèrent de plus en plus le mode de vie végétalien et optent pour des substituts sains de protéines, d’où l’augmentation de la consommation de noix riches en protéines comme les noix de cajou biologiques. La croissance significative des industries de transformation des aliments dans les pays développés et en développement ajoute également des intrants à la croissance du marché des noix de cajou biologiques. Cependant, les changements climatiques entravent la culture des plants de noix de cajou et le coût de transformation de la noix de cajou est élevé, ce qui a eu un impact sur la croissance du marché des noix de cajou biologiques.

Le marché mondial des noix de cajou biologiques est segmenté en fonction de l’utilisation, de la forme et du canal de distribution. Sur la base de l’utilisation, le marché des noix de cajou biologiques est segmenté en confiseries, produits laitiers, produits de boulangerie, snacks et barres, desserts, céréales et boissons. Sur la base de la forme, le marché des noix de cajou biologiques est segmenté en entier, poudre, pâte, torréfié, éclats. Le marché de la noix de cajou biologique sur la base du circuit de distribution est classé en supermarchés/hypermarchés, magasins de proximité, détaillants spécialisés et détaillants.

Néanmoins, avec la forte croissance du commerce électronique, les acteurs de l’industrie affichent leurs produits via des canaux en ligne afin de gagner une clientèle, de réduire les coûts de gestion des stocks et de surveiller les habitudes d’achat et l’intérêt des consommateurs. Dans le cadre de la stratégie de croissance de l’entreprise, la plupart des entreprises proposent des noix de cajou dans des emballages innovants et attrayants, faciles à transporter, ce qui augmente les ventes de l’entreprise.

Le rapport analyse les facteurs affectant le marché des noix de cajou biologiques du côté de la demande et de l’offre et évalue en outre la dynamique du marché affectant le marché au cours de la période de prévision, c’est-à-dire les moteurs, les contraintes, les opportunités et la tendance future. Le rapport fournit également une analyse PEST exhaustive pour les cinq régions, à savoir ; Amérique du Nord, Europe, APAC, MEA et Amérique du Sud après avoir évalué les facteurs politiques, économiques, sociaux et technologiques affectant le marché des noix de cajou biologiques dans ces régions.

