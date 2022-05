Segmentation du marché des guimauves, demande, croissance, tendance, opportunité et prévisions jusqu’en 2028

Une guimauve est une confiserie à base de sucre composée de sucre, d’eau et de gélatine fouettée à une consistance spongieuse, façonnée en petites parties cylindriques et enrobée d’amidon de maïs dans sa forme moderne. Les œufs sont nécessaires dans certaines recettes de guimauve.

Le rapport vise à fournir un aperçu du marché des guimauves avec une segmentation détaillée du marché par type et canal de distribution. Le marché mondial des guimauves devrait connaître une forte croissance au cours de la période de prévision. Le rapport fournit des statistiques clés sur l’état du marché des principaux acteurs du marché des guimauves et présente les principales tendances et opportunités du marché.

La liste des entreprises :

1. HJ Heinz Company Brands LLC

2. Doumack Inc

3. Je viens de naître

4. Aliments végétaliens de Chicago

5. Industrie de la confiserie Riverdale, Inc.

6. Monsieur Mallo

7. Le nu

8. Guimauve Co

9. La guimauve

10. Guimauves Cloud Nine

11. VAN VLIET

L’un des principaux moteurs du marché de la guimauve est l’augmentation de la demande des clients pour des produits alimentaires innovants à mesure que leurs goûts et leurs préférences évoluent. Les consommateurs se sont récemment intéressés au lancement de nouvelles variétés de guimauves de spécialité telles que les gourmets et les végétaliennes. En outre, les fabricants ont introduit une variété de saveurs, notamment la banane, la fraise, le café, le pain d’épice et d’autres, qui ont toutes contribué à la croissance du marché de la guimauve.

Le marché mondial des guimauves est segmenté en type et canal de distribution. Par type, le marché des guimauves est classé en aromatisé et nature. Par canal de distribution, le marché des guimauves est classé en supermarchés et hypermarchés, magasins de proximité, vente au détail en ligne, autres.

Le rapport analyse les facteurs affectant le marché des guimauves du côté de la demande et de l’offre. En outre, il évalue la dynamique du marché affectant le marché au cours de la période de prévision, c’est-à-dire les moteurs, les contraintes, les opportunités et les tendances futures. Le rapport fournit également une analyse PEST exhaustive pour les cinq régions, à savoir l’Amérique du Nord, l’Europe, l’APAC, la MEA et l’Amérique du Sud, après avoir évalué les facteurs politiques, économiques, sociaux et technologiques affectant le marché des guimauves dans ces régions.

