Segmentation du marché des granulés de collation, demande, croissance, tendance, opportunité et prévisions jusqu’en 2028

Les granulés snack sont disponibles sous forme de pâte ou de produits semi-finis déjà façonnés. Les snack-palettes les plus populaires sont les granulés de pommes de terre, de maïs et multi-céréales. Les granulés ont généralement une texture plus croustillante et leurs formes peuvent être plus complexes et complexes. Il existe trois technologies qui produisent des granulés différents tels que les coupes, les tranches et la 3D. Les granulés snack sont des produits intermédiaires non expansés.

Ces produits semi-finis non expansés sont généralement traités comme la friture et la cuisson à l’air chaud pour les convertir en snacks finis et expansés. Ces produits sont également pratiques à stocker par rapport à d’autres alternatives prêtes à manger. Le marché des Snack Pellets est très concurrentiel en raison de la présence d’industries à grande et petite échelle.

La liste des entreprises :

1. Bach Snacks s.a.l.

2. Groupe Michel

3. JR Short Milling Co.

4. Long d’Or

5. Ingrédients Limagrain Céréales

6. Animer

7. Mafin srl

8. Noble Agro Food Products Private Limited

9. Pasta Foods Ltd

10. Pellsnack-Products GmbH

Le rapport vise à fournir un aperçu du marché des granulés de collation avec une segmentation détaillée du marché par type de traitement, source de matière première, forme et géographie. Le marché mondial des granulés de collations devrait connaître une forte croissance au cours de la période de prévision. Le rapport fournit des statistiques clés sur l’état du marché des principaux acteurs du marché des granulés de collation et présente les principales tendances et opportunités du marché.

Le marché des granulés de collations croît à un rythme plus rapide en raison de la consommation croissante d’aliments prêts à l’emploi chez les travailleurs et de la consommation croissante d’aliments prêts à l’emploi chez les travailleurs. De plus, la demande croissante de collations prêtes à manger en raison d’un mode de vie plus actif parmi les consommateurs, associée à un goût, des ingrédients et une saveur améliorés, sont les facteurs qui stimulent la croissance du marché mondial des granulés de collation.

Les propriétés des granulés de collation telles que la longue durée de conservation, les caractéristiques de haute densité ainsi que la simplification du processus de stockage stimulent encore la demande pour le marché des granulés de collation. Cependant, les prix plus élevés de la matière première utilisée pour fabriquer les granulés de collation et les problèmes de santé associés à la surconsommation de collations de pommes de terre transformées peuvent entraver la croissance du marché mondial des granulés de collation. D’autre part, la popularité croissante dans les pays en développement est une opportunité clé pour les principaux acteurs du marché mondial des granulés de collations au cours de la période de prévision.

Le marché mondial des granulés de collations est segmenté en fonction du type de traitement, de la source de matière première et de la forme. Sur la base du type de traitement, le marché mondial des granulés de collations est segmenté en friture et cuisson à l’air chaud. Le marché des granulés de collations sur la base de la source de matière première est classé en pomme de terre, maïs, multicéréales, riz, tapioca et autres. De même, sur la base de la forme, le marché mondial des granulés de collations est divisé en laminés, tridimensionnels, à face de matrice, gélatinisés, perforés et à distance de matrice.

