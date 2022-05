Segmentation du marché des flocons de banane, demande, croissance, tendance, opportunité et prévisions jusqu’en 2027

La demande de flocons de banane dans l’industrie alimentaire et des boissons augmente considérablement en raison de son application dans les crèmes glacées, les jus, les desserts, les céréales pour petit-déjeuner, les salades, les yaourts et bien d’autres. Les consommateurs exigent des flocons de banane dans les produits alimentaires susmentionnés en raison de leurs bienfaits pour la santé. Au cours des dernières années, il y a eu une demande importante de flocons de banane du secteur de la boulangerie dans les pays développés et émergents. L’industrie des sucreries et des collations exploite également les flocons de banane pour la production de barres et de sucreries saines.

La banane est cultivée dans plus de 120 pays. Selon l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture, la production annuelle totale de bananes en 2017 était de 114 millions de tonnes dans le monde. Les pays leaders dans la culture de la banane sont l’Inde, la Chine, les Philippines, l’Équateur, le Brésil, le Mexique, le Costa Rica, la Colombie et la Thaïlande. La banane est l’une des cultures vivrières essentielles après le blé, le riz et le maïs. Alors que la population mondiale dépasse les 7 milliards, les besoins de consommation augmentent également considérablement.

La liste des entreprises – Marché mondial des flocons de banane:

Bata Foods BV

Groupe Diana

Futurcorp S.A.

Ingrédient Inc.

Naturkostbar KG

JOHS. THOMS GmbH & Co. KG

P&G Industries Alimentaires

Rabeler Fruchchips GmbH

Fermes Van Drunen

Z Aliments Naturels

De plus, la sensibilisation croissante à la santé de la population dans diverses régions telles que l’Amérique du Nord et l’Europe entraîne une augmentation de la demande de bananes et de ses produits. Les principaux pays producteurs de bananes ont élargi leur zone de récolte pour répondre à la demande alimentaire croissante à travers le monde.

Les flocons de banane biologique font référence aux flocons dérivés de bananes cultivées biologiquement sans application d’engrais, de fongicides ou de pesticides à base d’azote. Ils sont principalement dérivés de bananes rouges qui mûrissent dans des conditions entièrement biologiques. Plus tard, ils sont cueillis à la main et séchés à l’air. Les flocons de banane bio ont les mêmes caractéristiques gustatives que les bananes fraîchement pelées. Ils conviennent très bien aux préparations de fruits, aux boissons en poudre et aux préparations pour gâteaux.

