Segmentation du marché des fèves fèves, demande, croissance, tendance, opportunité et prévisions jusqu’en 2028

Les féveroles sont un type de légumineuses appartenant à la famille des légumineuses. En raison de la haute valeur nutritionnelle de ses graines, qui sont riches en protéines et en amidon, la féverole est une légumineuse alimentaire et fourragère majeure. Les graines peuvent être consommées sèches, fraîches, congelées ou en conserve. La Chine, plusieurs pays européens, l’Éthiopie, l’Égypte et l’Australie sont les principaux pays producteurs de fèves.

Le rapport vise à fournir un aperçu du marché des fèves avec une segmentation détaillée du marché par catégorie, canal de distribution et géographie. Le marché mondial des fèves devrait connaître une forte croissance au cours de la période de prévision. Le rapport fournit des statistiques clés sur l’état du marché des principaux acteurs du marché des fèves et présente les principales tendances et opportunités du marché.

Le marché mondial des fèves est segmenté en fonction de la catégorie et du canal de distribution. Sur la base de la catégorie, le marché mondial des fèves est segmenté en biologique et conventionnel. Sur la base du canal de distribution, le marché mondial des fèves est segmenté en supermarchés et hypermarchés, dépanneurs, vente au détail en ligne et autres.

La sensibilisation croissante des consommateurs aux avantages de la consommation de fèves, la demande croissante de protéines naturelles et végétales, le changement de comportement des consommateurs et l’intérêt pour les fèves du secteur nutraceutique sont quelques-uns des principaux moteurs qui devraient stimuler le marché mondial des fèves. .

En outre, la transition des pratiques agricoles manuelles traditionnelles à l’utilisation de techniques et d’équipements agricoles automatisés et modernes a entraîné une valeur de rendement plus élevée, une meilleure qualité de la fève et une variété d’autres avantages, qui devraient soutenir la croissance de la faba mondiale. marché des haricots pendant la période d’évaluation. De plus, dans le scénario actuel, les consommateurs se tournent rapidement vers le véganisme ou un régime végétarien à travers le monde, ce qui entraîne une augmentation significative de la demande de protéines végétales, ce qui stimulera la demande de fèves au cours de la période de prévision.

