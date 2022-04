Segmentation du marché des desserts glacés, demande, croissance, tendance, opportunité et prévisions jusqu’en 2028

Les desserts glacés sont essentiellement constitués de composés laitiers, de matières grasses végétales, couplés à un mélange de différentes saveurs et de fruits secs. L’augmentation de la tendance à consommer des desserts glacés chez les consommateurs après un repas en tant que produit digestif efficace stimule principalement la croissance du marché des desserts glacés. Le changement climatique est connu comme un autre facteur susceptible de créer une forte demande pour les desserts glacés, y compris la crème glacée et le yogourt glacé à l’échelle mondiale. De plus, l’augmentation du revenu disponible des consommateurs, ainsi que l’introduction de divers produits par les acteurs du marché dans le segment des desserts pour répondre aux choix d’un vaste groupe de consommateurs, stimulent le marché.

Le rapport vise à fournir un aperçu du marché des desserts glacés avec une segmentation détaillée du marché par type, catégorie, canal de distribution et géographie. Le marché mondial des desserts glacés devrait connaître une forte croissance au cours de la période de prévision. Le rapport fournit des statistiques clés sur l’état du marché des principaux acteurs du marché des desserts glacés et présente les principales tendances et opportunités du marché.

La liste des entreprises :

1. Baskin Robbins LLC

2. Glace Bassett

3. Marques Conagra, Inc.

4. Danone S.A.

5. Groupe Fonterra

6. General Mills, Inc.

7. La société Kellogg

8. London Dairy Co. Ltd.

9. Nestlé S.A.

10. Van’s International Foods, Inc.

Le marché mondial des desserts glacés est segmenté en fonction du type, de la catégorie et du canal de distribution. Sur la base du type, le marché des desserts glacés est segmenté en gâteaux, glaces, yaourts et autres. Le marché des desserts glacés sur la base de la catégorie est classé en sans sucre et conventionnel. Sur la base du canal de distribution, le marché mondial des desserts glacés est divisé en hypermarchés et supermarchés, magasins spécialisés, magasins en ligne et autres.

Le marché des desserts glacés a connu une croissance significative en raison de facteurs tels qu’une plus grande disponibilité de produits tels que les gâteaux, les glaces, les yaourts et autres. Les desserts glacés, tels que les glaces et les yaourts glacés, sont généralement consommés en collation. La crème glacée surgelée sans lactose est l’une des tendances émergentes qui devrait gagner du terrain sur le marché de la crème glacée dans les années à venir. L’innovation des produits menant à l’introduction de diverses nouvelles saveurs devrait stimuler la croissance du marché mondial des desserts glacés.

L’incorporation de prébiotiques et de probiotiques dans les yaourts et les nouveaux produits innovants tels que les glaces sans sucre attirent les clients soucieux de leur santé, ce qui devrait favoriser la croissance du marché mondial des desserts glacés. Cependant, les problèmes de santé croissants parmi les gens entravent la croissance de ce marché. La majorité des consommateurs préfèrent les options hypocaloriques, les alternatives végétaliennes et les produits sans produits laitiers comme option plus saine, affectant ainsi la croissance du marché. Néanmoins, avec la croissance constante de l’industrie agroalimentaire et de l’agriculture, il existe des opportunités pour les acteurs du marché d’investir sur ce marché.

