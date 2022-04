Segmentation du marché des chips de manioc, demande, croissance, tendance, opportunité et prévisions jusqu’en 2028

Copeaux de manioc fabriqués à partir des racines de la plante de manioc qui sont utilisées dans la fabrication de granulés de soga ou de sabudana. Ils sont riches en protéines et cuits au four, ce qui en fait des chips plus saines. Le manioc est connu pour être une bonne source de vitamine K, de protéines, ainsi que de minéraux importants comme le potassium, le cuivre, le magnésium, le fer, le zinc et le manganèse.

Le rapport vise à fournir un aperçu du marché des chips de manioc avec une segmentation détaillée du marché par catégorie, type, canal de distribution et géographie. Le rapport fournit des statistiques clés sur l’état du marché des principaux acteurs du marché des chips de manioc et présente les principales tendances et opportunités du marché.

La liste des entreprises :

1. Pomme de terre Pro

2. Aliments Kraft

3. Kellogs

4. Diamant

5. Moulins généraux

6. Nestlé

7. COMPAGNIE DE SOUPE CAMPBELL

8. Burts Potato Chips Ltd

9. Herr Aliments

10. Intersnack Group GmbH et Co. KG

Le rapport fournit un aperçu détaillé de l’industrie, y compris des informations qualitatives et quantitatives. Il fournit un aperçu et des prévisions du marché mondial en fonction de divers segments. Il fournit également des estimations de la taille du marché et des prévisions de l’année 2019 à 2028 en ce qui concerne cinq grandes régions, à savoir; Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique (APAC), Moyen-Orient et Afrique (MEA) et Amérique du Sud. Le marché des chips de manioc par région est ensuite sous-segmenté par pays et segments respectifs. Le rapport couvre l’analyse et les prévisions de 18 pays dans le monde, ainsi que la tendance actuelle et les opportunités qui prévalent dans la région.

Le rapport comprend également les profils des principales entreprises ainsi que leur analyse SWOT et leurs stratégies de marché sur le marché des chips de manioc. En outre, le rapport se concentre sur les principaux acteurs de l’industrie avec des informations telles que les profils d’entreprise, les composants et les services offerts, les informations financières des 3 dernières années, le développement clé au cours des cinq dernières années.

