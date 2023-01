Segmentation du marché de l’enseignement supérieur, part, portée future, statistiques commerciales, stratégie innovante et prévisions d’ici 2029

Data Bridge Market Research analyse que le marché mondial de l’enseignement supérieur était évalué à 30,93 milliards USD en 2021 et devrait atteindre la valeur de 36,7 milliards USD d’ici 2029, à un TCAC de 11,36 % au cours de la période de prévision. La demande d’éducation ouverte évolutive comprend des actifs, des outils et des pratiques qui utilisent un système de partage ouvert pour améliorer l’éducation et la viabilité dans les pays.

Le marché de l’enseignement supérieur a émergé au cours des deux dernières décennies et se développe rapidement. Les institutions privées et publiques, les ministères de l’éducation et les agences gouvernementales, les entreprises d’éducation et de test sont tous de plus en plus présents sur ce marché. Les établissements d’enseignement sont de plus en plus ouverts à l’intégration de composantes technologiques. La technologie de l’éducation joue un rôle important en permettant aux étudiants et aux éducateurs d’interagir et de profiter des opportunités d’apprentissage à venir. Sur le marché de l’enseignement supérieur, il existe une concurrence croissante entre les établissements d’enseignement supérieur publics et privés pour se concentrer sur les étudiants et les professeurs internationaux, ainsi que la participation d’universités internationales et de partenaires commerciaux pour la recherche, les associations et les fonds.

Analyse du marché de l’enseignement supérieur :

Ce rapport sur le marché de l’enseignement supérieur fournit des détails sur les nouveaux développements récents, la réglementation commerciale, l’analyse import-export, l’analyse de la production, l’optimisation de la chaîne de valeur, la part de marché, l’impact des acteurs du marché national et localisé, analyse les opportunités en termes de poches de revenus émergentes, les changements de marché réglementations, analyse stratégique de la croissance du marché, taille du marché, croissance du marché des catégories, niches et dominance des applications, approbations de produits, lancements de produits, expansions géographiques, innovations technologiques sur le marché. Pour obtenir plus d’informations sur le marché de l’enseignement supérieur, contactez Data Bridge Market Research pour un résumé d’analyste, notre équipe vous aidera à prendre une décision de marché éclairée pour atteindre la croissance du marché.

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché de l’enseignement supérieur sont:

Coursera (États-Unis)

edX (États-Unis)

Pluralsight (États-Unis)

Edureka (Inde)

Alison (Irlande)

Udacity (États-Unis)

Udemy (États-Unis)

Miríadax (Espagne)

Jigsaw Academy (Inde)

Simplilearn (États-Unis)

Université (Allemagne)

Intellipaat (Inde)

Edmodo (États-Unis)

FutureLearn (Royaume-Uni)

LinkedIn (États-Unis)

NovoEd (États-Unis)

Open2Study (Australie)

WizIQ (Inde)

Partage de compétences (États-Unis)

XuetangX (Chine)

Développement récent

VMware lancera des services de formation en Inde en juillet 2020. En Inde, les nouveaux services incluent la formation à l’infrastructure VMware Cloud on AWS. VMware Cloud on AWS est désormais disponible dans 14 régions du monde, suite à l’ajout de la région AWS APAC (Mumbai). Les nouveaux services aideront les clients à mettre en œuvre la plate-forme de cloud hybride en utilisant les meilleures pratiques .

L’édition étudiante de SAP Learning Hub sera disponible en juin 2020, selon SAP. La version améliorée a été publiée en collaboration avec les programmes SAP University Alliances et SAP Next-Gen . Le Learning Hub amélioré de SAP facilitera la collaboration de l’entreprise avec les universités et les instituts de recherche.

Dynamique du marché de l’enseignement supérieur :

Cette section traite de la compréhension des moteurs du marché, des avantages, des opportunités, des contraintes et des défis. Tout cela est discuté en détail comme ci-dessous:

Les progrès technologiques ainsi que l’augmentation des inscriptions d’étudiants

Des facteurs tels que l’augmentation des inscriptions d’étudiants, l’ internationalisation croissante du secteur de l’éducation, la personnalisation de la technologie et l’augmentation de la connectivité et du matériel devraient apparaître comme des facteurs importants accélérant la croissance du marché de l’enseignement supérieur.

Initiatives gouvernementales pour l’apprentissage numérique

croissante d’appareils informatiques personnels et d’ordinateurs, ainsi que diverses initiatives gouvernementales favorisant l’apprentissage numérique, exacerberont la croissance du marché de l’enseignement supérieur au cours de la période de prévision

Occasion:

Le mentorat et l’orientation personnelle des étudiants inscrits dans l’enseignement supérieur via des plateformes en ligne constituent une opportunité pour le marché de l’enseignement supérieur.

Contraintes:

Cependant, la croissance du marché est entravée par la complexité associée à l’adoption de l’informatique basée sur serveur.

Objectifs de l’étude sur l’enseignement supérieur:

Décrire les avancées les plus en vogue dans l’enseignement supérieur, promouvoir les actions et les stratégies employées par les acteurs les plus importants ;

Exploration des zones qui peuvent être anticipées pour trouver la croissance la plus rapide dans l’ intervalle de vaticination ;

Repenser les ouvertures pour les parties prenantes en mettant en relation les segments à forte croissance de leur activité Enseignement Supérieur ;

Pour déterminer et pronostiquer les résultats de la participation des clients, les mesures d’assiduité de l’enseignement supérieur, les secteurs verticaux et disséquer les différents facteurs macro et microéconomiques qui affectent la croissance de la demande ;

Pour obtenir une décision d’entreprise locale et accorder du poids à Donner et du matériel de marketing et Gagner une compréhension compétitive de tous les joueurs à la pointe de l’enseignement supérieur;

Pour décrire les acteurs cruciaux de la demande et donner une analyse relative fondée sur des aperçus commerciaux, des immolations de produits, la présence indigène, des programmes commerciaux, pour saisir l’arène concurrentielle ;

Exploration du type qui devrait réglementer exactement l’enseignement supérieur

Évaluer une multiplicité de perspectives avec cette demande avec l’aide de la discussion des cinq forces des deux gardiens ;

Pour suivre et examiner les progrès concurrentiels similaires aux combinaisons et adhésions, accords et contrats de l’enseignement supérieur

Segmentations du marché mondial de l’enseignement supérieur :

Matériel:

PC

Comprimés

Tableaux blancs interactifs

Projecteurs

Imprimantes

autres

Solutions :

Contenu et collaboration

Sécurité et conformité des données

Technologie des campus

Étudiant et cursus

Gestion des performances

Autres

Cours :

Arts

Économie

Ingénierie

Loi

La science

Autres

Type d’apprentissage :

Hors ligne

En ligne

Type de service:

Consultant

Mise en œuvre

Formation et accompagnement

Les utilisateurs finaux:

Universités d’État

Collèges communautaires

Collèges privés

Analyse / aperçu régional du marché de l’enseignement supérieur

Les pays couverts dans le rapport sur le marché de l’enseignement supérieur sont les États-Unis, le Canada et le Mexique en Amérique du Nord, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l’Italie, l’Espagne, la Turquie, le reste de l’Europe en Europe, la Chine, le Japon et l’Inde. , Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) dans la région Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, Reste du Moyen-Orient et L’Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA), le Brésil, l’Argentine et le reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud.

Table des matières : Marché mondial de l’enseignement supérieur

Partie 01 : Résumé exécutif

Partie 02: Portée du rapport sur le marché de l’enseignement supérieur

Partie 03 : Paysage du marché mondial de l’enseignement supérieur

Partie 04 : Dimensionnement du marché mondial de l’enseignement supérieur

Partie 05 : Segmentation du marché mondial de l’enseignement supérieur par produit

Partie 06 : Analyse des cinq forces

Partie 07 : Paysage client

Partie 08 : Paysage géographique

Partie 09 : Cadre de décision

Partie 10 : Moteurs et défis

Partie 11 : Tendances du marché

Partie 12 : Paysage des fournisseurs

Partie 13 : Analyse des fournisseurs

