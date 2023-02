Segmentation du marché de la robotique sous-marine par type, géographie et 8 036,40 millions USD – Data Bridge Market Research 

L’étude de marché Data Bridge a récemment publié une étude commerciale complète sur le » marché mondial de la robotique sous-marine » comprenant des données historiques, les tendances actuelles du marché, l’environnement futur des produits, les stratégies marketing, l’innovation technologique, les technologies à venir, les tendances ou opportunités émergentes et les progrès techniques dans le industrie connexe. Compétent et complet, ce rapport sur le marché de la robotique sous-marine met en lumière les moteurs primaires et secondaires, la part de marché, les segments principaux, le volume de ventes possible et l’analyse géographique.

Ce rapport d’étude de marché contient une analyse approfondie de la structure du marché ainsi que des prévisions des différents segments et sous-segments du marché. Un marché nombreux, des stratégies marketing, des tendances, des produits futurs et des opportunités croissantes sont pris en considération lors de l’étude du marché et de la préparation de ce rapport. Les principaux domaines couverts par le rapport sur la robotique sous-marine comprennent la définition du marché, la segmentation du marché, l’analyse concurrentielle et la méthodologie de recherche.

Data Bridge Market Research analyse que le marché mondial de la robotique sous-marine devrait atteindre 8 036,40 millions USD d’ici 2029. Les « véhicules télécommandés (ROV) » représentent le segment de type le plus important sur le marché respectif. Le rapport de marché organisé par l’équipe Data Bridge Market Research comprend une analyse approfondie par des experts, une analyse des importations / exportations, une analyse des prix, une analyse de la consommation de production et un scénario de chaîne climatique.

Analyse du marché de la robotique sous-marine :

Ce rapport sur le marché de la robotique sous-marine fournit des détails sur les nouveaux développements récents, la réglementation commerciale, l’analyse import-export, l’analyse de la production, l’optimisation de la chaîne de valeur, la part de marché, l’impact des acteurs du marché national et localisé, analyse les opportunités en termes de poches de revenus émergentes, les changements de marché réglementations, analyse stratégique de la croissance du marché, taille du marché, croissance du marché des catégories, niches et dominance des applications, approbations de produits, lancements de produits, expansions géographiques, innovations technologiques sur le marché. Pour obtenir plus d’informations sur le marché de la robotique sous-marine, contactez Data Bridge Market Research pour un résumé d’analyste, notre équipe vous aidera à prendre une décision de marché éclairée pour atteindre la croissance du marché.

La liste des principales entreprises opérant sur le marché de la robotique sous-marine comprend:

ATLAS ELECTRONICS GmbH,

Deep Ocean Engineering, Inc.,

General Dynamics Mission Systems, Inc.,

GROUPE ECA,

Ingénierie sous-marine internationale limitée,

Eddyfi, Phoenix International Holdings, Inc.,

Boeing,

Soil Machine Dynamics Ltd.,

MacArtney A/S, Oceaneering International, Inc.,

VideoRay LLC,

Saab AB, Forum Energy Technologies, Inc.,

TechnipFMC plc,

SOUS-MARIN 7,

Fugro,

SeaRobotics Corp.,

Rovco Ltd, Total Marine Technology Pty Ltd,

Teledyne Marine,

KONGSBERG,

Mitsui E&S Holdings Co., Ltd.,

Huntington Ingalls Industries, Inc.,

Deep Trekker inc.

Développement récent

En septembre 2019, General Dynamics Mission Systems, Inc. a lancé un nouvel UUV lors de l’événement Defence and Security Equipment International (DSEI), Bluefin-12. Cette machine étend la modularité et la capacité de livraison de la charge utile pour les opérations de l’utilisateur. La société visait à vendre cette machine à des fins d’étude de longue endurance sur le marché mondial de la robotique sous-marine. En janvier 2021, International Submarine Engineering Limited a mené et achevé avec succès la deuxième étape du projet de prototype de quai autonome. Dans le cadre de ce projet, la société tente de fournir une plate-forme permettant à un AUV de se verrouiller sur un quai tout en restant sous-marin de manière autonome. Cela permettra à l’AUV de recharger ses batteries et de télécharger les données pour les opérateurs tout en restant sous l’eau. L’entreprise envisage de vendre le même système à son client pour diverses applications

Facteurs clés:-

Utilisation croissante de la robotique sous-marine à des fins militaires et de sécurité

L’utilisation de véhicules sous-marins est en augmentation dans les forces militaires, navales et policières pour des opérations telles que la collecte de renseignements, la surveillance et la reconnaissance (ISR), la lutte contre les mines, l’inspection et l’identification, l’océanographie et la livraison de charges utiles. Cette utilisation croissante des ROV et des AUV devrait stimuler le marché mondial de la robotique sous-marine.

Utilisation croissante des ROV dans les industries pétrolières et gazières

Les fonctions croissantes des ROV au fil des ans, principalement en raison des progrès technologiques et de la nécessité de rechercher et d’explorer davantage de réserves offshore de pétrole et de gaz, devraient stimuler la croissance du marché mondial de la robotique sous-marine.

Demande croissante d’AUV pour l’exploration sous-marine et la recherche scientifique

Plusieurs véhicules fonctionnent avec succès dans les industries offshore et les sciences océanographiques appliquées et académiques, mais la disponibilité de ces AUV à un tarif justifiable pour le service qu’ils offrent est un facteur primordial.

Demande croissante de robotique sous-marine pour les opérations de recherche, de sauvetage et de réparation

Le développement constant de véhicules sous-marins en fonction des exigences requises dans des opérations telles que la recherche et le sauvetage et la réparation sous-marine dans des endroits éloignés et dans des conditions hostiles stimule la demande de ROV, qui devrait agir comme un moteur pour le marché mondial de la robotique sous-marine.

Segmentation du marché mondial de la robotique sous-marine :

Taper

Véhicules télécommandés (ROV)

Véhicule sous-marin autonome (AUV)

Profondeur de travail

Peu profond

Eaux profondes

Eaux ultra profondes

Type de tâche

Observation

Enquête

Inspection

Construction

Intervention

Enterrement et tranchées

Autres

Profondeur

Moins de 1000 Mts

1000 Mt à 5000 Mt

Plus de 5000 mètres

Composant

Lumière

Appareil photo

Cadre

Propulseurs

Attaches

Commandes du pilote

Application

Pétrole et gaz

Exploration commerciale

Défense et Sécurité

Recherche scientifique

Autres

Analyse régionale pour le marché mondial des chaises de jeu :

APAC (Japon, Chine, Corée du Sud, Australie, Inde et reste de l’APAC ; le reste de l’APAC est en outre segmenté en Malaisie, Singapour, Indonésie, Thaïlande, Nouvelle-Zélande, Vietnam et Sri Lanka)

Europe (Allemagne, Royaume-Uni, France, Espagne, Italie, Russie, reste de l’Europe ; le reste de l’Europe est ensuite segmenté en Belgique, Danemark, Autriche, Norvège, Suède, Pays-Bas, Pologne, République tchèque, Slovaquie, Hongrie et Roumanie)

Amérique du Nord (États-Unis, Canada et Mexique)

Amérique du Sud (Brésil, Chili, Argentine, Reste de l’Amérique du Sud)

MEA (Arabie Saoudite, Émirats Arabes Unis, Afrique du Sud)

La section pays du rapport fournit également des facteurs individuels ayant un impact sur le marché et des modifications de la réglementation du marché qui ont un impact sur les tendances actuelles et futures du marché. Des points de données tels que l’analyse de la chaîne de valeur en aval et en amont, les tendances techniques, l’analyse des cinq forces de Porter et les études de cas sont quelques-uns des indicateurs utilisés pour prévoir le scénario de marché pour chaque pays. En outre, la présence et la disponibilité des marques mondiales et les défis auxquels elles sont confrontées en raison de la concurrence importante ou rare des marques locales et nationales, de l’impact des tarifs intérieurs et des routes commerciales sont pris en compte tout en fournissant une analyse prévisionnelle des données nationales.

Questions clés auxquelles répond cette étude

Territoire susceptible de connaître une forte augmentation de la croissance du TCAC et de l’année ?

Quelle région géographique aurait une meilleure demande de produits/services ?

Quelle opportunité le territoire émergent offrirait-il aux entrants établis et nouveaux sur ce marché ?

Analyse du côté des risques liés aux prestataires de services ?

Qu’est-ce qui rend ce marché faisable pour un investissement à long terme ?

Connaître les domaines de la chaîne de valeur où les acteurs peuvent créer de la valeur ?

Comment les facteurs influençant la demande de cette industrie dans les prochaines années?

Quelle est l’analyse de l’impact des différents facteurs sur la croissance mondiale de ce marché ?

Quelles stratégies des grands acteurs les aident à acquérir des parts de marché matures ?

Comment la technologie et l’innovation centrée sur le client apportent de grands changements sur ce marché ?

Table des matières : Marché mondial de la robotique sous-marine

Chapitre 1 : Présentation du marché

Chapter 2: Global Underwater Robotics Market analysis

Chapter 3: Regional analysis of the Underwater Robotics industry

Chapter 4: Market segmentation based on types and applications

Chapter 5: Revenue analysis based on types and applications

Chapter 6: Market share

Chapter 7: Competitive Landscape

Chapter 8: Drivers, Restraints, Challenges, and Opportunities

Chapter 9: Gross Margin and Price Analysis

