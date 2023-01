Segmentation du marché de la réalité augmentée (AR) et de la réalité mixte (MR) en Amérique du Nord, part, portée future, statistiques commerciales, stratégie innovante et prévisions d’ici 2029

Data Bridge Market Research analyse que le marché nord-américain de la réalité augmentée (AR) et de la réalité mixte (MR) devrait atteindre une valeur de 237 378,41 millions USD d’ici 2029, à un TCAC de 50,8 % au cours de la période de prévision. Le segment du matériel représente le plus grand segment de composants sur le marché de la réalité augmentée (AR) et de la réalité mixte (MR) en Amérique du Nord. Le rapport sur le marché de la réalité augmentée (AR) et de la réalité mixte (MR) en Amérique du Nord couvre également l’analyse des prix, l’analyse des brevets et les avancées technologiques en profondeur.

La réalité augmentée et la réalité mixte ont apporté un nouveau changement à la numérisation. Il est maintenant devenu plus facile de découvrir le monde réel en définissant différentes conditions environnementales. La réalité augmentée et la réalité mixte ont un large éventail d’applications, la croissance du marché a fortement augmenté à mesure que l’utilisation de la réalité augmentée et de la réalité mixte est devenue populaire dans les simulateurs de conduite. La réalité augmentée et la réalité mixte fournissent au conducteur un véritable sens de la route, des conditions de conduite, des manuels de la voiture et du trafic routier qui aident à éviter les accidents au stade initial de l’apprentissage et préparent les conducteurs à diverses situations. Ces attributs ont conduit à une utilisation accrue de la réalité augmentée et de la réalité mixte dans la défense et l’aérospatiale également. Le personnel de l’armée l’utilisait pour s’entraîner dans diverses conditions telles que le saut en parachute, le sous-marin, les situations de combat et la conduite dans diverses conditions environnementales.

Analyse du marché de la réalité augmentée (AR) et de la réalité mixte (MR) en Amérique du Nord :

Ce rapport sur le marché de la réalité augmentée (AR) et de la réalité mixte (MR) en Amérique du Nord fournit des détails sur les nouveaux développements récents, la réglementation commerciale, l’analyse des importations-exportations, l’analyse de la production, l’optimisation de la chaîne de valeur, la part de marché, l’impact des acteurs du marché nationaux et localisés, analyses opportunités en termes de poches de revenus émergentes, de modifications de la réglementation du marché, d’analyse stratégique de la croissance du marché, de la taille du marché, de la croissance du marché des catégories, des niches et de la domination des applications, des approbations de produits, des lancements de produits, des expansions géographiques, des innovations technologiques sur le marché. Pour obtenir plus d’informations sur le marché de la réalité augmentée (AR) et de la réalité mixte (MR) en Amérique du Nord, contactez Data Bridge Market Research pour un résumé d’analyste, notre équipe vous aidera à prendre une décision de marché éclairée pour atteindre la croissance du marché.

Les principaux acteurs opérant sur le marché nord-américain de la réalité augmentée (AR) et de la réalité mixte (MR) comprennent:

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché de la réalité augmentée (AR) et de la réalité mixte (MR) en Amérique du Nord sont HP Development Company, LP, HTC Corporation, Autodesk Inc., Barco, Intel Corporation, PTC, Seiko Epson Corporation, Ultraleap Limited, ASUSTek Computer Inc., Dell, Google (filiale d’Alphabet Inc.), Sony Corporation, Lenovo, Microsoft, SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD., Panasonic Corporation, RealWear , Inc., Magic Leap, Inc., EON Reality et TeamViewer entre autres.

DEVELOPPEMENTS récents

En avril 2021, Microsoft a annoncé un contrat du Pentagone avec l’armée américaine pour des casques de réalité augmentée pour les soldats d’une valeur de 21,88 milliards de dollars. Cet HoloLens offrira aux soldats une visibilité plus efficace, une vision nocturne de nouvelle génération et une connaissance de la situation pour toute guerre. Cela a également aidé l’entreprise à transcender les frontières traditionnelles de l’espace et du temps dans le domaine de la RA, élargissant ainsi ses produits sur le marché.

En juillet 2021, SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD. élargi ses offres sans contact pour les consommateurs avec un nouveau service activé par la réalité augmentée (RA) pour ses produits phares. Grâce à cela, les consommateurs peuvent faire l’expérience virtuelle d’un produit chez eux, vérifier les dimensions du produit et faire une sélection éclairée avec le service AR. Cela a également aidé l’entreprise à élargir son portefeuille de produits sur le marché de la réalité augmentée

Segmentation du marché de la réalité augmentée (AR) et de la réalité mixte (MR) en Amérique du Nord :

Par composant

Matériel

Logiciel

Prestations de service

Par modèle de déploiement

Sur site

Nuage

Par canal de distribution

Hors ligne

En ligne

Par type d’appareil

Bureau

Affichage tête haute

Visiocasque

Projecteur et mur d’affichage

Dispositifs de suivi des gestes

Par technologie

Réalité Augmentée Mobile

Technologie basée sur le moniteur

Technologie basée sur l’œil proche

Par application

Banque, services financiers et assurances (BFSI)

Optimisation du flux de travail

Collaboration marketing

2D et 3D améliorés

Visualisations

Modélisation 3D

Documentation

La navigation

Par utilisateur final

Banque, services financiers et assurances (BFSI)

Commerce de détail et commerce électronique

Informatique et Télécommunication

Automobile

Aéronautique et Défense

Soins de santé

Animation

Voyage et tourisme

Énergie

Médias et divertissement

Éducation

Construction

Jeux et sports

Bancaire

Autres

Analyse au niveau du pays du marché de la réalité augmentée (AR) et de la réalité mixte (MR) en Amérique du Nord

Les pays couverts par le rapport sur le marché de la réalité augmentée (AR) et de la réalité mixte (MR) en Amérique du Nord sont les États-Unis, le Canada et le Mexique. Les États-Unis devraient dominer le marché de la réalité augmentée (AR) et de la réalité mixte (MR) en Amérique du Nord et devraient connaître la croissance la plus rapide en Amérique du Nord en raison de la croissance continue du lieu de travail numérique et de la main-d’œuvre mobile. De plus, les États-Unis ont été extrêmement réactifs à l’adoption des dernières avancées technologiques au sein des entreprises, ce qui propulse la croissance du marché.

La section pays du rapport fournit également des facteurs individuels ayant un impact sur le marché et des changements dans la réglementation du marché qui ont un impact sur les tendances actuelles et futures du marché. Les points de données tels que l’analyse de la chaîne de valeur en aval et en amont, les tendances techniques et l’analyse des cinq forces de Porter, les études de cas sont quelques-uns des indicateurs utilisés pour prévoir le scénario de marché pour chaque pays. En outre, la présence et la disponibilité des marques nord-américaines et les défis auxquels elles sont confrontées en raison de la concurrence importante ou rare des marques locales et nationales, de l’impact des tarifs intérieurs et des routes commerciales sont pris en compte tout en fournissant une analyse prévisionnelle des données du pays.

Table des matières: Marché de la réalité augmentée (AR) et de la réalité mixte (MR) en Amérique du Nord

Introduction Segmentation du marché Résumé Aperçus premium Aperçu du marché Marché de la réalité augmentée (AR) et de la réalité mixte (MR) en Amérique du Nord, par types Marché de la réalité augmentée (AR) et de la réalité mixte (MR) en Amérique du Nord, par application Marché de la réalité augmentée (AR) et de la réalité mixte (MR) en Amérique du Nord, par utilisateur final Marché de la réalité augmentée (AR) et de la réalité mixte (MR) en Amérique du Nord, paysage des entreprises Analyse SWOT Profil de l’entreprise Questionnaire Rapports connexes

