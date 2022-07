Segmentation du marché de la poussière intelligente, analyse de l’industrie par production, consommation, revenus et taux de croissance d’ici 2028

La taille du marché mondial de la poussière intelligente a atteint 430,5 millions USD en 2020 et devrait enregistrer un TCAC de 9,9 % au cours de la période de prévision, selon les dernières analyse par Emergen Research.

Les progrès croissants de la poussière intelligente basée sur la nanotechnologie devraient augmenter la croissance des revenus du marché au cours de la période de prévision. En outre, le déploiement accru d’appareils anti-poussière intelligents dans les applications de bureau et la forte demande de technologie anti-poussière intelligente dans les usines de fabrication devraient continuer à stimuler la croissance des revenus du marché mondial de la poussière intelligente au cours de la période de prévision. Les dispositifs anti-poussière intelligents préprogrammés fonctionnent sans intervention humaine. Ceux-ci peuvent être facilement positionnés dans des endroits étroits et difficiles d’accès en raison de leur petite taille et de leur légèreté. Ces appareils peuvent capturer des informations détaillées dans divers contextes et se sont avérés extrêmement utiles dans un large éventail d’initiatives de recherche. Diverses industries manufacturières ont mis en œuvre des technologies de petits capteurs pour surveiller le fonctionnement des machines dans une usine ou une installation. Les raffineries, les usines chimiques et les mines de minéraux sont des exemples de domaines où les réseaux de capteurs existants peuvent être mis à jour vers la poussière intelligente pour une surveillance continue. La technologie de poussière intelligente est également utilisée dans les grandes organisations de biens de consommation à des fins de suivi. Il peut être utilisé pour améliorer le contrôle et la sécurité des stocks en surveillant à distance les produits.

Le rapport propose une analyse approfondie de la taille, de la part de marché et de la croissance du marché et son estimation au cours des années de prévision sur la base de la crise du COVID-19. Le rapport examine la récente crise du COVID-19 et son impact sur le marché mondial. Le rapport explore l’impact actuel et futur de la pandémie et donne un aperçu du scénario de marché post-pandémique.

Quelques faits saillants du rapport

Le segment des diagnostics médicaux devrait se développer à un TCAC de revenus considérablement rapide au cours de la période de prévision en raison de l’application croissante de la poussière intelligente neurale pour la surveillance des activités électriques dans les nerfs et les muscles.

Le segment de l’agriculture devrait enregistrer un taux de croissance des revenus considérablement robuste au cours de la période de prévision en raison de l’utilisation croissante de la technologie de poussière intelligente dans les applications et les domaines liés à l’agriculture. Une surveillance continue de la nutrition des cultures ainsi que de l’arrosage, de la fertilisation et de la lutte antiparasitaire peut être réalisée à l’aide de cette technologie. Les informations recueillies peuvent contribuer à améliorer le rendement et la qualité des cultures. Les systèmes de poussière intelligents sont également utilisés dans l’agriculture pour enregistrer les conditions du sol, y compris le pH, la fertilité et les infestations de micro-organismes, qui sont tous importants pour la croissance des plantes.

Le rapport propose une analyse complète du marché mondial de la poussière intelligente à l’échelle mondiale et régionale et propose une prévision du marché sur 8 ans. Le rapport fournit une couverture étendue des moteurs du marché, des contraintes, des limites, des perspectives de croissance, des menaces, des opportunités et des tendances actuelles et émergentes du marché. Le rapport propose également une analyse approfondie des acteurs du marché ainsi que leur aperçu des activités, leur portefeuille de produits, leurs avancées technologiques, leurs plans d’expansion, leur situation financière et leur position mondiale. Il met également en lumière les collaborations dans le paysage concurrentiel, telles que les fusions et acquisitions, les coentreprises, les collaborations, les lancements de produits, les promotions de marques, les accords d’entreprise et gouvernementaux, les accords de licence, etc.

Les principales entreprises décrites dans le rapport Smart Dust incluent :

Defendec Ltd., Crossbow Technology, Inc., Hitachi, Ltd., Cisco Systems, Inc., International Business Machines Corporation, Cleverciti Systems GmbH, Valarm LLC, Betabatt, Inc., CubeWorks, Inc. et Streetline, Inc.

Le rapport couvre en outre une analyse SWOT complète et l’analyse des cinq forces de Porter pour offrir une compréhension complète du paysage concurrentiel et du scénario de chaque acteur du marché. Le rapport fournit également une analyse approfondie des applications et des types de produits proposés sur le marché.

Emergen Research a segmenté la poussière intelligente mondiale sur la base des composants, de l’application, de l’utilisation finale et région :

Perspectives des composants (chiffre d’affaires, millions USD ; 2018-2028)

Capteurs

Transmission optique active Diode laser Systèmes microélectromécaniques (MEMS) Miroir d’orientation de faisceau

Transmission optique passive Rétroréflecteur de cube en coin (CCR)

Récepteur optique Photodétecteur

E/S analogiques

Traitement du signal Traitement numérique du signal ( DSP) Micro-contrôleur

contrôle

Source d’alimentation Cellules solaires Batteries à couches épaisses

Robots

Autres

Perspectives d’application (Revenus, millions USD ; 2018-2028)

Surveillance à distance

Automatisation industrielle

Infrastructure urbaine

Gestion des stocks

Diagnostics médicaux

Sécurité des déplacements

Exploration de l’espace

Autres

Perspectives d’utilisation finale (Revenus, Millions USD ; 2018-2028)

Santé

Gouvernement

Aéronautique et défense

Transport et logistique

Fabrication

Agriculture

Voyage et tourisme

Ot Hers

Analyse régionale :

L’analyse régionale comprend une étude approfondie des régions géographiques clés pour mieux comprendre le marché et fournir une analyse précise. L’analyse régionale couvre l’Amérique du Nord, l’Amérique latine, l’Europe, l’Asie-Pacifique, le Moyen-Orient et l’Afrique. L’analyse régionale couvre l’analyse des segments de marché clés, y compris les revenus, le TCAC, l’importation / exportation, le rapport de l’offre et de la demande, le rapport de production et de consommation, l’analyse de la chaîne industrielle et la dynamique du marché dans chaque région des zones géographiques.

