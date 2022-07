Segmentation du marché de la fibre de verre, analyse de l’industrie par production, consommation, chiffre d’affaires et taux de croissance d’ici 2027

Le marché mondial de la fibre de verre devrait atteindre 15,79 milliards USD d’ici 2027, selon une analyse actuelle d’Emergen Research. Cette croissance du marché peut être attribuée à la demande croissante de toits et de murs de bâtiments isolés. Le faible gradient de distribution de chaleur et la nature non conductrice de la fibre de verre, qui la rendent appropriée pour une utilisation dans la construction de toits et de murs isolés, ont stimulé le marché de la fibre de verre. L’utilisation intensive de composites de fibre de verre dans diverses industries, telles que la chimie et la pétrochimie, le pétrole et le gaz, les pâtes et papiers, le forage en mer, l’exploitation minière et minérale, les déchets et les eaux usées, la transformation des métaux et les industries de transformation des aliments, contribue au marché de la fibre de verre. Un facteur clé qui stimule le marché est que les composites en fibre de verre sont hautement personnalisables et qu’ils offrent plusieurs avantages par rapport aux matériaux traditionnels.

Le rapport est mis à jour avec la crise du COVID-19 et son impact ultérieur sur le scénario économique. La crise a entraîné un changement radical du paysage économique au niveau mondial. Le rapport fournit également une étude sur l’impact du COVID-19 sur la taille du marché et l’impact présent et futur de la pandémie de COVID-19.

Points saillants du rapport

En août 2020, Owens Corning a annoncé une nouvelle gamme de produits appelée isolation FOAMULAR®NGX . L’agent gonflant exclusif de cette nouvelle gamme de produits en mousse de polystyrène extrudé (XPS) offre une réduction de 90 % du potentiel de réchauffement global (PRG), sans sacrifier les performances du produit.

Le segment de la laine de verre détenait la plus grande part de marché de 33,5 % en 2019. L’augmentation des dépenses pour les projets de construction en cours dans les économies développées et en développement a entraîné une augmentation de la demande de laine de verre.

Le segment des composites devrait se développer au TCAC le plus rapide de 5,0 % au cours de la période de prévision. La nature non conductrice et le gradient de distribution de chaleur plus faible de la fibre de verre contribuent à en faire un excellent isolant électrique. En outre, il permet d’économiser de l’énergie et de réduire les factures de services publics, ce qui a accru l’utilisation des composites en fibre de verre dans l’industrie de la construction et des infrastructures.

Le rapport vise à fournir une analyse déterminante de la concurrence sur le marché pour aider l'utilisateur à effectuer une analyse commerciale essentielle. Les portefeuilles complets des principales entreprises, y compris leur capacité de production, leur part et leur taille de revenus, leur marge brute, leur chiffre d'affaires et leur marge, leur taux de croissance, ainsi que leurs stratégies commerciales et leurs développements technologiques, ont été discutés dans le rapport.

Les entreprises opérant sur le marché et décrites dans le rapport incluent les principaux acteurs du marché :

TAISHAN FIBERGLASS INC. (CTG), Owens Corning, Nippon Electric Glass Co., LTD., Binani 3B-The Fiberglass Company, China Jushi Co., Ltd. ., Taiwan Glass Ind Corp., PFG Fiber Glass (Kunshan) Co., Ltd., Johns Manville Corp., Knauf Insulation et AGY Holding Corp.

L’étude de recherche se concentre également sur une analyse complète des tendances du marché, des facteurs moteurs et des contraintes affectant la croissance du marché, et des opportunités de développement et d’expansion des entreprises.

Le rapport examine en outre en détail la segmentation du marché en fonction des types et des applications.

Emergen Research a segmenté le marché mondial de la fibre de verre en fonction du type, de l’application, de l’utilisation finale et de la région :

Type Outlook (Revenu, USD Billion ; 2017-2027)

Roving

Glass Wool

Chopped Strands

Yarn

Others

Application Outlook (Revenu, USD Billion ; 2017-2027)

Composites

Insulation

End-use Outlook (Revenu, USD Billion; 2017-2027)

Wind Energy

Automobiles

Aerospace

Building & Construction

L’étude de recherche sur le marché mondial de la fibre de verre fournit une évaluation complète et détaillée de ce marché et fournit une évaluation précise des tendances du marché telles que les estimations et les parts de revenus, la valeur marchande actuelle, la valorisation future du marché et la taille du marché au cours des années de prévision. Le rapport se concentre sur l’évaluation du marché donné dans les grandes régions et les pays inclus dans ces régions. Le rapport fournit des détails sur le marché en tenant compte du paysage géographique qui comprend l’Amérique du Nord, l’Amérique latine, l’Asie-Pacifique, l’Europe, le Moyen-Orient et l’Afrique.

Principaux avantages du rapport Fibre de verre :

Le rapport examine en détail la dynamique changeante du paysage concurrentiel

Le rapport fournit des perspectives futuristes détaillées sur les facteurs qui stimulent la croissance du marché et les limites affectant la croissance du marché

Le rapport donne une analyse complète de la dynamique changeante du marché en raison du scénario actuel

Le rapport comprend une prévision détaillée pour les années 2019-2027

Le rapport fournit des informations précieuses sur les tendances clés de la croissance du marché et la compétence monétaire dans le calendrier des prévisions

Le rapport fournit également une analyse détaillée de la consommation et de la valeur marchande en fonction de chaque zone géographique. Le rapport vise à fournir des informations utiles qui pourraient aider à formuler de nouvelles stratégies commerciales et des plans d’expansion. Une analyse SWOT est également proposée dans ce rapport. Les résultats et les conclusions de la recherche sont présentés sous forme de graphiques, de tableaux, de graphiques et de figures détaillés.

Merci d’avoir lu notre rapport. La personnalisation de ce rapport est disponible en fonction des besoins des clients. Pour toute autre question ou information concernant ce rapport, veuillez nous contacter et notre équipe vous fournira des solutions de recherche optimales.

