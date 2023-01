Accueil/ Se proyecta que el mercado de hornos tostadores crezca a una tasa de crecimiento del 5,60% durante el período de pronóstico de 2022 a 2029

Se proyecta que el mercado de hornos tostadores crezca a una tasa de crecimiento del 5,60% durante el período de pronóstico de 2022 a 2029 Los principales actores que operan en el mercado de hornos tostadores incluyen APW Wyott, Hatco Corporation, Star Manufacturing, Waring Commercial, Toastmasters International., Hamilton Beach Brands, Inc., KitchenAid, Cuisinart., BLACK+DECKER Inc., West Bend y Walmart. , Dualit Limited, De'Longhi Appliances Srl, Rosewill, Inc., Panasonic Corporation, Robert Bosch GmbH, SMEG SpA, Brandt, Moulinex y Breville USA, Inc.