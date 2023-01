Accueil/ Se espera que el mercado de tacos de billar sea testigo de un crecimiento de la industria a una tasa del 3,8% durante el período de pronóstico de 2022 a 2029.

Se espera que el mercado de tacos de billar sea testigo de un crecimiento de la industria a una tasa del 3,8% durante el período de pronóstico de 2022 a 2029. Los principales actores que operan en el mercado de tacos de billar incluyen AHamson Inc, Zhejiang Jianying Billiards Co.ltd, Predator Group, Wiraka Pte Ltd, XingPai, Centurelli P.IVA, Ozone Billiards., Action Billiard Cues, FURY, Predator Group., Actualmente Magento , Inc., Falcon Cue Ltd., Omin, Palko Services y Miki Co., Ltd. etcétera.