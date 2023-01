Accueil/ Se espera que el mercado de repelentes de insectos usados ​​en el cuerpo crezca a una tasa de crecimiento del 9,70% durante el período de pronóstico 2022 a 2029

Los principales actores que operan en el mercado de repelentes de insectos corporales incluyen Reckitt Benckiser Group PLC, Godrej Consumer Products Ltd., SC Johnson and Son, Inc., Spectrum Brands Holdings Inc., Honasa Consumer Pvt Ltd. y First Step Digital Pvt Ltd. hay ., Quantum, Inc., Dabur International, Enesis Group and Homes LLC., Henkel AG and Co. KGaA, Corporación HEMCO, MERCI, sro, etc.