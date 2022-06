Scintillateurs inorganiques Aperçu du marché, expériences, recherche, analyse, évolutions, fermentation et prévisions jusqu’en 2028

marché des scintillateurs inorganiques fournit un résumé systématique de l’étude du marché et de son influence sur l’industrie. Des sources très fiables telles que des sites Web, des rapports annuels d’entreprises, des revues et autres ont été utilisées pour extraire les informations nécessaires à la production de ce rapport d’analyse de marché. Ce rapport comprend également des données historiques, les tendances actuelles du marché, l’environnement, l’innovation technologique, les technologies à venir et les progrès techniques dans l’industrie connexe. Le rapport de marché comprend une évaluation complète des perspectives de croissance et des restrictions du marché. Le rapport sur les scintillateurs inorganiques aidera à prendre une décision concernant le marché.

Les principaux sujets tels que la définition du marché, la segmentation du marché, l’analyse concurrentielle et la méthodologie de recherche sont étudiés en détail dans le rapport Scintillateurs inorganiques à grande échelle. Il fournit également la liste des principaux concurrents ainsi que les informations stratégiques et l’analyse des principaux facteurs influençant l’industrie de la santé. De plus, les données statistiques couvertes dans ce rapport de marché sont interprétées à l’aide des outils les plus établis tels que l’analyse SWOT et l’analyse des cinq forces de Porter. Ce rapport d’activité permet de prospérer sur le marché concurrentiel en donnant une connaissance des demandes, des préférences, des attitudes des consommateurs et de leurs goûts changeants concernant le produit spécifique. Les scintillateurs inorganiques constituent le rapport d’étude de marché prometteur et le plus approprié pour les clients.

Les principaux acteurs clés opérant sur le marché des scintillateurs inorganiques comprennent :

Saint-Gobain

Dynasil Corporation

Hamamatsu Photonics KK

Hitachi Ltd

Rexon Components, Inc

Detec

TOSHIBA MATERIALS CO., LTD.

SCINTACOR

Epic Crystal Co., Ltd

Alpha Spectra, Inc.

Shanghai SICCAS High Technology Corporation

NIHON KESSHO KOGAKU

Segmentation du marché des scintillateurs inorganiques: –

Par types :

iodure de sodium (NAI), iodure de césium (CSI), oxyorthosilicate de lutétium (LSO) et oxyorthosilicate de lutétium-yttrium (LYSO), germanate de bismuth (BGO), etc…

Par application :

imagerie médicale, médecine nucléaire, radioprotection, exploration pétrolière, industrie de transformation, sciences de la vie et autres

Analyses et aperçus clés du marché :

Le marché des scintillateurs inorganiques devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision de 2021 à 2028. Data Bridge Market Research analyse que le marché croît avec un TCAC de 6,3 % au cours de la période de prévision de 2021 à 2028 et devrait atteindre 485,99 USD. millions d’ici 2028 contre 301,22 millions USD en 2020. La demande croissante de scintillateurs inorganiques dans les pays en développement et les maladies chroniques, en particulier le cancer, sont les principaux moteurs du marché. Cependant, l’augmentation des risques professionnels freine la croissance du marché. Les avantages avantageux des scintillateurs inorganiques et leur utilisation croissante dans les instruments médicaux donnent à l’acteur du marché une opportunité d’augmenter la croissance du marché. Cependant, la difficulté et les risques liés à la manipulation des produits chimiques et des radiations constituent un grand défi.

Portée du marché mondial des scintillateurs inorganiques et taille du marché

Le marché mondial des scintillateurs inorganiques est classé en quatre segments notables basés sur le matériau de scintillation, le type, l’application et l’utilisateur final.

Sur la base du matériau de scintillation, le marché mondial des scintillateurs inorganiques est segmenté en iodure de sodium (NAI), iodure de césium (CSI), oxyorthosilicate de lutétium (LSO) et oxyorthosilicate de lutétium-yttrium (LYSO), germanate de bismuth (BGO), fluorure de baryum, tungstate de plomb (PBWO4), tungstate de cadmium (CDWO4), bromure de cérium (CEBR3), bromure de lanthane (LABR3), orthosilicate de gadolinium (GSO), grenat d’yttrium et d’aluminium YAG (CE), oxysulfure de gadolinium (GOS) et autres matériaux de scintillation. En 2021, le segment de l’iodure de sodium devrait dominer le marché. Il a un rendement lumineux considérable correspondant à une efficacité de scintillation d’environ 13 %, donnant des résultats précis.

Sur la base du type, le marché mondial des scintillateurs inorganiques est segmenté en halogénures alcalins, composés d’oxyde et métaux de terres rares. En 2021, le segment des halogénures alcalins devrait dominer le marché car il possède la propriété d’activité la plus pure et détecte facilement les neutrons.

Sur la base des applications, le marché mondial des scintillateurs inorganiques est segmenté en imagerie médicale, médecine nucléaire, radioprotection, exploration pétrolière, industrie de transformation, sciences de la vie et autres. En 2021, le segment de l’imagerie médicale devrait dominer le marché en raison de la manière meilleure et efficace d’utiliser les rayons X ou les rayons gamma.

Sur la base des utilisateurs finaux, le marché mondial des scintillateurs inorganiques est segmenté en soins de santé, sécurité intérieure et définitions, centrales nucléaires, applications industrielles et autres. En 2021, le segment de la santé devrait dominer le marché en raison de la demande croissante de scintillateurs inorganiques dans les équipements de santé.

Table des matières: marché mondial des scintillateurs inorganiques

1 Introduction

2 Segmentation du

marché 3 Aperçu du marché

4 Résumé

5 Insights Premium

6 Marché mondial des scintillateurs inorganiques, par type

7 Marché mondial des scintillateurs inorganiques, par type de tumeur

8 Marché mondial des scintillateurs inorganiques, par application

9 Marché mondial des scintillateurs inorganiques, par utilisateur final

0 Global Marché des scintillateurs inorganiques, par géographie

11 Marché mondial des scintillateurs inorganiques, paysage de l’

entreprise 12 Profils d’entreprise

13 Rapports connexes

Quelles sont les opportunités de marché, les risques de marché et les aperçus du marché du marché Scintillateurs inorganiques?

Qui sont les distributeurs, commerçants et marchands sur le marché Scintillateurs inorganiques?

Quelle est l’analyse des ventes, des revenus et des prix des principaux fabricants du marché Scintillateurs inorganiques ?

Quelles sont les opportunités et les menaces du marché des scintillateurs inorganiques auxquelles sont confrontés les fournisseurs mondiaux du marché des scintillateurs inorganiques?

Quels sont les principaux facteurs qui animent l’industrie mondiale des scintillateurs inorganiques?

Quels sont les meilleurs acteurs de l’industrie des scintillateurs inorganiques?

Quelle est l’analyse des ventes, des revenus et des prix par type, application du marché Scintillateurs inorganiques ?

Quelles sont les ventes régionales, les revenus et l’analyse des prix pour le marché Scintillateurs inorganiques?

