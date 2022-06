Scénarios futurs du marché des systèmes lasers industriels, croissance et perspectives analytiques 2030

Selon le Market Statsville Group (MSG), la taille du marché mondial de la cornée artificielle et des implants cornéens était de 384,5 millions USD en 2021 et devrait atteindre 706,4 millions USD d’ici 2030 , enregistrant un TCAC de 7,9 % de 2022 à 2030. Le marché de la cornée et des implants cornéens devrait connaître une croissance substantielle à l’avenir, tiré par l’augmentation de la population gériatrique et l’augmentation de la prévalence des maladies oculaires. De plus, une augmentation de la prévalence des troubles oculaires et des initiatives gouvernementales pour contrôler la déficience visuelle stimuleront la croissance du marché. Cependant, le coût élevé des appareils d’ophtalmologie et des interventions chirurgicales devrait freiner la croissance du marché au cours de la période de prévision.

Environ 10 millions de personnes dans le monde souffriraient de cécité cornéenne. Par conséquent, l’augmentation de l’incidence de la cécité cornéenne est le principal facteur qui stimule la croissance du marché des implants de cornée artificielle. De plus, le manque de disponibilité de donneurs de cornée humaine est responsable de la croissance robuste du marché. De plus, à mesure que le nombre de cas de traumatismes augmente, le risque de blessure aux yeux augmente également, propulsant le marché vers l’avant. Le risque de régénération nerveuse après une greffe de cornée d’un donneur humain est faible, alors que le risque de régénération nerveuse après un implant de cornée biosynthétique est élevé.

Définition du marché mondial de la cornée artificielle et des implants cornéens

Une greffe de cornée, c’est quand une cornée trouble est remplacée par une cornée de donneur claire. Les personnes qui ont fait don de leurs yeux au profit d’autrui sont appelées tissus de donneur. Dans les banques d’yeux, les cornées du donneur utilisées dans les greffes sont conservées fraîches. De plus, la cornée artificielle est une option pour les patients transplantés qui ne peuvent pas tolérer la cornée d’un donneur humain.

Impact du COVID – 19 sur le marché mondial de la cornée artificielle et des implants cornéens

La mise en place du confinement en raison de l’ épidémie de COVID-19 a retardé le traitement des troubles ophtalmiques jusqu’à six mois, ce qui a eu un impact négatif sur le marché. Cela a été attribué au fait qu’en raison de la pandémie de COVID-19, de nombreux hôpitaux à travers le monde ont été restructurés pour augmenter la capacité hospitalière pour les patients diagnostiqués avec COVID-19. Cela a conduit à l’annulation de nombreuses interventions chirurgicales non essentielles pour les maladies oculaires, telles que la kératoplastie pénétrante et la kératoplastie endothéliale. De plus, la qualité des soins envers les patients autres que COVID-19 a également diminué.

Selon le Fonds du Commonwealth, en avril 2020, une baisse d’environ 60 % a été signalée dans le nombre de personnes visitant les cabinets de soins ambulatoires. La nouvelle maladie à coronavirus 2019 (COVID-19) présente un large éventail de présentations cliniques, de gravité et de taux de mortalité. L’épidémie de COVID-19 a entraîné une augmentation du nombre de patients dans le monde. En outre, une augmentation de l’incidence des maladies ophtalmiques et de la population gériatrique devrait accroître la demande d’implants cornéens à l’avenir. Ainsi, cela devrait soutenir la croissance du marché au cours de la période de prévision.

Dynamique du marché mondial de la cornée artificielle et des implants cornéens

Conducteurs : Augmentation des initiatives gouvernementales pour lutter contre la déficience visuelle

Les gouvernements lancent des programmes qui peuvent évaluer le fardeau de la déficience visuelle à travers le monde et aider à élaborer des lignes directrices appropriées qui peuvent gérer efficacement ce fardeau. Par exemple, les Centers for Disease Control and Prevention ont lancé un programme, à savoir «Vision Health Initiative». Il vise à faire connaître les anomalies oculaires et les dernières méthodes de diagnostic et de traitement pour les gérer. Ceci, à son tour, contribue à accroître la sensibilisation à la cornée artificielle et aux implants cornéens. En outre, les plans émergents de sensibilisation liés au don de cornée, lancés par les gouvernements des pays en développement, complètent encore la croissance du marché.

Contraintes : Coût élevé des appareils d’ophtalmologie et des interventions chirurgicales

Les progrès technologiques dans les lasers ophtalmiques, tels que le développement des lasers femtosecondes, ont réduit le temps de chirurgie et amélioré les résultats et la commodité des procédures. Cependant, le coût élevé de ces instruments devrait freiner leur croissance. Selon une étude menée par le Singapore Eye Research Institute (SERI), le coût d’un laser femtoseconde était de 400 000 à 550 000 dollars. Cela affecte leur adoption par les utilisateurs finaux, car il est difficile d’estimer le nombre de patients choisissant la thérapie au laser femtoseconde par rapport aux méthodes conventionnelles et si le nombre de patients choisissant la thérapie peut couvrir le coût d’installation du laser . De même, le coût d’un OCT (tomographie par cohérence optique) varie de 70 000 $ à 120 000 $, et le coût des nouvelles machines de fond d’œil varie de 15 000 $ à 60 000 $.

Opportunités : Croissance de la population gériatrique

L’augmentation de la population gériatrique stimule la croissance du marché mondial. La population gériatrique est principalement susceptible de souffrir de maladies oculaires telles que la sécheresse oculaire, la dystrophie de Fuchs, la dégénérescence maculaire liée à l’âge et la kératite fongique. De plus, en raison du vieillissement, les nerfs et les muscles entourant les yeux s’affaiblissent et le nerf optique est incapable de résister à divers affronts, ce qui augmente encore la pression oculaire.

Portée du marché mondial de la cornée artificielle et des implants cornéens

L’étude classe le marché de la cornée artificielle et des implants cornéens en fonction du type, du type de greffe, de l’indication de la maladie et des utilisateurs finaux aux niveaux régional et mondial .

Par Type Perspectives (Revenus , Millions USD, 2017 – 2030 )

Cornée humaine

Cornée artificielle

Par type de greffe Perspectives ( chiffre d’affaires, millions USD, 2017 – 2030 )

Kératoplastie pénétrante

Kératoplastie endothéliale

Kératoplastie lamellaire antérieure

Kératoprothèse

Par perspective d’indication de maladie ( chiffre d’affaires, millions USD, 2017 – 2030 )

Dystrophie de Fuchs

Kératite fongique

Kératocône

Les autres

Par perspectives des utilisateurs finaux ( chiffre d’affaires, millions USD, 2017 – 2030 )

Hôpitaux et centre de chirurgie ambulatoire

Cliniques spécialisées

Perspectives par région (chiffre d’affaires , millions USD, 2017 – 2030 )

Amérique du Nord NOUS Canada Mexique

L’Europe  Allemagne Italie France ROYAUME-UNI Espagne Pologne Russie Slovénie Slovaquie Les Pays-Bas Belgique Norvège Danemark République tchèque Suède Le reste de l’Europe

Asie-Pacifique Chine Japon Inde Corée du Sud Indonésie Malaisie Thaïlande Viêt Nam Les Philippines Singapour Australie et Nouvelle-Zélande Reste de l’Asie-Pacifique

Amérique du Sud Brésil Argentine Colombie Reste de l’Amérique latine

Le Moyen-Orient et l’Afrique Arabie Saoudite Émirats arabes unis Afrique du Sud Afrique du Nord Reste de la MEA



Le segment de la cornée humaine devrait représenter la plus grande part de marché, par type

Par type, le marché mondial de la cornée artificielle et des implants cornéens est divisé en cornée humaine et cornée artificielle. En 2021, la cornée humaine représentait le plus grand marché, avec une part de 75,8 % du marché mondial de la cornée artificielle et des implants cornéens. La cornée est une partie transparente recouvrant la partie antérieure de l’œil. Il recouvre la pupille (ouverture au centre de l’œil), l’iris (partie colorée de l’œil) et la chambre antérieure (remplie de liquide à l’intérieur de l’œil). La fonction principale de la cornée est de réfracter ou de courber la lumière.

La croissance de la population gériatrique sensible aux maladies oculaires devrait stimuler la croissance du marché. De plus, les progrès technologiques, associés à la croissance de l’incidence des maladies oculaires au niveau mondial, propulsent davantage la croissance de l’industrie des implants cornéens. La présence d’organisations telles que l’Eye Bank Association of America (EBAA) et l’Alliance mondiale des associations de banques oculaires pour promouvoir des politiques visant à encourager une greffe de cornée efficace a un impact positif sur la croissance de l’entreprise. De plus, une sensibilisation accrue au diagnostic des maladies oculaires devrait favoriser la croissance de l’industrie des implants cornéens dans les années à venir.

L’ Asie-Pacifique représente le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision

Sur la base des régions, le marché mondial de la cornée artificielle et des implants cornéens a été segmenté en Amérique du Nord, en Asie – Pacifique, en Europe, en Amérique du Sud, au Moyen-Orient et en Afrique . Dans le monde, l’Asie-Pacifique détient le TCAC le plus élevé de 8,7 % sur le marché mondial de la cornée artificielle et des implants cornéens au cours de la période de prévision . Le marché de la cornée artificielle et des implants cornéens en Asie-Pacifique est étudié au Japon, en Chine, en Australie, en Inde et dans le reste de l’Asie-Pacifique. L’Asie-Pacifique représente des opportunités lucratives pour les acteurs opérant sur le marché de la cornée artificielle et des implants cornéens, en raison de sa large base de population, de plusieurs maladies chroniques et liées au mode de vie et de l’augmentation rapide de la prévalence des maladies oculaires. La croissance de la population gériatrique est susceptible de souffrir de nombreuses maladies ophtalmiques, et l’utilisation de la cornée artificielle dans les établissements de soins de santé primaires tels que les hôpitaux devrait propulser la croissance du marché de la cornée artificielle et des implants cornéens au cours de la période de prévision.

En raison de sa large base de population, de l’augmentation de son revenu disponible et de la sensibilisation accrue des patients au don de cornée, l’Asie-Pacifique présente des opportunités lucratives pour les acteurs du marché de la cornée artificielle et des implants cornéens. La région est devenue un point chaud pour les maladies oculaires telles que la cataracte, le glaucome, la DMLA (dégénérescence maculaire liée à l’âge) et les erreurs de réfraction. La Chine, le Japon et l’Inde sont parmi les principaux pays qui présentent une forte prévalence de maladies oculaires en Asie-Pacifique. Dans ce cas, le Japon compte le plus grand nombre de cas de glaucome, suivi de la rétinopathie diabétique.

Principaux acteurs du marché mondial de la cornée artificielle et des implants cornéens

Le marché de la cornée artificielle et des implants cornéens est légèrement concentré dans la nature avec peu d’acteurs mondiaux opérant sur le marché tels que :

Le marché mondial de la cornée artificielle et des implants cornéens est fragmenté en quelques grands acteurs, et d’autres fabricants de taille moyenne se concentrent sur le développement de différentes cornées artificielles et implants cornéens. Les principaux facteurs qui permettent à ces entreprises de renforcer leur position sur le marché comprennent les ventes et la disponibilité des produits dans les principales régions telles que les Amériques, l’Europe et l’Asie-Pacifique.

