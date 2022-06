Scénarios futurs du marché des précurseurs métalliques à haute teneur en K et ALD / CVD, croissance et perspectives analytiques 2030

Le marché mondial des précurseurs de métaux à k élevé et ALD / CVD était évalué à 501 millions USD en 2020 à 754,58 millions USD d’ici 2027 , à un TCAC de 7,1% de 2021 à 2027. Le marché mondial des précurseurs de métaux à k élevé et ALD / CVD est en équilibre pour une forte croissance sur la période de prévision en raison de la complexité des processus. Le segment des précurseurs de vapeur devrait dépasser tous les autres segments de l’industrie des matériaux semi-conducteurs. Les précurseurs qui croisent plusieurs applications, tels que le germanium (Ge), le tantale (Ta), etc., devraient être nécessaires dans plusieurs générations. La tendance à la réduction d’échelle des semi-conducteurs organométalliques devrait réduire la consommation d’énergie et le coût par fonction dans une puce.

Le dépôt chimique en phase vapeur (CVD) est principalement utilisé pour déposer divers films minces de métal amorphe ou cristallin, d’oxydes, de carbures, de nitrures, de composés intermétalliques et de polymère inorganique. Dans l’industrie des semi-conducteurs, le procédé CVD est principalement utilisé pour créer des couches variées telles qu’une électrode (condensateur ou grille), un diélectrique intermétallique (IMD), un diélectrique intercouche (ILD). Les précurseurs de la CVD des oxydes métalliques se répartissent généralement en trois catégories : composés inorganiques, organométalliques et organométalliques. Les espèces organométalliques sont principalement utilisées comme précurseurs pour former des films minces d’oxydes métalliques, de nitrures métalliques et d’autres types de composés métalliques. Les précurseurs organométalliques courants tels que les éléments du groupe IV et du groupe V, le hafnium, le tantale, le niobium, le zirconium, etc., sont pris en compte pour les activités de développement de précurseurs.

Les procédés CVD/ALD permettent la croissance de films minces de haute conformité et uniformité avec un contrôle précis de l’épaisseur. Diverses applications CVD incluent les revêtements protecteurs résistants à la corrosion, la température de fabrication et la formation de composites céramiques, de fibres optiques denses et de nouveaux matériaux en poudre. Les précurseurs CVD typiques comprennent les halogénures et hydrures métalliques. Cependant, divers composés organométalliques sont actuellement utilisés, notamment des alcoxydes métalliques, des carbonyles, des amidinates, des dicétones et des alkyles métalliques. Les précurseurs à k élevé sont principalement utilisés pour la grille et les condensateurs, et les précurseurs métalliques sont utilisés pour les couches d’électrode et d’interconnexion. L’ALD est étudiée en tant que technique potentielle pour déposer des diélectriques de condensateur de mémoire à k élevé, des oxydes de grille à k élevé, des métaux, des ferroélectriques et des nitrures pour les électrodes et les interconnexions.

Dynamique du marché mondial des précurseurs métalliques à haute teneur en K et ALD / CVD

Moteurs : augmentation de la demande dans les applications nanotechnologiques

Le marché des précurseurs de métaux à haute teneur en k devrait être tiré par la nanotechnologie, qui a le potentiel pour une large gamme d’applications dans les produits de nouvelle génération, y compris la technologie d’affichage, l’éclairage et l’imagerie biologique. En raison des applications militaires et industrielles, les gouvernements ont investi des milliards de dollars dans la recherche sur les nanotechnologies. Les États-Unis ont investi 3,7 milliards de dollars, le Japon 750 millions de dollars et l’Union européenne 1,2 milliard de dollars dans l’Initiative nationale sur les nanotechnologies. Les propriétés optiques, mécaniques, diélectriques, chimiques et conductrices des films hybrides organiques-inorganiques devraient influencer le marché des précurseurs de métaux à k élevé.

Le rapport de la Royal Society appelle à une réglementation stricte de la nanotechnologie pour les risques pour la santé et la sécurité humaine de la nanotechnologie. Davies (2008) a proposé une feuille de route réglementaire décrivant les étapes d’incorporation de diélectriques à k élevé dans les applications nanotechnologiques. Les matériaux à l’échelle nanométrique tels que les nanopiliers sont utilisés dans les cellules solaires et les nanofibres, qui sont utilisées dans les ailes d’avion. Les améliorations apportées aux matériaux et aux méthodologies innovants pour les dispositifs nanotechnologiques devraient progressivement contribuer au développement de précurseurs de métaux à k élevé en utilisant des concepts nanométal-organiques intégrés.

Contraintes : risque élevé de niveaux d’impuretés

Le défi sur le marché des précurseurs métalliques à k élevé au cours des prochaines années serait la détermination de films hybrides organiques-inorganiques qui peuvent être cultivés facilement. La principale limitation des instruments à k élevé est leur faible taux de formation de couches minces. Des couches atomiques épaisses ne sont pas nécessaires car l’ALD est utilisée pour générer des substrats utilisés en nanotechnologie et en microélectronique. Certains des substrats peuvent ne pas être utilisés en raison de l’impureté ou de la fragilité. On estime que les réactions de surface autolimitantes couplées à des processus saturés dans les réactions ALD à k élevé limitent la croissance des précurseurs métalliques à k élevé.

SAFC Hitech a investi près de 57 milliards de dollars en recherche et développement sur le marché des précurseurs de métaux à haute teneur en k. Les composés organiques métalliques ultrapurs sont essentiels pour de nombreuses applications microélectroniques et optoélectroniques avec une pureté de 99,9999 % ou plus. Ces sources organométalliques ultra pures nécessitent des voies de fabrication spéciales pour maintenir les niveaux d’impuretés en dessous des parties par milliard (ppb). Tous les matériaux du système de précurseurs métalliques à k élevé, tels que les dopants, les précurseurs MO, l’ammoniac et le gaz porteur d’hydrogène, doivent être fournis avec une pureté élevée. Les développeurs de produits SSL peuvent implémenter des précurseurs high-k en intégrant ou en achetant des pilotes modulaires ou en travaillant avec des composants discrets pour réaliser des pilotes personnalisés. Cela permet le dépôt de matériaux en couches minces à basse température.

Portée du rapport

L’étude classe le marché des précurseurs métalliques à k élevé et ALD / CVD en fonction de la technologie, de l’application et des régions.

Par technologie (chiffre d’affaires, millions USD, 2017-2027)

Interconnexion

Condensateurs

portes

Par application (revenu, millions USD, 2017-2027)

Semi-conducteur

Non semi-conducteur

Par région (chiffre d’affaires, millions USD, 2017-2027)

Amérique du Nord (États-Unis, Canada, Mexique)

Amérique du Sud (Brésil, Argentine, Colombie, Pérou, Reste de l’Amérique latine)

Europe (Allemagne, Italie, France, Royaume-Uni, Espagne, Pologne, Russie, Slovénie, Slovaquie, Hongrie, République tchèque, Belgique, Pays-Bas, Norvège, Suède, Danemark, Reste de l’Europe)

Asie-Pacifique (Chine, Japon, Inde, Corée du Sud, Indonésie, Malaisie, Thaïlande, Vietnam, Myanmar, Cambodge, Philippines, Singapour, Australie et Nouvelle-Zélande, Reste de l’Asie-Pacifique)

Le Moyen-Orient et l’Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Afrique du Nord, reste de la MEA)

On estime que les semi-conducteurs, par application, sont le segment à la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision

Sur la base de l’application, le marché mondial des précurseurs métalliques à k élevé et ALD / CVD a été segmenté en semi-conducteurs et non semi-conducteurs. Le semi-conducteur est le segment qui connaît la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision.

Le développement significatif dans le domaine des procédés CVD/ALD, la demande croissante de matériaux semi-conducteurs avancés et l’application de précurseurs à k élevé à des domaines non semi-conducteurs sont les principales stratégies de croissance sur le marché des précurseurs métalliques ALD/CVD à k élevé. Les politiques et initiatives réglementaires entreprises par le gouvernement pour fabriquer des dispositifs à semi-conducteurs devraient avoir un impact positif sur la croissance du marché. Les acteurs du marché se concentrent sur les propriétés optiques, diélectriques et chimiques des films hybrides organiques-inorganiques pour réduire les coûts de fabrication. Les fabricants de semi-conducteurs implémentent des piles HkMG dans les transistors à effet de champ semi-conducteurs à oxyde métallique (MOSFET) utilisés dans la technologie numérique CMOS pour continuer la mise à l’échelle des dispositifs à 45 nm et en dessous des nœuds. La dernière technologie introduite par Intel comprend une contrainte de canal améliorée,

L’Asie-Pacifique représente le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision sur le marché des précurseurs métalliques à k élevé et ALD / CVD

En fonction de la région, le marché mondial des précurseurs de métaux à k élevé et ALD / CVD a été segmenté en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, en Amérique du Sud, au Moyen-Orient et en Afrique. L’Asie-Pacifique affiche un taux de croissance de 19,3 %. Le marché Asie-Pacifique des précurseurs métalliques à k élevé et ALD / CVD est analysé au Japon, en Chine, en Inde, en Australie et dans le reste de l’Asie-Pacifique.

On estime que la croissance de la fabrication de semi-conducteurs en Chine est un moteur clé de l’expansion du marché régional, représentant potentiellement la prochaine vague d’expansion de l’industrie régionale. Les acteurs de l’industrie ont des préoccupations majeures concernant l’impact de la politique industrielle parrainée par l’État et des ressources en capital privées et publiques. En raison de sa base de conditionnement avancée et de sa grande fonderie de fabricants de puces LED, Taïwan devrait avoir la plus grande base de consommateurs de matériaux semi-conducteurs. Certains des défis de l’industrie dans la région APAC incluent le cycle économique, qui peut avoir une influence négative sur la demande de précurseurs métalliques.

Principaux acteurs du marché

Le marché mondial des précurseurs métalliques à k élevé et ALD/CVD est fragmenté en quelques acteurs majeurs et autres fabricants locaux, petits et moyens. Certains des acteurs sont Air Liquide, Dow Chemicals, Air Products and Chemicals Inc., Merck Group, Nanmat Technology Co. Ltd., Praxair Technology Inc., Samsung Electronics Co. Ltd., Tri Chemical Laboratories Inc., TSI Incorporated et JSR Corp ; ces acteurs ont engrangé la part de marché maximale en 2020. Ces acteurs du marché adoptent des stratégies de croissance et renforcent leur position sur le marché. Les lancements de produits et les partenariats sont les principales stratégies de croissance adoptées par les différents acteurs clés du marché.

