Scénarios futurs du marché de la surveillance de la glycémie, croissance et perspectives analytiques 2030

La taille du marché mondial de la surveillance de la glycémie a été estimée à 13,95 milliards USD en 2021 et atteindra 23,01 milliards USD en 2027 , ce qui devrait enregistrer un TCAC de 8,7 % au cours de la période de prévision 2021-2027. Les dispositifs de surveillance de la glycémie sont économiquement avantageux et largement utilisés pour une gestion efficace du diabète dans les hôpitaux et les cliniques ainsi que dans les établissements de soins à domicile. Cela restera un facteur important de croissance du marché de la surveillance de la glycémie. Le marché continuera de bénéficier d’innovations technologiques rapides, de progrès dans les dispositifs de surveillance continue de la glycémie et d’un avantage de la détection précoce du diabète hypo et hyperglycémique.

Plus de 450 millions d’adultes ont été enregistrés comme vivant avec le diabète en 2020, dont près de 90 % souffrent de diabète de type 2, comme l’indique la Fédération internationale du diabète (FID). Avec un taux de prévalence aussi élevé, il devient impératif de surveiller régulièrement la glycémie pour prévenir un épisode d’hypo ou d’hyperglycémie. Une prévalence extrêmement élevée de diabète de type 2 devrait pousser la surveillance de la glycémie dans le monde entier au cours de la période de prévision.

Principaux facteurs d’influence de la croissance susceptibles d’être associés au marché mondial de la surveillance de la glycémie au cours de la période de prévision

Les éléments clés de ce marché sont le taux croissant de prévalence du diabète et la population gériatrique en expansion sensible au diabète. Le marché est en outre poussé par le développement de la conscience des soins préventifs du diabète, des lancements de nouveaux produits et des initiatives gouvernementales favorables. Avec un nombre croissant de patients atteints de diabète et une sensibilisation croissante des patients à l’auto-surveillance de routine de la glycémie à domicile, la demande d’appareils de surveillance de la glycémie restera à la hausse. Cela devrait en outre être soutenu par les politiques de remboursement favorables pour les systèmes de surveillance continue de la glycémie et les dispositifs d’autosurveillance. Ces appareils sont populaires parmi les consommateurs car ils aident à suivre l’avancement des objectifs de traitement et à comprendre comment la maladie influence les niveaux de glucose dans le sang.

La sensibilisation croissante du public aux dangers du diabète pour la santé et à l’importance d’une surveillance régulière de la santé à domicile en tant que mesure préventive contribuera fortement à l’augmentation des ventes d’appareils de surveillance de la glycémie sur le marché. La tendance croissante à utiliser des applications de surveillance intelligente devrait également propulser la croissance du marché de la surveillance de la glycémie au cours de la période de prévision. Cependant, le remboursement insuffisant et les dépenses élevées liées à l’utilisation d’appareils de surveillance de la glycémie et les rappels de produits sont quelques-uns des principaux facteurs qui ont un impact négatif sur les ventes d’appareils de surveillance de la glycémie.

Impact du COVID-19 sur le marché de la surveillance de la glycémie

Avec l’épidémie de COVID-19, il y a eu une augmentation significative de la demande d’appareils de surveillance de la glycémie, car le diabète reste l’une des principales comorbidités, et la population diabétique reste celle qui présente un risque élevé de contracter l’infection virale et de la propager davantage. L’importance croissante de la surveillance de la santé à domicile au milieu de la pandémie a également eu un impact positif sur la valeur marchande de la surveillance de la glycémie en 2020 et au-delà. Les entreprises opérant dans le segment des dispositifs de santé ont connu une augmentation des revenus de leurs divisions de soins du diabète. De plus, la pandémie a également donné lieu à une évaluation d’urgence dans les hôpitaux pour une surveillance continue de la glycémie afin de permettre un suivi fiable des patients diabétiques COVID-19 et de limiter leur exposition pour maintenir la santé des professions de la santé qui desservent autour. Aux Etats-Unis,

Portée du rapport

Le rapport décrit l’étude de marché mondiale sur la surveillance de la glycémie en fonction du type, des appareils et des utilisateurs finaux.

En fonction du type, le marché de la surveillance de la glycémie a été segmenté en –

Envahissant

Non invasif

Sur la base de l’appareil, le marché de la surveillance de la glycémie a été segmenté en –

Système de surveillance continue de la glycémie

Système d’autosurveillance de la glycémie

Sur la base de l’utilisateur final, le marché de la surveillance de la glycémie a été segmenté en–

Hôpitaux

Centre de diagnostic

Cliniques

Les autres

Perspectives régionales du marché de la surveillance de la glycémie

En fonction de la région, le marché de la surveillance de la glycémie a été segmenté en cinq régions géographiques, à savoir l’Amérique du Nord, l’Asie-Pacifique, l’Europe, l’Amérique du Sud, le Moyen-Orient et l’Afrique. En 2020, l’Amérique du Nord détenait la plus grande part du marché de la surveillance de la glycémie, suivie de l’Europe et de l’Asie-Pacifique. En Amérique du Nord, les États-Unis détenaient la plus grande part en raison du grand bassin de patients, des grandes entreprises de soins de santé et des technologies de pointe. De plus, l’Asie-Pacifique devrait projeter le TCAC le plus élevé au monde au cours de la période de prévision.

Les principaux concurrents du marché mondial de la surveillance de la glycémie comprennent

Le marché de la surveillance de la glycémie est très fragmenté, avec un grand nombre de petits acteurs à travers le monde. Les principaux fabricants d’appareils de glycémie opérant sur le marché mondial sont –

Laboratoires Abbott

ARKRAY, Inc.

Bayer SA

Dexcom, Inc.

Lifescan Inc.

Ascensia Diabetes Care Holdings SA

B.Braun Melsungen AG

Société médicale Terumo

Medtronic plc

Nipro Diagnostics, Inc.

F. Hoffmann-La Roche SA

NU Skin Entreprises

NBTY inc.

Herbalife International

Bionava sciences de la vie.

Le rapport sur le marché de la surveillance de la glycémie fournit une analyse approfondie des facteurs macroéconomiques et de l’attractivité du marché de chaque segment. Le rapport comprendra une évaluation qualitative et quantitative approfondie des perspectives sectorielles/régionales avec la présence des acteurs du marché dans le segment et la région/le pays respectifs. Les informations conclues dans le rapport incluent les entrées.

Le rapport sur le marché de la surveillance de la glycémie couvre une analyse complète sur

Segmentation du marché et analyse régionale

Taille du marché de 10 ans

Analyse des prix

Analyse de l’offre et de la demande

Analyse du cycle de vie du produit

Analyse des cinq forces et de la chaîne de valeur de Porter

Analyse des économies développées et émergentes

Analyse PEST

Analyse factorielle du marché et des prévisions

Opportunités, risques et tendances du marché

Conclusion et recommandation

Paysage réglementaire

Analyse des brevets

Paysage de la concurrence

Plus de 15 profils d’entreprise

L’analyse régionale du marché de la surveillance de la glycémie comprend

Amérique du Nord (États-Unis, Canada, Mexique)

Amérique du Sud (Brésil, Argentine, Colombie, Pérou, Reste de l’Amérique latine)

Europe (Allemagne, Italie, France, Royaume-Uni, Espagne, Pologne, Russie, Slovénie, Slovaquie, Hongrie, République tchèque, Belgique, Pays-Bas, Norvège, Suède, Danemark, Reste de l’Europe)

Asie-Pacifique (Chine, Japon, Inde, Corée du Sud, Indonésie, Malaisie, Thaïlande, Vietnam, Myanmar, Cambodge, Philippines, Singapour, Australie et Nouvelle-Zélande, Reste de l’Asie-Pacifique)

Le Moyen-Orient et l’Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Afrique du Nord, reste de la MEA

Public cible du marché de la surveillance de la glycémie