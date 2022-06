Scénarios futurs du marché de la prévention des pertes de données, croissance et perspectives analytiques 2030

Le marché mondial de la prévention des pertes de données était estimé à 3,5 milliards USD en 2021 et atteindrait 12,17 milliards USD d’ici 2027, enregistrant un TCAC de 23,10 % au cours d’une période de prévision. L’intérêt croissant des organisations pour répondre aux exigences réglementaires et de conformité et aux données enregistrées sur le cloud public et privé a stimulé la demande de prévention des pertes de données dans le monde entier. À mesure que le besoin d’actifs numériques augmente, le volume de données structurées et non structurées générées devrait également augmenter, exigeant le besoin de services de sécurité des données avec une orientation stratégique sur les entreprises centrées sur les données. Depuis plus d’une décennie, plusieurs sociétés du Fortune Global 500 investissent sur le marché du DLP. Actuellement, l’industrie sous enquête s’impose comme une stratégie de sécurité cruciale à la portée des entreprises de taille moyenne.

Obtenez un exemple complet de copie PDF du rapport : https://www.marketstatsville.com/request-sample/data-loss-prevention-market

De plus, l’augmentation continue des dépenses de R&D des acteurs du marché pour diversifier ses applications dans des activités inexploitées devrait encore améliorer sa consommation à travers le monde. La prévention des pertes de données répond à trois objectifs principaux qui sont des problèmes communs à de nombreuses organisations : la protection/conformité des informations personnelles, la protection de la propriété intellectuelle (IP) et la visibilité des données.

Adoption croissante de la prévention des pertes de données à l’échelle mondiale

Les exigences croissantes en matière de conformité et de réglementation à travers le monde sont les facteurs clés de la croissance du marché de la prévention de la perte de données. Étant donné que les exigences réglementaires telles que la loi Sarbanes-Oxley (SOX), la loi HIPAA (Health Insurance Portability and Accountability Act) et la loi Gramm-Leach-Bliley (GLBA) contribuent à stimuler la demande de solutions et de services DLP parmi les petites et moyennes entreprises (PME ) et les grandes entreprises. Cependant, la demande croissante d’Internet, le stockage des données dans le cloud et la disponibilité en ligne des informations cruciales des clients attirent l’attention des pirates et des criminels.

Le nombre croissant de vols de données à travers le monde a permis aux acteurs du marché de proposer des produits innovants pour l’établissement de leur entreprise sur le marché mondial. La demande croissante d’automatisation, combinée à l’utilisation croissante des appareils IoT dans plusieurs secteurs verticaux d’utilisateurs finaux tels que la santé, l’électronique grand public, l’industrie, l’automobile, la BFSI et la vente au détail, devrait stimuler l’adoption du DLP. Comme ces appareils génèrent un plus grand nombre de terminaux, la protection des données de ces terminaux est devenue extrêmement pertinente.

Impact du COVID-19 sur le marché de la prévention de la perte de données

La pandémie de COVID-19 a eu un impact positif sur les revenus des entreprises de prévention des pertes de données en raison des réglementations imposées sur le verrouillage et la fermeture des installations. Pendant la pandémie, alors que les bureaux passaient du travail hors ligne au mode en ligne, les menaces envers les données sensibles ont augmenté, entraînant le piratage et le vol de données. Cependant, les entreprises proposent de nouveaux lancements de produits, des partenariats et des collaborations comme stratégies clés pour développer leur position sur le marché mondial de la sécurité des centres de données. De plus, des stratégies telles que des accords, des coentreprises et des acquisitions ont également été adoptées par un nombre important d’acteurs du marché pour renforcer leurs portefeuilles de solutions et étendre leur présence géographique.

Faites une demande avant l’achat @ : https://www.marketstatsville.com/buy-now/data-loss-prevention-market?opt=2950

Portée du rapport

Le rapport décrit l’étude de marché mondiale sur la prévention des pertes de données en fonction du type de solution, du type de déploiement, de la taille de l’organisation, de l’application et de l’utilisateur final.

Sur la base du type de solution, le marché de la prévention des pertes de données a été segmenté en –

Réseau DLP

DLP de point de terminaison

Stockage/Centre de données DLP

Sur la base du type de déploiement, le marché de la prévention des pertes de données a été segmenté en –

Sur site

Cloud DLP

Sur la base de l’application, le marché de la prévention des pertes de données a été segmenté en –

Chiffrement

Gestion centralisée

Politique, normes et procédures

Protection Web et e-mail

Stockage en ligne

Réponse aux incidents et gestion du flux de travail

En fonction de l’utilisateur final, le marché de la prévention des pertes de données a été segmenté en –

Aérospatial

Gouvernement (hors défense) et services publics

Banque, services financiers et assurances (BFSI)

Télécom et informatique

Automobile

Commerce de détail et logistique

Gaz de pétrole

Robotique

Les autres

Perspectives régionales du marché de la prévention des pertes de données

D’un point de vue géographique, le marché mondial de la prévention des pertes de données a été segmenté en cinq régions géographiques : Asie-Pacifique, Amérique du Nord, Europe, Amérique du Sud et Moyen-Orient et Afrique. En 2020, l’Amérique du Nord détenait la plus grande part de marché pour la prévention des pertes de données, suivie de l’Asie-Pacifique et de l’Europe. De plus, on estime que l’Asie-Pacifique projettera le TCAC le plus élevé au monde au cours de la période de prévision.

Les principaux concurrents du marché mondial de la prévention des pertes de données comprennent

Le marché mondial de la prévention des pertes de données est très fragmenté, avec la présence d’un grand nombre de petits acteurs à travers le monde. La prévention vitale de la perte de données opérant sur le marché mondial est–

Broadcom, Inc.

Groupe Thalès

Symantec

Gardien numérique

Cisco Systems, Inc.

GTB Technologies, Inc.

Trend Micro Inc.

CA Technologies

Trustwave

Réseau Code Vert

Zécurion

RSA

Websense.

Le rapport sur le marché de la prévention des pertes de données couvre une analyse approfondie de la dynamique du marché, des modèles commerciaux, de l’analyse segmentaire / régionale et des parts de marché et stratégies respectives adoptées par les principaux acteurs du marché opérant dans le monde. Cela implique une analyse approfondie des facteurs influençant le marché mondial et des statistiques de marché indiquant une analyse de la part de marché / de la croissance par région et par segment. L’étude du rapport présentera l’une des analyses de marché les plus exhaustives, capturant tous les aspects du marché de la prévention des pertes de données.

Le rapport sur le marché de la prévention des pertes de données fournit une analyse approfondie des facteurs macroéconomiques et de l’attractivité du marché de chaque segment. Le rapport comprendra une évaluation qualitative et quantitative approfondie des perspectives sectorielles/régionales avec la présence des acteurs du marché dans le segment et la région/le pays respectifs. Les informations conclues dans le rapport incluent les entrées.

Demande de table des matières complète et de chiffres et graphiques @ https://www.marketstatsville.com/table-of-content/data-loss-prevention-market

Le rapport sur le marché de la prévention des pertes de données couvre une analyse complète sur

Segmentation du marché et analyse régionale

Taille du marché de 10 ans

Analyse des prix

Analyse de l’offre et de la demande

Analyse du cycle de vie du produit

Analyse des cinq forces et de la chaîne de valeur de Porter

Analyse des économies développées et émergentes

Analyse PEST

Analyse factorielle du marché et des prévisions

Opportunités, risques et tendances du marché

Conclusion et recommandation

Paysage réglementaire

Analyse des brevets

Paysage de la concurrence

Plus de 15 profils d’entreprise

L’analyse régionale du marché de la prévention des pertes de données comprend

Amérique du Nord (États-Unis, Canada, Mexique)

Amérique du Sud (Brésil, Argentine, Colombie, Pérou, Reste de l’Amérique latine)

Europe (Allemagne, Italie, France, Royaume-Uni, Espagne, Pologne, Russie, Slovénie, Slovaquie, Hongrie, République tchèque, Belgique, Pays-Bas, Norvège, Suède, Danemark, Reste de l’Europe)

Asie-Pacifique (Chine, Japon, Inde, Corée du Sud, Indonésie, Malaisie, Thaïlande, Vietnam, Myanmar, Cambodge, Philippines, Singapour, Australie et Nouvelle-Zélande, Reste de l’Asie-Pacifique)

Le Moyen-Orient et l’Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Afrique du Nord, reste de la MEA

Demande de description du rapport @ https://www.marketstatsville.com/data-loss-prevention-market

Public cible du marché de la prévention des pertes de données