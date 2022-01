Scénario futur du marché de l’antimoine 2022-2029 | AMG Advanced Metallurgical Group, Mandalay Resources Ltd., United States Antimoy Corporation, Korea Zinc

L’étude de marché Data Bridge analyse que le marché de l’antimoine projettera un TCAC de 6,7% pour la période de prévision 2022-2029 et devrait atteindre les 3 698,23 millions de dollars d’ici 2029.

L’antimoine est un élément chimique gris brillant que l’on peut trouver sous des formes métalliques et non métalliques. La forme métallique est dure, cassante et de couleur argentée-bleuâtre éblouissante, tandis que la version non métallique se présente sous forme de poudre grise. Il est fabriqué à partir de minerais comme la stibnite et la valentinite, et c’est un élément stable dans l’air sec qui résiste également aux alcalis et aux acides. Parce que l’antimoine est un mauvais conducteur de chaleur et d’électricité, il est largement utilisé dans les dispositifs à semi-conducteurs tels que les détecteurs et les diodes infrarouges, les métaux à faible frottement, les batteries, les émaux céramiques, les matériaux ignifuges et les peintures.

Le rapport sur le marché de l’antimoine présente les sociétés suivantes, notamment : – AMG Advanced Metallurgical Group, Mandalay Resources Ltd., United States Antimony Corporation, Korea Zinc, Nihon Seiko Co. Ltd., Umicore, Hunan Chenzhou Mining Group Co. Ltd., Huachang Industrie de l’antimoine, Geopromining Ltd., Consolidated Murchison Mine, Belmont Metals, American Elements, Tri-Star Resources PLC, Amspec Chemical Corporation, Lanxess, Cambrian Mining Ltd., Yunan Muli Antimoine Industry Co. Ltd., Suzuhiro Chemical Co. Ltd., Nyacol Nano Technologies Inc., Campine, Groupe de produits automatisés Inc., BASF SE

Ce rapport étudie le statut et les prévisions du marché mondial de l’antimoine, catégorise la taille du marché mondial de l’antimoine (valeur et volume), les revenus (en millions d’USD), le prix des produits par fabricants, le type, l’application et la région. Le rapport sur le marché de l’antimoine par matériau, application et géographie avec prévisions mondiales jusqu’en 2027 est un connaisseur et des recherches approfondies fournissent des détails sur les principales situations économiques provinciales du monde, en se concentrant sur les principaux districts (Amérique du Nord, Amérique du Sud Europe et Asie-Pacifique) et les nations cruciales (États-Unis, Allemagne, Royaume-Uni, Japon, Corée du Sud et Chine).

Par type de produit (trioxydes, alliages et autres), application (ignifuges, batteries au plomb, additifs plastiques , verre et céramique et autres), utilisateur final ( chimie , automobile , électricité et électronique et autres)

