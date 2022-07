Scénario et prévisions de développement de l’industrie du marché des biolubrifiants 2029 | Exxon Mobil Corporation (États-Unis), Shell (Pays-Bas), Total SA (France)

Définition du marché

Les biolubrifiants sont des lubrifiants fabriqués à partir d’huiles végétales ou de graisses animales qui sont biodégradables , non toxiques, non bioaccumulables et respectueux de l’environnement. Historiquement, les lubrifiants étaient fabriqués à partir d’huile à base de pétrole , qui avait une faible dégradabilité. De plus, les lubrifiants à base de pétrole mettent en danger l’environnement en s’accumulant dans les plans d’eau et en nuisant à la vie aquatique.

Le marché mondial des biolubrifiants était évalué à 2,11 milliards USD en 2021 et devrait atteindre 3,22 milliards USD d’ici 2029, enregistrant un TCAC de 5,43 % au cours de la période de prévision 2022-2029. Le rapport de marché organisé par l’équipe Data Bridge Market Research comprend une analyse approfondie par des experts, une analyse des importations / exportations, une analyse des prix, une analyse de la consommation de production et un scénario de chaîne climatique.

Analyse et taille du marché

Les biolubrifiants gagnent en popularité car ils sont universellement acceptés et ont un impact positif sur l’environnement. En outre, le cadre réglementaire favorable devrait stimuler la fabrication et la consommation de lubrifiants biosourcés sur la période projetée. Par exemple, l’US EPA a établi des lois exigeant que tous les bateaux marins naviguant dans les eaux américaines obtiennent un permis général de navire (VGP) obligatoire et utilisent des lubrifiants acceptables et respectueux de l’environnement dans toutes les interfaces pétrole-mer. Par conséquent, en raison de ces déterminants, le marché devrait prospérer au cours de la période de prévision.



La définition du marché couverte dans le rapport marketing de premier ordre sur les biolubrifiants explore les moteurs du marché qui indiquent des facteurs provoquant une augmentation de la croissance du marché et les contraintes du marché qui indiquent les facteurs provoquant une baisse de la croissance du marché. Il aide les clients ou les autres acteurs du marché à prendre conscience des problèmes auxquels ils peuvent être confrontés lorsqu’ils opèrent sur ce marché sur une plus longue période. Ce rapport d’étude de marché étudie également la consommation du marché, les principaux acteurs impliqués, les ventes, le prix, les revenus et la part de marché avec le volume et la valeur pour chaque région. L’ excellence et la transparence continues dans le rapport de recherche commerciale sur les biolubrifiants permettent de gagner la confiance et la confiance des sociétés membres et des clients.

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché de Biolubrifiants

Le paysage concurrentiel du marché biolubrifiants fournit des détails par concurrent. Les détails inclus sont la présentation de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, l’investissement dans la recherche et le développement, les nouvelles initiatives de marché, la présence mondiale, les sites et installations de production, les capacités de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise, le lancement du produit, la largeur et l’étendue du produit, l’application dominance. Les points de données ci-dessus fournis ne sont liés qu’à l’accent mis par les entreprises sur le marché des biolubrifiants.

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché des biolubrifiants sont

Exxon Mobil Corporation (États-Unis)

Shell (Pays-Bas)

Total SA (France)

Cargill Incorporated (États-Unis)

Nye Lubricants, Inc. (États-Unis)

BP plc (Royaume-Uni)

Emery Oleochemicals (Malaisie)

FUCHS (Allemagne)

Panolin SA (Suisse)

Kluber (Allemagne)

Clariant (Suisse)

Polnox Corp (États-Unis)

RSC Bio Solutions, (États-Unis)

Quaker Chemical Corporation (États-Unis)

Castrol Limited (Royaume-Uni)

TotalEnergies (France)

BioBlend Renewable Resources, LLC (États-Unis)

Impact du COVID-19 sur le marché des biolubrifiants

La récente épidémie de coronavirus a eu un impact négatif sur le marché des biolubrifiants. Le marché a subi un revers financier majeur en raison des diverses restrictions de verrouillage imposées par les gouvernements à travers le monde, qui les ont empêchés de poursuivre leurs opérations pendant une période plus longue. De plus, la demande des consommateurs a diminué, car les gens se concentrent désormais davantage sur la suppression des dépenses non essentielles de leur budget, car la situation économique générale de la plupart des gens a été gravement touchée par l’épidémie. De plus, l’un des autres revers que le marché a subis était la disponibilité limitée ou inexistante des ressources brutes, ce qui a encore limité la capacité des producteurs à créer suffisamment pour répondre aux besoins des consommateurs cibles partout dans le monde.

Après la pandémie, les marchés devraient rebondir rapidement en raison de la demande accrue des industries d’utilisation finale telles que l’automobile, les transports et l’industrie. De plus, les opérations suspendues et annulées ont repris et, par conséquent, le marché devrait se développer.

Développement récent

En avril 2020, Vickers Oils (Australasia) Pty Ltd., Australie, a été créée en tant que filiale en propriété exclusive du fabricant britannique indépendant de lubrifiants Benjn R. Vickers & Sons Ltd. Il s’agit de la première société étrangère de Vickers Oils, et elle a été fondée offrir des lubrifiants spécialisés, un leadership technique et un service client exceptionnel aux segments de marché d’Australasie avec les mêmes objectifs fondamentaux. Il présente une excellente occasion d’établir ses EAL primés en Australasie tout en étendant son empreinte totale sur le marché.

En décembre 2021, RSC Bio Solutions et Standard Sekiyu Osaka Hatsubaisho Co., Ltd (SSOH) ont conclu un nouvel accord de distribution au Japon pour répondre à la demande croissante de produits lubrifiants écologiquement acceptables (EAL) pour les applications marines et industrielles. Portée du marché mondial des biolubrifiants

Le marché des biolubrifiants est segmenté en fonction de l’industrie de l’huile de base, de l’application et de l’utilisation finale. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de croissance faibles dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu précieux du marché et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les principales applications du marché.

Huile de base

Huile végétale

Graisse animale

Les autres

Application

Huile hydraulique

Fluides pour le travail des métaux

Huile de tronçonneuse

Agents de démoulage

Huiles pour moteurs à deux temps

Huiles pour engrenages

Graisses

Les autres

Industrie d’utilisation finale

Industriel

Transports commerciaux

Automobile grand public

Une évaluation de l’attractivité du marché au regard de la concurrence que les nouveaux acteurs et produits sont susceptibles de présenter aux plus anciens a été fournie dans la publication. Le rapport de recherche mentionne également les innovations, les nouveaux développements, les stratégies de marketing, les techniques de marque et les produits des principaux acteurs présents sur le marché mondial des biolubrifiants. Pour présenter une vision claire du marché, le paysage concurrentiel a été analysé en profondeur à l’aide de l’analyse de la chaîne de valeur. Les opportunités et les menaces présentes à l’avenir pour les principaux acteurs du marché ont également été soulignées dans la publication.

Points couverts dans le rapport

Les points abordés dans le rapport sont les principaux acteurs du marché des biolubrifiants qui sont impliqués sur le marché des biolubrifiants tels que les acteurs du marché des biolubrifiants, les fournisseurs de matières premières, les fournisseurs d’équipements, les utilisateurs finaux, les commerçants, les distributeurs, etc.

Le profil complet des entreprises est mentionné. Et la capacité, la production, le prix, les revenus, le coût, le brut, la marge brute, le volume des ventes, le chiffre d’affaires, la consommation, le taux de croissance, l’importation, l’exportation, l’approvisionnement, les stratégies futures et les développements technologiques qu’ils réalisent sont également inclus dans le rapport. Ce rapport a analysé 12 ans d’historique et de prévisions de données.

Les facteurs de croissance du marché des biolubrifiants sont discutés en détail et les différents utilisateurs finaux du marché des biolubrifiants sont expliqués en détail.

Des données et des informations par acteur du marché Biolubrifiants, par région, par type, par application, etc., et des recherches personnalisées peuvent être ajoutées en fonction des besoins spécifiques.

Le rapport contient l’analyse SWOT du marché Biolubrifiants. Enfin, le rapport contient la partie conclusion où les opinions des experts industriels sont incluses.

