Scénario du marché des vêtements en chanvre couvrant les tendances, les opportunités et les prévisions de croissance au cours de la période 2022-2029

Le rapport gagnant de l’enquête sur le marché des vêtements en chanvre explique la popularité croissante de la concurrence sur le marché des principaux fabricants ou acteurs, avec le volume des ventes, les revenus (en millions USD), le prix (USD/unité) et la part de marché pour chaque fabricant ou acteur individuel. Ce rapport d’analyse de marché couvre les facteurs de croissance du marché mondial en fonction des utilisateurs finaux. De plus, l’évolution des moteurs de l’industrie pour les segments de marché est explorée dans ce rapport. Le rapport d’analyse de l’industrie prévoit les applications innovantes du marché des produits sur la base de diverses estimations.Le rapport sur le marché des vêtements en chanvre fournit des informations sur la situation concurrentielle entre les fournisseurs du marché et le profil de l’entreprise.

Un excellent rapport sur le marché des vêtements en chanvre aide à comprendre les perspectives et les perspectives d’avenir de l’analyse et des prévisions de l’industrie 2022-2029. Le rapport prend en compte les développements clés, l’aperçu de l’entreprise, l’analyse SWOT, l’analyse de faisabilité des investissements et l’analyse des tendances de développement qui peuvent efficacement faire avancer l’entreprise pour de nouvelles ouvertures et accueille de nouveaux acteurs, y compris des entreprises nouvelles et établies. Le rapport de recherche sur le marché des vêtements de chanvre a suivi une méthodologie de recherche appropriée et validé par des professionnels et des analystes pour garantir des rapports de qualité éminente avant de le présenter aux utilisateurs.

Analyse du marché et informations sur le marché mondial Vêtements en chanvre

Le marché mondial des vêtements en chanvre était évalué à 6 840,0 millions USD en 2021 et devrait atteindre 63 044,55 millions USD d’ici 2029, enregistrant un TCAC de 32,0 % au cours de la période de prévision 2022-2029. Le rapport de marché préparé par l’équipe d’études de marché de Data Bridge comprend une analyse approfondie par des experts, une analyse des importations/exportations, une analyse des prix, une analyse de la consommation de la production et du comportement des consommateurs.

Portée du rapport et segmentation du marché

MÉTRIQUES DU RAPPORT DES DÉTAILS période de prévision 2022 à 2029 année de base 2021 Années historiques 2020 (personnalisable de 2019 à 2014) Unités quantitatives Chiffre d’affaires en millions d’USD, volumes en unités, prix en USD segments couverts Par produit brut (graines de chanvre, fibre de chanvre, feuilles et tiges de chanvre), source (source de chanvre conventionnel (naturel), source de chanvre biologique), application (tissus, denim, textiles fins, sacs en toile, tapis, géotextiles), technique de traitement (fibre européenne traitée aux enzymes, fibre chinoise, fibre traitée aux enzymes NRC) Pays couverts États-Unis, Canada, Mexique, Brésil, Argentine, Reste de l’Amérique du Sud, Allemagne, France, Italie, Royaume-Uni, Belgique, Espagne, Russie, Turquie, Pays-Bas, Suisse, Reste de l’Europe, Japon, Chine, Inde, Corée du Sud, Australie, Singapour, Malaisie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique, Émirats arabes unis, Arabie saoudite, Égypte, Afrique du Sud, Israël, Reste du Moyen-Orient et Afrique Acteurs du marché couverts LOGU FASHION (Inde), Ecofibre (Australie), Eartheasy (Canada), GenCanna (États-Unis), HempFlax Group BV (Pays-Bas), Konoplex (Russie), Toad&Co (États-Unis), Its Hemp (Inde) et hempfabriclab (Inde) opportunités de marché Augmente la légalisation de la culture du chanvre

Développements et innovations de vêtements accrus par les fabricants et les instituts de recherche.

Étendue du marché et marché mondial des vêtements en chanvre

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché des vêtements en chanvre sont

FASHION LOGU (Inde)

Ecofibre (Australie)

Eartheasy (Canada)

GenCanna (États-Unis)

HempFlax Group B.V. (Pays-Bas)

Konoplex (Russie)

Toad & Co (États-Unis)

Son chanvre (Inde)

hempfabriclab (Inde)

Étendue du marché mondial des vêtements en chanvre

Le marché des vêtements en chanvre est segmenté en fonction de la matière première, de la source, de l’application et de la technique de traitement. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments à faible croissance dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu du marché précieux et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les meilleures applications du marché.

produit brut

Graines de chanvre

fibre de chanvre

lames de chanvre

tiges

Police de caractère

Source de chanvre conventionnel (naturel)

source de chanvre biologique

Application

tissus

jean

Textiles fins

sac de toile

les tapis

géotextiles

technique de traitement

Fibre européenne traitée aux enzymes

fibre chinoise

Fibre traitée aux enzymes du CNRC

