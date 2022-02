Scénario du marché de l’analyse de la fraude en matière de santé en Europe et analyse des principaux acteurs clés 2019 à 2027 | Conduent Inc., DXC Technology, Scioinspire, Corp.

La fraude en matière de soins de santé est une sorte de crime en col blanc qui comprend le dépôt de réclamations de soins de santé malhonnêtes pour générer un profit. La majorité des fraudes en matière de soins de santé sont commises par des groupes criminels organisés et une petite minorité de fournisseurs de soins de santé frauduleux. Les types les plus courants de fraude en matière de soins de santé comprennent la facturation de services ou de procédures plus coûteux, la fausse déclaration de traitements non couverts, les fraudes à l’assurance, etc. La croissance du marché européen de l’analyse des fraudes dans le domaine de la santé est attribuée au nombre croissant de cas de fraude dans tous les secteurs et à la croissance du secteur de l’assurance maladie aux États-Unis. Cependant, les préoccupations concernant l’analyse de la fraude dans le domaine de la santé sont le principal facteur qui entrave la croissance du marché.

Les principales entreprises examinées dans le rapport sur le marché sont :

• Conduent inc.

• Technologie DXC

• Scioinspire, Corp.

• Optum, Inc.

• Institut SAS

• Solutions Pondéra

• Lexisnexis Risk Solutions

• Foire, Isaac et compagnie (FICO)

• Cotiviti, Inc.

• Whitehatai

Marché de l’analyse de la fraude dans le secteur de la santé – par solution

Analyses prédictives

Analyse descriptive

Analytique prescriptive

Marché de l’analyse de la fraude dans le domaine de la santé – par application

Examen des réclamations d’assurance

Utilisation abusive de la facturation des pharmacies

Intégrité des paiements

Usurpation d’identité médicale

Autres applications

Marché de l’analyse de la fraude dans le domaine de la santé – par utilisateur final

Organismes gouvernementaux

Payeurs d’assurance privés

Fournisseurs de services tiers

Employeurs

REMARQUE : Nos analystes qui surveillent la situation dans le monde expliquent que le marché créera une perspective conservatrice pour les producteurs après la crise du COVID-19. Le rapport vise à fournir une explication plus détaillée du dernier scénario, du ralentissement économique et de l’impact du COVID-19 sur l’ensemble de l’industrie.

